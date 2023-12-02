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  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Хайдарабад
0:2
Конец матча
АТК
0'
20' Желтая карточка
Юсте Эктор
43' Желтая карточка
Ясир Мохаммад
83' Желтая карточка
Kiyan Nassiri
0:1
85' Гол
Хэмилл Брендан
90' Желтая карточка
Хэмилл Брендан
90' Желтая карточка
João Victor I
90' Желтая карточка
Asish Rai
0:2
90' Гол
Asish Rai
90'+9
1
Сингх
Гурмит
27
Пуджари
Никхил
4
Сингх
Чингленсана
29
Nim
Dorjee
Tamang
88
Mark
Zothanpuia
14
Sahil
Tavora
8
João
Victor
I
7
Пеннанен
Петтери
10
Ясир
Мохаммад
19
Makan
Winkle
Chote
28
Joseph
Knowles
1
Каит
Вишал
5
Хэмилл
Брендан
26
Юсте
Эктор
15
Босе
Субхасиш
44
Asish
Rai
18
Самад
Сахал
7
Тапа
Анируд
10
Hugo
Boumous
17
Колако
Листон
35
Каммингс
Джейсон
25
Kiyan
Nassiri
Хайдарабад
АТК

История личных встреч

Хайдарабад
АТК

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

12 матчей

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СИ
0:0
СИ
0:0
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
1:2
СИ
2:2
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
5:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.58
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
108

Бомбардиры внутри турнира

Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мойя Хонатан 1 0.13
Hitesh Sharma 1 0.13
Ясир Мохаммад 1 0.13
Аланис Освальдо 0 0
Mark Zothanpuia 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 2 0.4
Каммингс Джейсон 2 0.4
Сингх Манвир 2 0.4
Садику Армандо 1 0.2
Колако Листон 1 0.2
Хэмилл Брендан 1 0.2
Hugo Boumous 1 0.2
Asish Rai 1 0.2
Kiyan Nassiri 1 0.2
Самад Сахал 0 0

Карточки

Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
João Victor I 3 0
Ясир Мохаммад 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Аланис Освальдо 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Joseph Knowles 1 0
Сингх Чингленсана 1 0
Sahil Tavora 1 0
Vignesh Dakshinamurthy 1 0
Manoj Mohammed 1 0
Aaren D'Silva 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юсте Эктор 2 0
Хэмилл Брендан 1 0
Али Анвар 1 0
Сингх Манвир 1 0
Asish Rai 1 0
Мартинс Глан 1 0
Kiyan Nassiri 1 0
Abhishek Suryavanshi 1 0

Результаты матчей

Хайдарабад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АТК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Хайдарабад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АТК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Хайдарабад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АТК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
50%
3
25%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
60%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хайдарабад
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Хайдарабад - Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1
Хайдарабад - Ченнаин 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Хайдарабад 2:1 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Джамшедпур 2:3 Хайдарабад - АТК 1:0 Дели Динамос - Хайдарабад 3:1 Мумбаи Сити - Хайдарабад 1:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:2 Хайдарабад - Ченнаин 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:3 Хайдарабад - Нортист Юнайтед 6:1 Бенгалуру - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Ист Бенгал 2:0
АТК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АТК - Дели Динамос 2:5 Башундхара Кингс - АТК 2:1 Джамшедпур - АТК 2:3 АТК - Башундхара Кингс 2:2
Ченнаин - АТК 1:3 АТК - Мазия 2:1 АТК - Бенгалуру 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Дели Динамос - АТК 0:4 АТК - Бенгалуру 2:2 АТК - Хайдарабад 0:0 Хайдарабад - АТК 0:0 АТК - Дели Динамос 2:0 Ист Бенгал - АТК 0:2 АТК - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - АТК 1:0 Джамшедпур - АТК 0:0 АТК - Бенгалуру 1:2 АТК - Дели Динамос 2:0 Ченнаин - АТК 0:0

Результаты матчей

Хайдарабад
АТК

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хайдарабад
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 8 5 2 1 13 - 9 17
2.
Гоа
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
АТК
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Дели Динамос
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
6.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Ченнаин
 8 2 2 4 11 - 16 8
8.
Бенгалуру
 8 1 4 3 10 - 12 7
9.
Ист Бенгал
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Джамшедпур
 8 1 2 5 4 - 8 5
11.
Пенджаб
 8 0 4 4 8 - 16 4
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
3.
Гоа
 3 3 0 0 5 - 2 9
4.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Бенгалуру
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Джамшедпур
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Гоа
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ченнаин
 4 1 1 2 4 - 8 4
5.
Керала Бластерс
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Дели Динамос
 3 1 0 2 4 - 5 3
7.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
9.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
10.
Пенджаб
 6 0 2 4 6 - 14 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Пенджаб Luka Majcen 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Г О О О О Л - Asish Rai бьет в цель!
  • 92'
    Asish Rai получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Жоао Виктор получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Хэмилл Брендан получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Ясир Мохаммад уходит с поля. Hitesh Sharma выходит вместо него
  • 88'
    Самад Сахал уходит с поля. Lalrinliana Hnamte выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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