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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Ризеспор
3:2
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
6' Гол
Пёнтек Кшиштоф
1:1
12' Гол
Олавоин Ибрахим
2:1
17' Гол
Варешанович Дал
2:2
45' Гол
Опоку Джером
82' Желтая карточка
Абейд Мехди
3:2
90' Гол
Олавоин Ибрахим
90' Желтая карточка
Мочи Отилла
90' Желтая карточка
Дюбуа Лео
90' Желтая карточка
Олавоин Ибрахим
90'+8
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
11
Зауэр
Густаво
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
89
Минчев
Мартин
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
26
Илкхан
Эмирхан
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
Ризеспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1

История личных встреч

Ризеспор
Истанбул Башакшехир

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
С
3:0
С
0:2
ТМК
0:1
С
1:1
С
1:2
С
5:0
С
1:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
1:0
К
1:0
К
0:2
С
2:1
С
3:1
С
0:2

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Среднее время на гол

90
115

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.41
1.24

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
72

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 3 0.21
Варешанович Дал 3 0.21
Олавоин Ибрахим 2 0.14
Шелви Джонджо 1 0.07
Зекири Альтин 1 0.07
Мари Джон 1 0.07
Мочи Отилла 1 0.07
Гайч Адольфо 1 0.07
Зауэр Густаво 1 (1) 0.07
Пала Митхат 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 4 0.29
Фигейредо Жоау 3 0.21
Опоку Джером 2 0.14
Дюбуа Лео 1 0.07
Абейд Мехди 1 0.07
Пелкас Димитрис 1 0.07
Лима Лукас 1 0.07
Тюрюдж Дениз 0 0
Алексич Даниел 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пала Митхат 4 1
Олавоин Ибрахим 4 0
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Шелви Джонджо 3 0
Мочи Отилла 3 0
Топчу Эмир Хан 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Кесер Бенхур 2 0
Зекири Альтин 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Минчев Мартин 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 4 1
Пелкас Димитрис 4 0
Фигейредо Жоау 2 1
Тюрюдж Дениз 3 0
Опоку Джером 3 0
Гюрлер Сердар 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Лима Лукас 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Абейд Мехди 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Истанбул Башакшехир
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Ризеспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Истанбул Башакшехир
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

5
8
Ризеспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Истанбул Башакшехир
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
29%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
2
22%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
3
20%
3
33%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
14%
5
33%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
5
36%
1
7%
76-90

Пропущено

19
19
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
16%
4
21%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
3
16%
4
21%
31-45
3
16%
4
21%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1
Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1

Результаты матчей

Ризеспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
6
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
6.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
7.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
8.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
9.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
14.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 13 3 4 6 16 - 29 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
19.
Самсунспор
 Заявка 13 2 2 9 10 - 21 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
9.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
11.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Весь список
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