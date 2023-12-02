Тур: 12. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Алмейда Нуно
0'
21' Желтая карточкаИдрисси Амин
25' Желтая карточкаПерейра Рональд
66' Желтая карточкаРодригеш Гонсалу
1:0
81' ГолСантос Адерлан
1:1
86' Гол в свои воротаЖосуэ Са
90' Желтая карточкаMiguel Nobrega
90' Желтая карточкаГраса Жоау
90'+7
Ход матча
21'
25'
66'
71'
73'
81'
1:0
86'
1:1
90'
90'
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
14
Жока
10
Идрисси
Амин
98
Дида
Нельсон
12
Фелипе
Жан
18
Вито
17
Рейш
Жоау
10
Андре
Силва
29
Кикаш
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
14 ЖокаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
-
75 Nuno Namora
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
-
98 Дида НельсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
-
29 КикашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 ШингаЗащитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
84 БреннерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Риу Аве
Эштрела
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
5
Среднее время на гол
90
18
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
36
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коштинья
|2 (2)
|0.17
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.17
|Зе Мануэль
|1
|0.08
|Сантос Адерлан
|1
|0.08
|Жока
|1
|0.08
|Перейра Андре
|1
|0.08
|Miguel Nobrega
|1
|0.08
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.08
|Роналдо Фабио
|1
|0.08
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|2 (1)
|0.17
|Кикаш
|2
|0.17
|Тавареш Роналду
|2
|0.17
|Кордейру Леонарду
|2
|0.17
|Перейра Рональд
|1
|0.08
|Андре Силва
|1
|0.08
|Фелипе Жан
|1
|0.08
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|5
|0
|Граса Жоау
|3
|0
|Идрисси Амин
|3
|0
|Miguel Nobrega
|3
|0
|Сантос Адерлан
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Перейра Андре
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Роналдо Фабио
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансур
|3
|1
|Виера Серхио
|1
|2
|Гаспар Киалонга
|4
|0
|Кикаш
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Перейра Рональд
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Рейш Жоау
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Лео Родригес
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Кордейру Леонарду
|2
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Эштрела
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Риу Аве
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
2
3
Риу Аве
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Эштрела
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
38%
7
70%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
4
33%
3
27%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
24%
1
6%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
8
38%
9
50%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4 Торренше - Риу Аве 2:1
Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1
Эштрела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0
Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2
Результаты матчей
Риу Аве
Эштрела
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:0
4 раза 33%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Эштрела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
39
48
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 11
|28
|3.
|1:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|16 - 8
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|30 - 18
|23
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|8.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 25
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|10 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Эштрела
Исход игры
Риу Аве
74.8% (83)
Ничья
19.8% (22)
Эштрела
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
31.19% (34)
Меньше
68.81% (75)
Обе команды забьют
Да
48.62% (53)
Нет
51.38% (56)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
39.6% (44)
2:1 Риу Аве
27% (30)
1:1 Ничья
17.1% (19)
2:0 Риу Аве
5.4% (6)
0:1 Эштрела
2.7% (3)
3:1 Риу Аве
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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