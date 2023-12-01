Тур: 12. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Главный судья: Годиньо Луис
0'
9' Желтая карточкаНогейра
0:1
12' ГолЭссанд Самюэль
15' Желтая карточкаВитория Стивен
21' Желтая карточкаНаскименто Диого
1:1
30' ПенальтиЭрнандес Эктор
37' Желтая карточкаПедру Жоау II
45' Желтая карточкаНвакали Келечи
2:1
48' ГолАлвес Даниэль
68' Желтая карточкаОртис Педро
87' Желтая карточкаГарсия Самуэль
Ход матча
9'
12'
0:1
15'
21'
30'
1:1
37'
45'
48'
2:1
68'
87'
3
Ногейра
33
Круз
Сандру
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
34
Ортис
Педро
79
Морейра
Нуну
- Основной состав
- Вратарь
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вильяр Пабло
История личных встреч
Шавиш
Визела
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
75
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|8 (2)
|0.67
|Виктор Пауло
|1
|0.08
|Круз Сандру
|1
|0.08
|Коррея Жоау
|1
|0.08
|Алвес Даниэль
|1
|0.08
|Ланга Бруну
|1
|0.08
|Соуза Бернардо
|1
|0.08
|Пинью Педро
|1
|0.08
|Санка Леандру
|0
|0
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|5
|0.42
|Гарсия Самуэль
|2 (2)
|0.17
|Морейра Нуну
|1
|0.08
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.08
|Перейра Матеус
|1
|0.08
|Соро Альберто
|1
|0.08
|Лакава Матиас
|0
|0
|Мендес Алексис
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|2
|Виктор Пауло
|5
|0
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Ланга Бруну
|2
|1
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Витория Стивен
|2
|0
|Коррея Жоау
|2
|0
|Нвакали Келечи
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Морену Жоау
|0
|1
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Родригеш Бруну
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|5
|0
|Ортис Педро
|3
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Гарсия Самуэль
|2
|0
|Эшковал Жоау
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Лакава Матиас
|2
|0
|Наскименто Диого
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Эссанд Самюэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Шавиш
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Визела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
2
3
Шавиш
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Визела
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
60%
61-75
4
44%
2
40%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
33%
1
14%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
18
10
13 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
6
33%
1
10%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
3
17%
5
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Забито
13
10
2 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
2
15%
4
40%
61-75
6
46%
3
30%
76-90
Пропущено
30
17
18 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
7
23%
3
18%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
5
17%
5
29%
29%
31-45
4
13%
2
12%
46-60
2
7%
3
18%
61-75
6
20%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0
Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2
Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0
Результаты матчей
Шавиш
Визела
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
5:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
5:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
24
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
47
47
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|15 - 8
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|30 - 18
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 15
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 25
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|2:1 Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|1:2 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|1:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|1:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|2:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогнозы на матч Шавиш 2:1 Визела
Исход игры
Шавиш
26.1% (29)
Ничья
57.7% (64)
Визела
16.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
12.96% (14)
Меньше
87.04% (94)
Обе команды забьют
Да
66.67% (72)
Нет
33.33% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.3% (58)
1:0 Шавиш
17.1% (19)
0:1 Визела
9.9% (11)
1:2 Визела
6.3% (7)
2:1 Шавиш
5.4% (6)
2:0 Шавиш
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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