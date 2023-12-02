Тур: 12. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Manuel Oliveira
1:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолРибейро Томас
22' Желтая карточкаРибейро Томас
24' Желтая карточкаПастор
1:1
57' ПенальтиДуарте Бруно
59' Желтая карточкаМигель Магальяеш
61' Желтая карточкаИсидоро Фабрисио
63' Вторая желтая карточкаИсидоро Фабрисио
75' Желтая карточкаФернандеш Жорже
1:2
87' ГолСилва Жота
90'+6
Ход матча
3'
0:1
22'
24'
57'
1:1
59'
61'
63'
75'
87'
1:2
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
77
Матиаш
Марку
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Матиаш МаркуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кошта РуиНападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
-
10 Силва ТьягуЗащитник
- Защитник
-
21 Андре АндреПолузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пачеко Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Витория Гимарайнш
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матеус де Андраде
|4 (1)
|0.33
|Дуарте Бруно
|4 (2)
|0.33
|Кошта Руи
|3
|0.25
|Беллуми Мохамед
|3
|0.25
|Исидоро Фабрисио
|2
|0.17
|Фалькао Клаудио
|2
|0.17
|Элвис
|1
|0.08
|Мускат Зак
|1
|0.08
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.08
|Матиаш Марку
|0
|0
|Талоша Жоау
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|5
|0.42
|Силва Андре III
|4
|0.33
|Силва Жота
|3
|0.25
|Силва Тьягу
|1
|0.08
|Гашпар Бруну
|1
|0.08
|Хэндель Томаш
|1
|0.08
|Да Луз Нелсон
|1
|0.08
|Рибейро Томас
|1
|0.08
|Силва Ману
|1
|0.08
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.08
|Силва Даниэл
|0
|0
|Фернандеш Жорже
|0
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исидоро Фабрисио
|2
|1
|Матиаш Марку
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Пастор
|3
|0
|Матеус де Андраде
|3
|0
|Фалькао Клаудио
|3
|0
|Силва Гонсалу
|1
|1
|Талоша Жоау
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Беллуми Мохамед
|2
|0
|Мускат Зак
|0
|1
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|Росси Игор
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Вельо Рикардо
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|4
|0
|Силва Жота
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Рибейро Томас
|2
|0
|Силва Андре III
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Силва Ману
|2
|0
|Феррейра Зе
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Андре Андре
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Фаренсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Витория Гимарайнш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
12
Фаренсе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Витория Гимарайнш
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
13
7
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
8%
3
43%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
44%
3
23%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Забито
22
20
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
9%
4
20%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
8
36%
3
15%
31-45
4
18%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
18%
5
25%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
38%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Боавишта - Фаренсе 1:3 Фаренсе - Арока 2:0 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Риу Аве - Фаренсе 3:4
Вилаверденсе - Фаренсе 3:2 Фаренсе - Визела 0:0 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Брага 3:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Витория Гимарайнш - Вилаверденсе 4:1 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0
Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2
Результаты матчей
Фаренсе
Витория Гимарайнш
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
42
25
24
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
23
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
66
66
48
39
210
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 11
|28
|3.
|1:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|16 - 8
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|30 - 18
|23
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|8.
|0:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 11
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 25
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|10 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогнозы на матч Фаренсе 1:2 Витория Гимарайнш
Исход игры
Фаренсе
17% (19)
Ничья
41.1% (46)
Витория Гимарайнш
42% (47)
Тотал 2.5
Больше
44.55% (49)
Меньше
55.45% (61)
Обе команды забьют
Да
80% (88)
Нет
20% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (39)
1:2 Витория Гимарайнш
28.6% (32)
0:1 Витория Гимарайнш
11.6% (13)
2:1 Фаренсе
8.9% (10)
1:0 Фаренсе
5.4% (6)
2:2 Ничья
3.6% (4)
1:3 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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