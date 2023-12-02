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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Manuel Oliveira
Фаренсе
1:2
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
0:1
3' Гол
Рибейро Томас
22' Желтая карточка
Рибейро Томас
24' Желтая карточка
Пастор
1:1
57' Пенальти
Дуарте Бруно
59' Желтая карточка
Мигель Магальяеш
61' Желтая карточка
Исидоро Фабрисио
63' Вторая желтая карточка
Исидоро Фабрисио
75' Желтая карточка
Фернандеш Жорже
1:2
87' Гол
Силва Жота
90'+6
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
6
Мускат
Зак
31
Талоша
Жоау
29
Фалькао
Клаудио
80
Гонсалвеш
Витор
62
Беллуми
Мохамед
27
Матеус
де
Андраде
77
Матиаш
Марку
9
Дуарте
Бруно
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
2
Мигель
Магальяеш
80
Силва
Даниэл
8
Хэндель
Томаш
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
19
Мангаш
Рикарду
7
Силва
Андре
III
11
Силва
Жота
Фаренсе
4-2-3-1
Витория Гимарайнш
3-5-2

История личных встреч

Фаренсе
Витория Гимарайнш

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матеус де Андраде 4 (1) 0.33
Дуарте Бруно 4 (2) 0.33
Кошта Руи 3 0.25
Беллуми Мохамед 3 0.25
Исидоро Фабрисио 2 0.17
Фалькао Клаудио 2 0.17
Элвис 1 0.08
Мускат Зак 1 0.08
Барбоза Рафаэл II 1 0.08
Матиаш Марку 0 0
Талоша Жоау 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Жоао Педро Морейра 5 0.42
Силва Андре III 4 0.33
Силва Жота 3 0.25
Силва Тьягу 1 0.08
Гашпар Бруну 1 0.08
Хэндель Томаш 1 0.08
Да Луз Нелсон 1 0.08
Рибейро Томас 1 0.08
Силва Ману 1 0.08
Сафира Алиссон 1 (1) 0.08
Силва Даниэл 0 0
Фернандеш Жорже 0 0
Мангаш Рикарду 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исидоро Фабрисио 2 1
Матиаш Марку 3 0
Жорж Артур 3 0
Пастор 3 0
Матеус де Андраде 3 0
Фалькао Клаудио 3 0
Силва Гонсалу 1 1
Талоша Жоау 2 0
Кошта Руи 2 0
Беллуми Мохамед 2 0
Мускат Зак 0 1
Зе Луиш Жозе 1 0
Росси Игор 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Вельо Рикардо 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Гашпар Бруну 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Рибейро Томас 2 0
Силва Андре III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Силва Ману 2 0
Феррейра Зе 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Силва Даниэл 1 0
Мигель Магальяеш 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Фаренсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

8
12
Фаренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Витория Гимарайнш
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
8%
3
43%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
44%
3
23%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Забито

22
20
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
9%
4
20%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
8
36%
3
15%
31-45
4
18%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
18%
5
25%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
38%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4
Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0
Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2

Результаты матчей

Фаренсе
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
2
2
5
2.5
2
4
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
2
4
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
6
6
4
8
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 1:0 Заявка 12 9 1 2 16 - 8 28
4.
Брага
 Заявка 11 7 2 2 30 - 18 23
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 0:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 11 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
12.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
4.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1:0 Заявка 7 6 0 1 10 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 0:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Тактическая замена. Гонсалвеш Витор уходит с поля и его заменяет Барбоза Рафаэл II
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 112
    Фаренсе 17% (19)
    X 41.1% (46)
    Витория Гимарайнш 42% (47)
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    Где смотреть матч Фаренсе 1:2 Витория Гимарайнш онлайн

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    Прогнозы на матч Фаренсе 1:2 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Фаренсе
    17% (19)
    Ничья
    41.1% (46)
    Витория Гимарайнш
    42% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.55% (49)
    Меньше
    55.45% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (88)
    Нет
    20% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.8% (39)
    1:2 Витория Гимарайнш
    28.6% (32)
    0:1 Витория Гимарайнш
    11.6% (13)
    2:1 Фаренсе
    8.9% (10)
    1:0 Фаренсе
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    1:3 Витория Гимарайнш
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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