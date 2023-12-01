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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Вестерло
1:3
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
19' Гол
Дрейер Андерс
0:2
67' Гол
Дилейни Томас
0:3
82' Гол
Дольберг Каспер
1:3
90' Гол
Бос Джордан
90'+5
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
40
Байрам
Эмин
3
Bakary
Haidara
5
Бос
Джордан
8
Мадсен
Николас
46
Arthur
Piedfort
15
Сидорчук
Сергей
18
Йоу
Гриффин
79
Мацуо
Юсуке
9
Фриган
Матия
33
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
25
Дилейни
Томас
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
9
Раман
Бенито
Вестерло
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Вестерло
Андерлехт

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

24 матча

20.8%
12.5%
66.7%
5 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ТМК
2:0
ТМК
2:2
К
0:1
ЛП
2:4
ЛП
1:2
ЛП
2:1
ЛП
0:3
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:2
КБ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.08
0.55

Среднее время на гол

83
165

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

2.18
1.69

Среднее время на гол

41
53

Всего голов

38
28

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 5 (3) 0.31
Стассин Лукас 4 0.25
Фриган Матия 3 0.19
Йоу Гриффин 2 0.13
Даци Эрдон 2 0.13
Байрам Эмин 1 0.06
Бос Джордан 1 0.06
Сидорчук Сергей 1 0.06
Йорданов Эдиссон 1 0.06
Tuur Rommens 1 0.06
Рейнолдс Брайан 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 10 (2) 0.63
Дрейер Андерс 9 (1) 0.56
Струйкенс Марио 3 0.19
Амузу Френсис 3 0.19
Васкес Луис 2 0.13
Леони Тео 1 0.06
Вертонген Ян 1 0.06
Н'Диайе Мусса 1 0.06
Дилейни Томас 1 0.06
Сарделла Киллиан 0 0
Азар Торган 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 3 0
Байрам Эмин 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Даци Эрдон 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Bakary Haidara 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 3 1
Сарделла Киллиан 3 0
Леони Тео 3 0
Вертонген Ян 2 0
Дилейни Томас 2 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Флипс Алексис 2 0
Патрис Луи 2 0
Васкес Луис 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0

Результаты матчей

Вестерло
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Андерлехт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

9
6
Вестерло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
16
Вестерло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Андерлехт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

10
15
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
4
27%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Пропущено

18
12
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Забито

12
16
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
6
50%
4
25%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
3
50%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

22
31
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
2
9%
4
13%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
9
41%
7
23%
76-90

Пропущено

31
18
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
13%
1
6%
1-15
2
6%
3
17%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
5
16%
3
17%
46-60
8
26%
5
28%
61-75
7
23%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1
Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1
Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2

Результаты матчей

Вестерло
Андерлехт

Точный счет

1:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:3
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
2
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
5
4
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
10
6
2
14
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 35 - 16 35
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 15 7 7 1 24 - 16 28
4.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
5.
Антверпен
 15 6 6 3 30 - 13 24
6.
Генк
 15 6 6 3 28 - 15 24
7.
Брюгге
 15 6 5 4 27 - 15 23
8.
Стандард
 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
10.
Мехелен
 15 5 3 7 16 - 19 18
11.
РВДМ 47
 15 4 5 6 18 - 27 17
12.
Спортинг Шарлеруа
 15 4 4 7 17 - 25 16
13.
Эйпен
 15 4 2 9 18 - 32 14
14.
АХ Лёвен
 15 3 3 9 20 - 30 12
15.
Вестерло
 16 2 5 9 21 - 32 11
16.
Кортрейк
 15 2 3 10 10 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
3.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
4.
Гент
 8 4 4 0 15 - 10 16
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
10.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
11.
Генк
 7 2 4 1 14 - 9 10
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
14.
АХ Лёвен
 7 1 1 5 9 - 21 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
16.
Кортрейк
 7 0 1 6 3 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 7
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Струйкенс Марио сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Дрейер Андерс бьет в цель!
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    Где смотреть матч Вестерло 1:3 Андерлехт онлайн

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