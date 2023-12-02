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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Пендикспор
0:2
Конец матча
Галатасарай
0'
24' Желтая карточка
Торрейра Лукас
45' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
0:1
69' Гол
Бакамбу Седрик
74' Желтая карточка
Вукович Йосип
0:2
82' Гол
Зиеш Хаким
90' Желтая карточка
Цекици Эндри
90' Желтая карточка
Боэ Саша
90'+7

Ход матча

24'
 
Торрейра Лукас
45'
 
Оливейра Сержиу
46'
 
Мертенс Дрис
Тете
46'
 
Йылмаз Барыш
Каратас Казимджан
64'
 
Бакамбу Седрик
Оливейра Сержиу
69'
0:1
Бакамбу Седрик
74'
Вукович Йосип
 
77'
Цекици Эндри
Кайя Гёкхан
 
77'
Диаби Абдулай
Ромеро Оскар
 
78'
 
Демирбай Керем
Айхан Кан
82'
0:2
Зиеш Хаким
(Торрейра Лукас)
83'
 
Н'Домбеле Тангай
Зиеш Хаким
83'
Тюрам Рожерио
Акбунар Халиль
 
90'
Цекици Эндри
 
90'
 
Боэ Саша

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
20
Зюлюнгёз
Беркай
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
66
Лусамба
Арно
4
Вукович
Йосип
11
Акбунар
Халиль
10
Ромеро
Оскар
58
Кайя
Гёкхан
99
Ярдымджи
Эренджан
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
23
Айхан
Кан
88
Каратас
Казимджан
27
Оливейра
Сержиу
34
Торрейра
Лукас
20
Тете
22
Зиеш
Хаким
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Пендикспор
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 5 0.36
Ромеро Оскар 3 (3) 0.21
Велинтон Соуза 2 0.14
Тюрам Рожерио 2 0.14
Цекици Эндри 1 0.07
Кайя Гёкхан 1 0.07
Диаби Абдулай 1 0.07
Зюлюнгёз Беркай 1 0.07
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Акбунар Халиль 0 0
Секейра Нуну 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 11 (3) 0.79
Заха Уилфрид 5 0.36
Актюркоглу Мухаммед 3 0.21
Мертенс Дрис 2 0.14
Зиеш Хаким 2 0.14
Бакамбу Седрик 1 0.07
Оливейра Сержиу 1 0.07
Бардакчи Абдулкерим 1 0.07
Санчес Давинсон 1 0.07
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Тете 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Вукович Йосип 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Секейра Нуну 2 0
Цекици Эндри 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Велинтон Соуза 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 3 0
Оливейра Сержиу 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Боэ Саша 3 0
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Йылмаз Барыш 2 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Галатасарай
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
1
Пендикспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Галатасарай
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

8
15
Пендикспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Галатасарай
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Пропущено

16
3
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
13%
1
33%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
1
33%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
4
40%
4
27%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
4
67%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

17
27
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
0
0%
2
7%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
5
29%
29%
6
22%
31-45
2
12%
5
19%
46-60
3
18%
6
22%
61-75
5
29%
29%
4
15%
76-90

Пропущено

30
9
11 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
6
20%
1
11%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
6
20%
5
56%
46-60
3
10%
3
33%
61-75
10
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5
Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0 Пендикспор - Бодрумспор 2:1 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Пендикспор 1:5
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1
Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0

Результаты матчей

Пендикспор
Галатасарай

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 67%
4
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
3
11
1.5
10
4
1
13
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 12 1 1 28 - 8 37
2.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 6 5 3 26 - 16 23
7.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
8.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
9.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
14.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Самсунспор
 Заявка 14 3 2 9 13 - 23 11
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
9.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
11.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Оливейра Сержиу получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Торрейра Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Пендикспор 0:2 Галатасарай онлайн

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