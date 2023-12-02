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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Аланьяспор
2:2
Конец матча
Коньяспор
0'
1:0
28' Гол
Кордова Серхио
1:1
32' Гол
Чикылдэу Александру
38' Желтая карточка
Дикмен Сонер
2:1
39' Пенальти
Новаиш Жоау
45' Желтая карточка
Новаиш Жоау
2:2
52' Гол
Мурич Роберт
66' Желтая карточка
Алмейда Ричард
90' Желтая карточка
Морено Марлос
90'+6

Ход матча

28'
Кордова Серхио
1:0
32'
1:1
Чикылдэу Александру
38'
 
Дикмен Сонер
39'
Новаиш Жоау
2:1
45'
Новаиш Жоау
 
46'
 
Караель Джебраил
Огюз Ахмет
52'
2:2
Мурич Роберт
58'
Феррейра Карлос Эдуардо
Кордова Серхио
 
65'
 
Андреасен Лука
Мурич Роберт
66'
Алмейда Ричард
 
75'
 
Н'Зонзи Стивен
Юлгюн Огулджан
76'
Фер Лерой
Алмейда Ричард
 
84'
Жанвье Николя
Караджа Эфеджан
 
88'
 
Язгылы Угурджан
Чикылдэу Александру
88'
 
Субаши Ясир
Чикалеши Сокол
90'
 
Морено Марлос

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
99
Карагёз
Юсуф
27
Аугусто
Лойде
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
25
Алмейда
Ричард
11
Айдын
Огуз
7
Караджа
Эфеджан
10
Новаиш
Жоау
18
Систо
Пионе
9
Кордова
Серхио
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
35
Юлгюн
Огулджан
7
Мурич
Роберт
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
Аланьяспор
4-1-4-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Коньяспор

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

112.5%
25%
9 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:1
С
0:3
С
2:2
С
5:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
2:1
ТМК
1:0
С
2:4
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
2:3
С
2:3
К
4:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.38

Среднее время на гол

47
65

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.82
1.53

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

49
58

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 4 (1) 0.29
Кордова Серхио 2 0.14
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0.14
Айдын Огуз 1 0.07
Аугусто Лойде 1 0.07
Аксой Фатих 1 0.07
Оздемир Юсуф 0 0
Жанвье Николя 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 5 (2) 0.36
Хауберт Гильерме 2 0.14
Мурич Роберт 2 0.14
Андреасен Лука 2 0.14
Морено Марлос 1 0.07
Огюз Ахмет 1 0.07
Чикылдэу Александру 1 0.07
Язгылы Угурджан 1 0.07
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оздемир Юсуф 6 0
Алмейда Ричард 5 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Караджа Эфеджан 2 0
Балковец Юре 2 0
Новаиш Жоау 2 0
Алити Фидан 2 0
Жанвье Николя 2 0
Айдын Огуз 0 1
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 4 0
Демирбаг Адиль 2 1
Кальво Франсиско 3 0
Юлгюн Огулджан 1 1
Морено Марлос 2 0
Паш Бруно 2 0
Дикмен Сонер 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Андреасен Лука 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Коньяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
6
Аланьяспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

1
6
Аланьяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Коньяспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
5
42%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
1
6%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Пропущено

22
19
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
7
32%
1
5%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
8
36%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1
Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Касымпаша 2:0 Коньяспор - Серик Беледиеспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2

Результаты матчей

Аланьяспор
Коньяспор

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
3
11
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
6.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
14.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 13 3 4 6 16 - 29 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 3 3 7 12 - 17 12
18.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
19.
Самсунспор
 Заявка 13 2 2 9 10 - 21 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
8.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
10.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
11.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Новаиш Жоау получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Г О О О О Л - Новаиш Жоау из команды Аланьяспор забивает с точки!
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