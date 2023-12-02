Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Жуниор Мессиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Команда Дженоа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Какаче Либерато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Френдруп Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Жуниор Мессиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Бериша Этрит взял и забрал мяч на выходе

42' Удар от ворот произведет Дженоа

41' Раноккья Филиппо не смог попасть в створ ударом издали

41' Капуто Франческо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Камбьяги Николо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Жуниор Мессиас выиграл воздушное противоборство у Фаццини Якопо

41' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Жуниор Мессиас из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Эмполи

39' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

39' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Г О О О О Л - Малиновский Руслан из команды Дженоа левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

35' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Дженоа

35' Камбьяги Николо не смог попасть в створ ударом издали

34' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Эмполи

33' Френдруп Мортен не смог попасть в створ ударом издали

33' Шанс! Жуниор Мессиас из команды Дженоа пробил головой, но мимо

33' Фольякко Алессандро из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Жуниор Мессиас и попал в перекладину!

33' Васкес Хоан из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Берешиньски Бартош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Берешиньски Бартош выиграл воздушное противоборство у Жуниор Мессиас.

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Какаче Либерато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Жуниор Мессиас нанес удар, но тот был заблокирован.

25' Дрэгушин Раду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

22' Дрэгушин Раду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Эмполи

20' Васкес Хоан из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Удар от ворот произведет Дженоа

19' Мальдини Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

19' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Эмполи

16' Ретеги Матео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Эмполи

15' Сабелли Стефано из команды Дженоа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Малиновский Руслан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Малиновский Руслан не смог попасть в створ ударом издали

13' Раноккья Филиппо получил желтую карточку от судьи

13' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

11' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Камбьяги Николо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Эмполи

2' Сабелли Стефано из команды Дженоа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

1' Васкес Хоан из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дженоа начинает с центра поля