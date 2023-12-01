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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Шавиш
2:1
Конец матча
Визела
0'
9' Желтая карточка
Ногейра
0:1
12' Гол
Эссанд Самюэль
15' Желтая карточка
Витория Стивен
21' Желтая карточка
Наскименто Диого
1:1
30' Пенальти
Эрнандес Эктор
37' Желтая карточка
Педру Жоау II
45' Желтая карточка
Нвакали Келечи
2:1
48' Гол
Алвес Даниэль
67' Желтая карточка
Ортис Педро
87' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
89' Желтая карточка
Виктор Пауло
90'+9
31
Оливейра
де
Моура
Родриго
Сезар
3
Ногейра
19
Витория
Стивен
33
Круз
Сандру
27
Карраса
Моура
8
Педру
Жоау
II
28
Нвакали
Келечи
5
Ланга
Бруну
23
Эрнандес
Эктор
II
99
Алвес
Даниэль
10
Санка
Леандру
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
25
Эшковал
Жоау
90
Наскименто
Диого
34
Ортис
Педро
20
Гарсия
Самуэль
79
Морейра
Нуну
99
Эссанд
Самюэль
17
Лакава
Матиас
Шавиш
3-4-3
Визела
4-3-3

История личных встреч

Шавиш
Визела

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
КЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПВЛ
2:2
ПВЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
75

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 8 (2) 0.67
Виктор Пауло 1 0.08
Круз Сандру 1 0.08
Коррея Жоау 1 0.08
Алвес Даниэль 1 0.08
Ланга Бруну 1 0.08
Соуза Бернардо 1 0.08
Пинью Педро 1 0.08
Санка Леандру 0 0
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 5 0.42
Гарсия Самуэль 2 (2) 0.17
Морейра Нуну 1 0.08
Сан-Луи Дилан 1 0.08
Перейра Матеус 1 0.08
Соро Альберто 1 0.08
Лакава Матиас 0 0
Мендес Алексис 0 0
Жардел 0 0
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 2
Виктор Пауло 6 0
Рибейру Рубен 3 1
Ланга Бруну 2 1
Гимарайнш Рикарду 3 0
Витория Стивен 2 0
Коррея Жоау 2 0
Нвакали Келечи 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Морену Жоау 0 1
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Родригеш Бруну 1 0
Абасс Исса 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 5 0
Гарсия Самуэль 3 0
Ортис Педро 3 0
Оливейра Андерсон 2 0
Эшковал Жоау 2 0
Соро Альберто 2 0
Лакава Матиас 2 0
Наскименто Диого 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Эссанд Самюэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Мендес Алексис 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Шавиш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
5
Шавиш
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

2
3
Шавиш
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
8% (1)
42% (5)
Визела
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

18
10
13 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
6
33%
1
10%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
3
17%
5
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Забито

15
11
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
2
13%
4
36%
61-75
6
40%
3
27%
76-90

Пропущено

31
19
19 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
8
26%
3
16%
1-15
6
19%
2
11%
16-30
5
16%
5
26%
31-45
4
13%
3
16%
46-60
2
6%
3
16%
61-75
6
19%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0
Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1
Визела
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Визела - Эштрела 2:1 Визела - Фамаликан 0:0 Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2
Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0

Результаты матчей

Шавиш
Визела

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

5:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 Заявка 11 8 1 2 15 - 8 25
4.
Брага
 Заявка 11 7 2 2 30 - 18 23
5.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7.
Фаренсе
 Заявка 11 5 1 5 20 - 15 16
8.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
12.
Эштрела
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
4.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
14.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Нвакали Келечи получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Педру Жоау II получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О О Л - Эрнандес Эктор II из команды Шавиш забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Fabijan Buntic прыгнул не в ту сторону.
    • 21'
      Наскименто Диого получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Витория Стивен получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Матиас Лакава сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Эссанд Самюэль забивает с правой ноги!
    • 9'
      Ногейра получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Шавиш 26.1% (29)
    X 57.7% (64)
    Визела 16.2% (18)
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    Где смотреть матч Шавиш 2:1 Визела онлайн

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    Прогнозы на матч Шавиш 2:1 Визела

    Исход игры
    Шавиш
    26.1% (29)
    Ничья
    57.7% (64)
    Визела
    16.2% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    12.96% (14)
    Меньше
    87.04% (94)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (72)
    Нет
    33.33% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.3% (58)
    1:0 Шавиш
    17.1% (19)
    0:1 Визела
    9.9% (11)
    1:2 Визела
    6.3% (7)
    2:1 Шавиш
    5.4% (6)
    2:0 Шавиш
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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