Тур: 12. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Алмейда Нуно
0'
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
14
Жока
10
Идрисси
Амин
98
Дида
Нельсон
12
Фелипе
Жан
18
Вито
17
Рейш
Жоау
10
Андре
Силва
29
Кикаш
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
14 ЖокаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
-
75 Nuno Namora
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
-
98 Дида НельсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
-
29 КикашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 ШингаЗащитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
84 БреннерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Риу Аве
Эштрела
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коштинья
|2 (2)
|0.17
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.17
|Зе Мануэль
|1
|0.08
|Жока
|1
|0.08
|Перейра Андре
|1
|0.08
|Miguel Nobrega
|1
|0.08
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.08
|Роналдо Фабио
|1
|0.08
|Алвес Савио
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|2 (1)
|0.17
|Кикаш
|2
|0.17
|Тавареш Роналду
|2
|0.17
|Кордейру Леонарду
|2
|0.17
|Перейра Рональд
|1
|0.08
|Андре Силва
|1
|0.08
|Фелипе Жан
|1
|0.08
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|5
|0
|Граса Жоау
|2
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Сантос Адерлан
|2
|0
|Перейра Андре
|2
|0
|Miguel Nobrega
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Роналдо Фабио
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансур
|3
|1
|Виера Серхио
|1
|2
|Гаспар Киалонга
|4
|0
|Кикаш
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Рейш Жоау
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Лео Родригес
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Кордейру Леонарду
|2
|0
|Перейра Рональд
|2
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Эштрела
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
2
3
Риу Аве
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Эштрела
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
38%
5
63%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
4
40%
3
27%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
24%
1
6%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
8
38%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1
Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0
Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2
Результаты матчей
Риу Аве
Эштрела
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
47
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|15 - 8
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|30 - 18
|23
|5.
|1:0 Заявка
|12
|7
|1
|4
|19 - 13
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|20 - 16
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 25
|14
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|17.
|0:0 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|0:0 Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Эштрела
Исход игры
Риу Аве
74.8% (83)
Ничья
19.8% (22)
Эштрела
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
31.19% (34)
Меньше
68.81% (75)
Обе команды забьют
Да
48.62% (53)
Нет
51.38% (56)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
39.6% (44)
2:1 Риу Аве
27% (30)
1:1 Ничья
17.1% (19)
2:0 Риу Аве
5.4% (6)
0:1 Эштрела
2.7% (3)
3:1 Риу Аве
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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