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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Риу Аве
0:0
Первый тайм: 20'
Эштрела
0'
Прогнозы 110
Риу Аве 74.5% (82)
X 20% (22)
Эштрела 5.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Эштрела
2.08
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Все Коэффициенты
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
14
Жока
6
Родригеш
Гонсалу
10
Идрисси
Амин
77
Роналдо
Фабио
22
Боатенг
Эммануль
II
95
Перейра
Андре
98
Дида
Нельсон
27
Сантос
Хеверттон
4
Гаспар
Киалонга
14
Алмейда
Фелипе
12
Фелипе
Жан
22
Кордейру
Леонарду
18
Вито
17
Рейш
Жоау
90
Перейра
Рональд
10
Андре
Силва
29
Кикаш
Риу Аве
3-5-2
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Риу Аве
Эштрела

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП2
1:0
ЛП2
2:5

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коштинья 2 (2) 0.17
Руиз Леонардо 2 (1) 0.17
Зе Мануэль 1 0.08
Жока 1 0.08
Перейра Андре 1 0.08
Miguel Nobrega 1 0.08
Боатенг Эммануль II 1 0.08
Роналдо Фабио 1 0.08
Алвес Савио 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 2 (1) 0.17
Кикаш 2 0.17
Тавареш Роналду 2 0.17
Кордейру Леонарду 2 0.17
Перейра Рональд 1 0.08
Андре Силва 1 0.08
Фелипе Жан 1 0.08
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 5 0
Граса Жоау 2 0
Идрисси Амин 2 0
Сантос Адерлан 2 0
Перейра Андре 2 0
Miguel Nobrega 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Роналдо Фабио 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Жонатан Луис 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жосуэ Са 1 0
Жока 1 0
Родригеш Гонсалу 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Bruno Ventura 1 0
Luis Freire 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Гаспар Киалонга 4 0
Кикаш 3 0
Алосио 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Лео Родригес 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Кордейру Леонарду 2 0
Перейра Рональд 2 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Эштрела
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

2
3
Риу Аве
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Эштрела
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
38%
5
63%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
4
40%
3
27%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
24%
1
6%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
8
38%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1
Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0
Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2

Результаты матчей

Риу Аве
Эштрела

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 Заявка 11 8 1 2 15 - 8 25
4.
Брага
 Заявка 11 7 2 2 30 - 18 23
5.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 12 7 1 4 19 - 13 22
6.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
7.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Фаренсе
 0:1 Заявка 12 5 1 6 20 - 16 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Эштрела
 0:0 Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
12.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 0:0 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
4.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 0:1 Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Риу Аве
 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 0:0 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 0:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 0:0 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 110
Риу Аве 74.5% (82)
X 20% (22)
Эштрела 5.5% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Эштрела
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Где смотреть матч Риу Аве 0:0 Эштрела онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Эштрела

Исход игры
Риу Аве
74.8% (83)
Ничья
19.8% (22)
Эштрела
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
31.19% (34)
Меньше
68.81% (75)
Обе команды забьют
Да
48.62% (53)
Нет
51.38% (56)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
39.6% (44)
2:1 Риу Аве
27% (30)
1:1 Ничья
17.1% (19)
2:0 Риу Аве
5.4% (6)
0:1 Эштрела
2.7% (3)
3:1 Риу Аве
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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