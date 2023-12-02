Тур: 14. Стадион: Yeni Adana Stadyumu.
2:3
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаСари Юсуф
1:0
27' ПенальтиНьянг М'Байе
34' Желтая карточкаАкбаба Эмре
1:1
35' ПенальтиНтчам Оливье
1:2
45' ГолХольсе Карло
1:3
64' ГолМуандилмаджи Мариус
2:3
70' ГолБараси Юсуф
90' Желтая карточкаХольсе Карло
90' Желтая карточкаАйдогду Сонер
90'+11
Ход матча
19'
27'
1:0
34'
35'
1:1
45'
1:2
64'
70'
2:3
87'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
17
Н'Диайе
Папа
10
Беланда
Юнес
32
Эрдоган
Юсуф
28
Генюл
Сонер
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
23 Зенели АрберПолузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Клюйверт Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
-
19 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
История личных встреч
Адана Демирспор
Самсунспор
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.71
Среднее время на гол
105
126
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.93
1.07
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
96
84
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|7 (3)
|0.5
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.29
|Балотелли Марио
|3
|0.21
|Беланда Юнес
|3
|0.21
|Акбаба Эмре
|2
|0.14
|Нани Луиш
|1
|0.07
|Ндиайе Чериф
|1
|0.07
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.07
|Гравильон Эндрю
|1
|0.07
|Айдоган Тайфун
|1
|0.07
|Бараси Юсуф
|1
|0.07
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0.21
|Хольсе Карло
|2
|0.14
|Нтчам Оливье
|2 (2)
|0.14
|Айдогду Сонер
|1
|0.07
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.07
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.07
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.07
|Димата Ландри
|1
|0.07
|Кара Эркан
|1 (1)
|0.07
|Кылынч Эмре
|0
|0
|Фофана Морике
|0
|0
|Явру Зеки
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|1
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Айдоган Тайфун
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Тирпан Микаэль
|3
|0
|Фофана Морике
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Нтчам Оливье
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Генюл Сонер
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Чифт Юнус Эмре
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Самсунспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
4
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Самсунспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
4
Адана Демирспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Самсунспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
1
14%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
5
26%
1
14%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
3
50%
1
7%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
4
67%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
2
8%
0
0%
1-15
6
24%
2
15%
16-30
3
12%
2
15%
31-45
4
16%
2
15%
46-60
3
12%
2
15%
61-75
7
28%
5
38%
76-90
Пропущено
17
23
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 13
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
4
24%
5
22%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3
Самсунспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1
Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3
Результаты матчей
Адана Демирспор
Самсунспор
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
42
62
24
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
44
15
26
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
77
410
59
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 16
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|13.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 23
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|7 (2)
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4