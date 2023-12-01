Тур: 16. Стадион: Хет Куипие.
Ход матча
19'
0:1
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
79
Мацуо
Юсуке
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Даци ЭрдонНападающий
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Вестерло
Андерлехт
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
24 матча
20.8%
12.5%
66.7%
5 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.08
0.55
Среднее время на гол
83
165
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
2.18
1.69
Среднее время на гол
41
53
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.58
1.17
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
77
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|5 (3)
|0.31
|Стассин Лукас
|4
|0.25
|Фриган Матия
|3
|0.19
|Даци Эрдон
|2
|0.13
|Йоу Гриффин
|2
|0.13
|Байрам Эмин
|1
|0.06
|Сидорчук Сергей
|1
|0.06
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.06
|Tuur Rommens
|1
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|9 (1)
|0.56
|Дольберг Каспер
|9 (2)
|0.56
|Струйкенс Марио
|3
|0.19
|Амузу Френсис
|3
|0.19
|Васкес Луис
|2
|0.13
|Леони Тео
|1
|0.06
|Вертонген Ян
|1
|0.06
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.06
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Байрам Эмин
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Bakary Haidara
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|3
|1
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Вертонген Ян
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Андерлехт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
6
Вестерло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Андерлехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
16
Вестерло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Андерлехт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
9
12
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
22%
1
8%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
5
33%
2
18%
76-90
Забито
12
16
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
6
50%
4
25%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
3
50%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
2
10%
4
14%
1-15
5
24%
3
11%
16-30
2
10%
7
25%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
8
38%
6
21%
76-90
Пропущено
28
17
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
4
14%
1
6%
1-15
1
4%
3
18%
16-30
5
18%
2
12%
31-45
5
18%
3
18%
46-60
7
25%
5
29%
29%
61-75
6
21%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1
Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1
Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2
Результаты матчей
Вестерло
Андерлехт
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
69
96
213
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 16
|35
|2.
|1:0
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|3.
|15
|7
|7
|1
|24 - 16
|28
|4.
|15
|8
|1
|6
|18 - 14
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|30 - 13
|24
|6.
|15
|6
|6
|3
|28 - 15
|24
|7.
|15
|6
|5
|4
|27 - 15
|23
|8.
|15
|5
|5
|5
|16 - 21
|20
|9.
|15
|4
|7
|4
|18 - 24
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|11.
|15
|4
|5
|6
|18 - 27
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 25
|16
|13.
|15
|4
|2
|9
|18 - 32
|14
|14.
|15
|3
|3
|9
|20 - 30
|12
|15.
|0:1
|16
|2
|5
|9
|20 - 30
|11
|16.
|15
|2
|3
|10
|10 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|3.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|4.
|8
|4
|4
|0
|15 - 10
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|11.
|7
|2
|4
|1
|14 - 9
|10
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|8
|3
|1
|4
|11 - 8
|10
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|13.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|14.
|7
|1
|1
|5
|9 - 21
|4
|15.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 7
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5