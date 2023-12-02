Тур: 14. Стадион: Пендик.
0:2
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаТоррейра Лукас
45' Желтая карточкаОливейра Сержиу
0:1
69' ГолБакамбу Седрик
74' Желтая карточкаВукович Йосип
0:2
82' ГолЗиеш Хаким
90' Желтая карточкаЦекици Эндри
90' Желтая карточкаБоэ Саша
90'+7
Ход матча
24'
45'
46'
69'
0:1
74'
82'
0:2
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
61
Асан
Серкан
66
Лусамба
Арно
10
Ромеро
Оскар
58
Кайя
Гёкхан
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
20
Тете
22
Зиеш
Хаким
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|5
|0.36
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.21
|Велинтон Соуза
|2
|0.14
|Тюрам Рожерио
|2
|0.14
|Цекици Эндри
|1
|0.07
|Кайя Гёкхан
|1
|0.07
|Диаби Абдулай
|1
|0.07
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.07
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Акбунар Халиль
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|11 (3)
|0.79
|Заха Уилфрид
|5
|0.36
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.21
|Мертенс Дрис
|2
|0.14
|Зиеш Хаким
|2
|0.14
|Бакамбу Седрик
|1
|0.07
|Оливейра Сержиу
|1
|0.07
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.07
|Санчес Давинсон
|1
|0.07
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Тете
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асан Серкан
|2
|1
|Вукович Йосип
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Велинтон Соуза
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|Кайя Гёкхан
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслера Фернандо
|3
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Боэ Саша
|3
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Йылмаз Барыш
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Галатасарай
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
1
Пендикспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Галатасарай
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
8
15
Пендикспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Галатасарай
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Пропущено
16
3
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
13%
1
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
7
44%
0
0%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
4
40%
4
27%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
4
67%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
17
27
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
0
0%
2
7%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
5
29%
29%
6
22%
31-45
2
12%
5
19%
46-60
3
18%
6
22%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90
Пропущено
30
9
11 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
6
20%
1
11%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
6
20%
5
56%
46-60
3
10%
3
33%
61-75
10
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5
Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1
Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0
Результаты матчей
Пендикспор
Галатасарай
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 67%
4
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
25
44
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
311
104
113
311
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 16
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|13.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 23
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|7 (2)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4