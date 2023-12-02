Тур: 14. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Аурелиано Джанлука
0'
13' Желтая карточкаРаноккья Филиппо
1:0
37' ГолМалиновский Руслан
56' Желтая карточкаМалиновский Руслан
1:1
67' ГолКанчельери Маттео
87' Желтая карточкаФольякко Алессандро
90' Желтая карточкаБадель Милан
Ход матча
13'
37'
67'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
11 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
47
Бадель
Милан
22
Васкес
Хоан
19
Ретеги
Матео
99
Бериша
Этрит
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Васкес ХоанПолузащитник
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Фини СейдуНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреаццоли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Эмполи
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
14 матчей
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.71
1.29
Среднее время на гол
126
70
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.29
0.43
Среднее время на гол
70
210
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1
0.86
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
90
105
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|5
|0.36
|Ретеги Матео
|3
|0.21
|Малиновский Руслан
|2
|0.14
|Торсби Мортен
|1
|0.07
|Дрэгушин Раду
|1
|0.07
|Бани Маттиа
|1
|0.07
|Бираски Давиде
|1
|0.07
|Мессиас Жуниор
|1
|0.07
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Бадель Милан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.21
|Коваленко Виктор
|2
|0.14
|Канчельери Маттео
|1
|0.07
|Фаццини Якопо
|1
|0.07
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.07
|Бальданци Томмазо
|1
|0.07
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Камбьяги Николо
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|5
|0
|Бани Маттиа
|5
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Джилардино Альберто
|3
|0
|Ретеги Матео
|3
|0
|Френдруп Мортен
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Стротман Кевин
|2
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|6
|0
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|Канчельери Маттео
|4
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Какаче Либерато
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Фаццини Якопо
|3
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Эмполи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Дженоа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Эмполи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
4
1
Дженоа
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Эмполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
60%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
38%
4
31%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
13%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
6
40%
2
22%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
44%
76-90
Пропущено
17
24
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
12%
4
17%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
2
12%
1
4%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
7
41%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1
Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2
Эмполи
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3
Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1
Результаты матчей
Дженоа
Эмполи
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
25
24
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
310
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|22 - 9
|33
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 15
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 15
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 24
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 18
|15
|15.
|1:1 Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|16.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|9 - 18
|11
|17.
|1:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|8.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|16.
|1:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
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|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Эмполи
Исход игры
Дженоа
92.2% (107)
Ничья
6% (7)
Эмполи
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
40% (44)
Нет
60% (66)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
49.1% (57)
2:1 Дженоа
32.8% (38)
2:0 Дженоа
5.2% (6)
1:1 Ничья
4.3% (5)
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