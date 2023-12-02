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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Дженоа
1:1
Конец матча
Эмполи
0'
13' Желтая карточка
Раноккья Филиппо
1:0
37' Гол
Малиновский Руслан
56' Желтая карточка
Малиновский Руслан
1:1
67' Гол
Канчельери Маттео
87' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
90' Желтая карточка
Бадель Милан
90'+5

Ход матча

13'
 
Раноккья Филиппо
37'
Малиновский Руслан
(Бадель Милан)
1:0
46'
 
Коваленко Виктор
Фаццини Якопо
56'
Малиновский Руслан
 
65'
 
Грасси Альберто
Раноккья Филиппо
66'
 
Канчельери Маттео
Мальдини Даниэль
66'
Кутлу Беркан
Мессиас Жуниор
 
67'
1:1
Канчельери Маттео
(Коваленко Виктор)
73'
Хапс Ридгесиано
Васкес Хоан
 
73'
Фини Сейду
Малиновский Руслан
 
76'
 
Марин Рэзван
Мале Юссеф
83'
Пушкаш Георге
Сабелли Стефано
 
87'
Фольякко Алессандро
 
90'
Бадель Милан
 
90'
 
Шпенди Стивен
Капуто Франческо

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 378 Количество передач 378
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Дженоа 92.2% (107)
X 6% (7)
Эмполи 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
4
Де
Винтер
Кони
5
Дрэгушин
Раду
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
17
Малиновский
Руслан
22
Васкес
Хоан
19
Ретеги
Матео
10
Мессиас
Жуниор
99
Бериша
Этрит
19
Берешиньски
Бартош
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
13
Какаче
Либерато
21
Фаццини
Якопо
22
Раноккья
Филиппо
29
Мале
Юссеф
28
Камбьяги
Николо
9
Капуто
Франческо
27
Мальдини
Даниэль
Дженоа
3-5-2
Эмполи
4-3-3

История личных встреч

Дженоа
Эмполи

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

14 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
ТМК
1:0
СA
1:1
К
2:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.71
1.29

Среднее время на гол

126
70

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.29
0.43

Среднее время на гол

70
210

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1
0.86

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

90
105

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 5 0.36
Ретеги Матео 3 0.21
Малиновский Руслан 2 0.14
Торсби Мортен 1 0.07
Дрэгушин Раду 1 0.07
Бани Маттиа 1 0.07
Бираски Давиде 1 0.07
Мессиас Жуниор 1 0.07
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Бадель Милан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 3 (1) 0.21
Коваленко Виктор 2 0.14
Канчельери Маттео 1 0.07
Фаццини Якопо 1 0.07
Гьяси Эммануэль 1 0.07
Бальданци Томмазо 1 0.07
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Камбьяги Николо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 5 0
Бани Маттиа 5 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Джилардино Альберто 3 0
Бадель Милан 3 0
Ретеги Матео 3 0
Френдруп Мортен 3 0
Аарон Мартин 1 1
Стротман Кевин 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Васкес Хоан 1 0
Торсби Мортен 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 6 0
Гьяси Эммануэль 4 0
Канчельери Маттео 4 0
Грасси Альберто 3 0
Какаче Либерато 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Фаццини Якопо 3 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Берешиньски Бартош 1 0
Хаас Николас 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Эмполи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Дженоа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Эмполи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

4
1
Дженоа
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Эмполи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
50%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
3
50%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
22%
2
14%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
2
13%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
7
44%
2
20%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
4
16%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
2
11%
5
20%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
7
39%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1
Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2
Эмполи
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Эмполи - Сассуоло 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Эмполи - Аталанта 0:3
Фиорентина - Эмполи 0:2 Эмполи - Удинезе 0:0 Болонья - Эмполи 3:0 Эмполи - Салернитана 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:1 Рома - Эмполи 7:0 Эмполи - Ювентус 0:2 Монца - Эмполи 2:0 Эмполи - Верона 0:1 Эмполи - Читтаделла 1:2 Фрайбург - Эмполи 3:2 Эмполи - Лилль 2:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Эмполи - Лацио 0:2 Верона - Эмполи 1:1 Эмполи - Ювентус 4:1

Результаты матчей

Дженоа
Эмполи

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
2.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
6.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 15 - 10 21
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
8.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
9.
Лацио
 1:0 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
11.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
12.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 Заявка 13 3 6 4 15 - 18 15
15.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 9 - 18 11
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
19.
Верона
 Заявка 13 2 3 8 9 - 18 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Лацио
 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
7.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
8.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
10.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 0:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
11.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12.
Лацио
 1:0 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Кальяри
 0:1 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Дженоа: 50%, Эмполи: 50%.
  • 95'
    Шанс! Кутлу Беркан из команды Дженоа пробил головой, но мимо
  • 95'
    Дрэгушин Раду из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Дженоа пытается что-то создать.
  • 94'
    Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Дженоа 92.2% (107)
    X 6% (7)
    Эмполи 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Эмполи

    Исход игры
    Дженоа
    92.2% (107)
    Ничья
    6% (7)
    Эмполи
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.36% (40)
    Меньше
    63.64% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (44)
    Нет
    60% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Дженоа
    49.1% (57)
    2:1 Дженоа
    32.8% (38)
    2:0 Дженоа
    5.2% (6)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
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