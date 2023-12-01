Тур: 16. Стадион: Хет Куипие.
0'
0:1
19' ГолДрейер Андерс
0:2
67' ГолДилейни Томас
0:3
82' ГолДольберг Каспер
1:3
90' ГолБос Джордан
90'+5
Ход матча
19'
0:1
67'
82'
90'
1:3
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
79
Мацуо
Юсуке
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Даци ЭрдонНападающий
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Вестерло
Андерлехт
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед
24 матча
20.8%
12.5%
66.7%
5 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
3 победы 6 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.08
0.55
Среднее время на гол
83
165
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
2.18
1.69
Среднее время на гол
41
53
Всего голов
38
28
Голов в среднем за матч
1.58
1.17
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
77
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|5 (3)
|0.31
|Стассин Лукас
|4
|0.25
|Фриган Матия
|3
|0.19
|Йоу Гриффин
|2
|0.13
|Даци Эрдон
|2
|0.13
|Байрам Эмин
|1
|0.06
|Бос Джордан
|1
|0.06
|Сидорчук Сергей
|1
|0.06
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.06
|Tuur Rommens
|1
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|10 (2)
|0.63
|Дрейер Андерс
|9 (1)
|0.56
|Струйкенс Марио
|3
|0.19
|Амузу Френсис
|3
|0.19
|Васкес Луис
|2
|0.13
|Леони Тео
|1
|0.06
|Вертонген Ян
|1
|0.06
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.06
|Дилейни Томас
|1
|0.06
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Байрам Эмин
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Bakary Haidara
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|3
|1
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Леони Тео
|3
|0
|Вертонген Ян
|2
|0
|Дилейни Томас
|2
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Андерлехт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
9
6
Вестерло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Андерлехт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
16
Вестерло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Андерлехт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
10
15
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
4
27%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Пропущено
18
12
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
2
11%
3
25%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Забито
12
16
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
6
50%
4
25%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
3
50%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
22
31
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
2
9%
4
13%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
2
9%
7
23%
31-45
1
5%
5
16%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
9
41%
7
23%
76-90
Пропущено
31
18
11 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
4
13%
1
6%
1-15
2
6%
3
17%
16-30
5
16%
2
11%
31-45
5
16%
3
17%
46-60
8
26%
5
28%
61-75
7
23%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1
Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1
Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1 Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2
Результаты матчей
Вестерло
Андерлехт
Точный счет
1:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:3
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
52
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
54
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
151
610
106
214
511
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 7
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5