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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Монца
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 45
Монца 0% (0)
X 6.7% (3)
Ювентус 93.3% (42)
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Монца
Ювентус

История личных встреч

Монца
Ювентус

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:2
К
2:1
СA
1:0
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.46
Коломбо Лоренцо 3 0.23
Кальдирола Лука 1 0.08
Гальярдини Роберто 1 0.08
Пессина Маттео 1 (1) 0.08
Марич Мирко 1 0.08
Виньято Самуэле 1 0.08
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Карбони Валентин 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 5 (1) 0.38
Кьеза Федерико 4 0.31
Милик Аркадиуш 2 0.15
Рабио Адриен 1 0.08
Локателли Мануэль 1 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.08
Данило Луис 1 0.08
Ругани Даниэле 1 0.08
Бремер Глейсон 1 0.08
Гатти Федерико 1 0.08
Миретти Фабио 1 0.08
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Д'Амброзио Данило 2 1
Иццо Армандо 3 0
Биринделли Самуэле 3 0
Гальярдини Роберто 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 5 0
Камбьясо Андреа 4 0
Гатти Федерико 4 0
Данило Луис 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Костич Филип 2 0
Влахович Душан 2 0
Кин Мойзе 2 0
Маккенни Уэстон 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Веа Тимоти 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Йылдыз Кенан 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ювентус
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ювентус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
11
Монца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Ювентус
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
2
22%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
50%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
1
7%
3
15%
1-15
3
21%
4
20%
16-30
3
21%
1
5%
31-45
1
7%
3
15%
46-60
4
29%
4
20%
61-75
2
14%
5
25%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
4
33%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1
Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0 Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2
Ювентус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Кальяри 2:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0
Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0 Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1

Результаты матчей

Монца
Ювентус

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Монца
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
6.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 15 - 10 21
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
8.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
10.
Монца
 Заявка 13 4 6 3 14 - 12 18
11.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
12.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 Заявка 13 3 6 4 15 - 18 15
15.
Дженоа
 Заявка 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 9 - 18 11
17.
Эмполи
 Заявка 13 3 1 9 8 - 25 10
18.
Кальяри
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Верона
 Заявка 13 2 3 8 9 - 18 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 45
    Монца 0% (0)
    X 6.7% (3)
    Ювентус 93.3% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Монца
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца - Ювентус

    Исход игры
    Монца
    0% (0)
    Ничья
    6.7% (3)
    Ювентус
    93.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    43.9% (18)
    Нет
    56.1% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Ювентус
    33.3% (15)
    1:2 Ювентус
    33.3% (15)
    0:1 Ювентус
    15.6% (7)
    1:3 Ювентус
    6.7% (3)
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