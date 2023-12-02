Тур: 1.
0:2
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаЮсте Эктор
43' Желтая карточкаЯсир Мохаммад
83' Желтая карточкаKiyan Nassiri
0:1
85' ГолХэмилл Брендан
90' Желтая карточкаХэмилл Брендан
90' Желтая карточкаJoão Victor I
90' Желтая карточкаAsish Rai
0:2
90' ГолAsish Rai
90'+9
Ход матча
20'
43'
83'
85'
0:1
90'
90'
90'
90'
0:2
14
Sahil
Tavora
26
Юсте
Эктор
44
Asish
Rai
18
Самад
Сахал
10
Hugo
Boumous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
44 Alex Saji
-
-
77 Abdul Rabeeh
-
Главный тренер: Thangboi Singto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юсте ЭкторЗащитник
- Защитник
-
44 Asish RaiПолузащитник
-
18 Самад СахалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Мартинс ГланПолузащитник
- Нападающий
-
31 Arsh Shaikh
-
-
-
-
-
-
77 Ravi Rana
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Хайдарабад
АТК
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
12 матчей
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.58
0.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
56
108
Бомбардиры внутри турнира
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мойя Хонатан
|1
|0.13
|Hitesh Sharma
|1
|0.13
|Ясир Мохаммад
|1
|0.13
|Аланис Освальдо
|0
|0
|Mark Zothanpuia
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|2
|0.4
|Каммингс Джейсон
|2
|0.4
|Сингх Манвир
|2
|0.4
|Садику Армандо
|1
|0.2
|Колако Листон
|1
|0.2
|Хэмилл Брендан
|1
|0.2
|Hugo Boumous
|1
|0.2
|Asish Rai
|1
|0.2
|Kiyan Nassiri
|1
|0.2
|Самад Сахал
|0
|0
Карточки
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|João Victor I
|3
|0
|Ясир Мохаммад
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Аланис Освальдо
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Joseph Knowles
|1
|0
|Сингх Чингленсана
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0
|Manoj Mohammed
|1
|0
|Aaren D'Silva
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юсте Эктор
|2
|0
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|Али Анвар
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Asish Rai
|1
|0
|Мартинс Глан
|1
|0
|Kiyan Nassiri
|1
|0
|Abhishek Suryavanshi
|1
|0
Результаты матчей
Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Хайдарабад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АТК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Хайдарабад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АТК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
3
25%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хайдарабад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0
АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2
Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0
Результаты матчей
Хайдарабад
АТК
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хайдарабад
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Пенджаб
|Luka Majcen
|3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2