Тур: 1.
0:0
Второй тайм: 63'
Ход матча
20'
43'
14
Sahil
Tavora
26
Юсте
Эктор
44
Asish
Rai
18
Самад
Сахал
10
Hugo
Boumous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
44 Alex Saji
-
-
77 Abdul Rabeeh
-
Главный тренер: Thangboi Singto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
-
44 Asish RaiПолузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Мартинс ГланПолузащитник
- Нападающий
-
31 Arsh Shaikh
-
-
-
-
-
-
77 Ravi Rana
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Хайдарабад
АТК
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.58
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
108
Бомбардиры внутри турнира
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мойя Хонатан
|1
|0.13
|Hitesh Sharma
|1
|0.13
|Ясир Мохаммад
|1
|0.13
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|2
|0.4
|Каммингс Джейсон
|2
|0.4
|Сингх Манвир
|2
|0.4
|Садику Армандо
|1
|0.2
|Колако Листон
|1
|0.2
|Hugo Boumous
|1
|0.2
|Kiyan Nassiri
|1
|0.2
|Самад Сахал
|0
|0
Карточки
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|2
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Сингх Чингленсана
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсте Эктор
|2
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Мартинс Глан
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
Результаты матчей
Хайдарабад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Хайдарабад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АТК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Хайдарабад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
АТК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
1
10%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0
АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2
Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0
Результаты матчей
Хайдарабад
АТК
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Хайдарабад
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 9
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|8.
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|10.
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|11.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 8
|4
|12.
|8
|0
|4
|4
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|10.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Пенджаб
|Luka Majcen
|3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2