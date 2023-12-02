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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Алмейда Нуно
Риу Аве
1:1
Конец матча
Эштрела
0'
21' Желтая карточка
Идрисси Амин
25' Желтая карточка
Перейра Рональд
66' Желтая карточка
Родригеш Гонсалу
1:0
81' Гол
Сантос Адерлан
1:1
86' Гол в свои ворота
Жосуэ Са
90' Желтая карточка
Miguel Nobrega
90' Желтая карточка
Граса Жоау
90'+7

Ход матча

21'
Идрисси Амин
 
25'
 
Перейра Рональд
62'
Эрнани Жорже
Перейра Андре
 
66'
Родригеш Гонсалу
 
71'
Зе Мануэль
Жока
 
73'
 
Родригес Густаво
Перейра Рональд
73'
 
Н'До Режис
Кикаш
81'
Сантос Адерлан
(Эрнани Жорже)
1:0
86'
1:1
Жосуэ Са
89'
 
Шинга
Вито
89'
 
Келиано Мануэль
Рейш Жоау
89'
Панталон Ренато
Жосуэ Са
 
90'
Граса Жоау
Идрисси Амин
 
90'
Miguel Nobrega
 
90'
 
Ндур Алиун
Андре Силва
90'
Граса Жоау
 
Прогнозы 111
Риу Аве 74.8% (83)
X 19.8% (22)
Эштрела 5.4% (6)
Все прогнозы
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
14
Жока
6
Родригеш
Гонсалу
10
Идрисси
Амин
77
Роналдо
Фабио
22
Боатенг
Эммануль
II
95
Перейра
Андре
98
Дида
Нельсон
27
Сантос
Хеверттон
4
Гаспар
Киалонга
14
Алмейда
Фелипе
12
Фелипе
Жан
22
Кордейру
Леонарду
18
Вито
17
Рейш
Жоау
90
Перейра
Рональд
10
Андре
Силва
29
Кикаш
Риу Аве
3-5-2
Эштрела
3-4-3

История личных встреч

Риу Аве
Эштрела

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП2
1:0
ЛП2
2:5

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
5

Среднее время на гол

90
18

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коштинья 2 (2) 0.17
Руиз Леонардо 2 (1) 0.17
Зе Мануэль 1 0.08
Сантос Адерлан 1 0.08
Жока 1 0.08
Перейра Андре 1 0.08
Miguel Nobrega 1 0.08
Боатенг Эммануль II 1 0.08
Роналдо Фабио 1 0.08
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0
Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 2 (1) 0.17
Кикаш 2 0.17
Тавареш Роналду 2 0.17
Кордейру Леонарду 2 0.17
Перейра Рональд 1 0.08
Андре Силва 1 0.08
Фелипе Жан 1 0.08
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 5 0
Граса Жоау 3 0
Идрисси Амин 3 0
Miguel Nobrega 3 0
Сантос Адерлан 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Перейра Андре 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Роналдо Фабио 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Жонатан Луис 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жосуэ Са 1 0
Жока 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Bruno Ventura 1 0
Luis Freire 1 0
Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Гаспар Киалонга 4 0
Кикаш 3 0
Алосио 3 0
Перейра Рональд 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Лео Родригес 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Кордейру Леонарду 2 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Эштрела
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

2
3
Риу Аве
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Эштрела
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
38%
7
70%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
4
33%
3
27%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
24%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
8
38%
9
50%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1
Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0
Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2

Результаты матчей

Риу Аве
Эштрела

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:0
4 раза 33%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Эштрела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 1:0 Заявка 12 9 1 2 16 - 8 28
4.
Брага
 Заявка 11 7 2 2 30 - 18 23
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 0:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 11 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
12.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
4.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1:0 Заявка 7 6 0 1 10 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 0:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
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    • 62'
      Тактическая замена. Перейра Андре уходит с поля и его заменяет Эрнани Жорже
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Перейра Рональд из команды Эштрела получает желтую после опасной игры.
    • 21'
      Идрисси Амин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Риу Аве 74.8% (83)
    X 19.8% (22)
    Эштрела 5.4% (6)
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    Где смотреть матч Риу Аве 1:1 Эштрела онлайн

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    Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Эштрела

    Исход игры
    Риу Аве
    74.8% (83)
    Ничья
    19.8% (22)
    Эштрела
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.19% (34)
    Меньше
    68.81% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    48.62% (53)
    Нет
    51.38% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Риу Аве
    39.6% (44)
    2:1 Риу Аве
    27% (30)
    1:1 Ничья
    17.1% (19)
    2:0 Риу Аве
    5.4% (6)
    0:1 Эштрела
    2.7% (3)
    3:1 Риу Аве
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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