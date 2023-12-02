Тур: 14. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
2:2
Конец матча
0'
1:0
28' ГолКордова Серхио
1:1
32' ГолЧикылдэу Александру
38' Желтая карточкаДикмен Сонер
2:1
39' ПенальтиНоваиш Жоау
45' Желтая карточкаНоваиш Жоау
2:2
52' ГолМурич Роберт
66' Желтая карточкаАлмейда Ричард
90' Желтая карточкаМорено Марлос
90'+6
Ход матча
28'
1:0
32'
38'
39'
2:1
45'
52'
2:2
66'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
99
Карагёз
Юсуф
88
Оздемир
Юсуф
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
18
Систо
Пионе
22
Огюз
Ахмет
- Основной состав
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
- Защитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Мерт МетеханЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Паш БруноПолузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
-
Главный тренер: Келеш Хакан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аланьяспор
Коньяспор
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
112.5%
25%
9 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.38
Среднее время на гол
47
65
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.82
1.53
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
49
58
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|4 (1)
|0.29
|Кордова Серхио
|2
|0.14
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0.14
|Айдын Огуз
|1
|0.07
|Аугусто Лойде
|1
|0.07
|Аксой Фатих
|1
|0.07
|Оздемир Юсуф
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|5 (2)
|0.36
|Хауберт Гильерме
|2
|0.14
|Мурич Роберт
|2
|0.14
|Андреасен Лука
|2
|0.14
|Морено Марлос
|1
|0.07
|Огюз Ахмет
|1
|0.07
|Чикылдэу Александру
|1
|0.07
|Язгылы Угурджан
|1
|0.07
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Алмейда Ричард
|5
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|Балковец Юре
|2
|0
|Новаиш Жоау
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Айдын Огуз
|0
|1
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огюз Ахмет
|4
|0
|Демирбаг Адиль
|2
|1
|Кальво Франсиско
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|1
|1
|Морено Марлос
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Дикмен Сонер
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Коньяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
6
Аланьяспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
1
6
Аланьяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Коньяспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
5
42%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
4
44%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
1
6%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Пропущено
22
19
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
7
32%
1
5%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
8
36%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1
Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2
Результаты матчей
Аланьяспор
Коньяспор
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
44
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
122
410
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|6.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|13.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 29
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 17
|12
|18.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|7 (2)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4