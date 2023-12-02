  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Хайдарабад
0:0
Второй тайм: 63'
АТК
0'
20' Желтая карточка
Юсте Эктор
43' Желтая карточка
Ясир Мохаммад

Ход матча

20'
 
Юсте Эктор
43'
Ясир Мохаммад
 
Лучшие коэффициенты
Хайдарабад
Ничья
АТК
5.00
Реклама, fon.bet
2.35
Реклама, pari.ru
2.70
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Сингх
Гурмит
27
Пуджари
Никхил
4
Сингх
Чингленсана
29
Nim
Dorjee
Tamang
88
Mark
Zothanpuia
14
Sahil
Tavora
8
João
Victor
I
7
Пеннанен
Петтери
10
Ясир
Мохаммад
19
Makan
Winkle
Chote
28
Joseph
Knowles
1
Каит
Вишал
5
Хэмилл
Брендан
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
44
Asish
Rai
18
Самад
Сахал
7
Тапа
Анируд
10
Hugo
Boumous
17
Колако
Листон
35
Каммингс
Джейсон
25
Kiyan
Nassiri
Хайдарабад
АТК

История личных встреч

Хайдарабад
АТК

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
0:0
СИ
0:0
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
1:2
СИ
2:2
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
5:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.58
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
108

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мойя Хонатан 1 0.13
Hitesh Sharma 1 0.13
Ясир Мохаммад 1 0.13
Аланис Освальдо 0 0
Mark Zothanpuia 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 2 0.4
Каммингс Джейсон 2 0.4
Сингх Манвир 2 0.4
Садику Армандо 1 0.2
Колако Листон 1 0.2
Hugo Boumous 1 0.2
Kiyan Nassiri 1 0.2
Самад Сахал 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 2 0
Ясир Мохаммад 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Joseph Knowles 1 0
Сингх Чингленсана 1 0
Sahil Tavora 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсте Эктор 2 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Мартинс Глан 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Хайдарабад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АТК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Хайдарабад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0
АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2
Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0

Результаты матчей

Хайдарабад
АТК

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
2.
Гоа
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
АТК
 0:0 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Дели Динамос
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
6.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Ченнаин
 8 2 2 4 11 - 16 8
8.
Бенгалуру
 8 1 4 3 10 - 12 7
9.
Ист Бенгал
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Джамшедпур
 8 1 2 5 4 - 8 5
11.
Хайдарабад
 0:0 8 0 4 4 4 - 8 4
12.
Пенджаб
 8 0 4 4 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Гоа
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
АТК
 0:0 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Бенгалуру
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Джамшедпур
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
АТК
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ченнаин
 4 1 1 2 4 - 8 4
5.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Дели Динамос
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Хайдарабад
 0:0 5 0 2 3 3 - 6 2
9.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
10.
Пенджаб
 6 0 2 4 6 - 14 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Пенджаб Luka Majcen 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Ясир Мохаммад получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Юсте Эктор получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайдарабад
Ничья
АТК
5.00
Реклама, fon.bet
2.35
Реклама, pari.ru
2.70
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хайдарабад 0:0 АТК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хайдарабад
АТК
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 