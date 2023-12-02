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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Адана Демирспор
2:3
Конец матча
Самсунспор
0'
19' Желтая карточка
Сари Юсуф
1:0
27' Пенальти
Ньянг М'Байе
34' Желтая карточка
Акбаба Эмре
1:1
35' Пенальти
Нтчам Оливье
1:2
45' Гол
Хольсе Карло
1:3
64' Гол
Муандилмаджи Мариус
2:3
70' Гол
Бараси Юсуф
90' Желтая карточка
Хольсе Карло
90' Желтая карточка
Айдогду Сонер
90'+11

Ход матча

19'
Сари Юсуф
 
27'
Ньянг М'Байе
1:0
34'
Акбаба Эмре
 
35'
1:1
Нтчам Оливье
45'
1:2
Хольсе Карло
(Кылынч Эмре)
46'
Токёз Дорукхан
Свенссон Юнас
 
52'
Бараси Юсуф
Дурсун Абдуррахим
 
59'
 
Нану Гомеш
Гюмюшкая Мухаммед
64'
1:3
Муандилмаджи Мариус
(Кылынч Эмре)
70'
Бараси Юсуф
(Ньянг М'Байе)
2:3
78'
Зенели Арбер
Н'Диайе Папа
 
87'
 
Бола Марк
Генюл Сонер
87'
 
Кара Эркан
Нтчам Оливье
90'
 
Шиндлер Кингсли
Тирпан Микаэль
90'
 
Айдогду Сонер
Муандилмаджи Мариус
90'
 
Хольсе Карло
90'
 
Айдогду Сонер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
71
Магомедалиев
Шахрудин
22
Свенссон
Юнас
4
Гюлер
Семих
21
Бурак
Абдулсамет
3
Дурсун
Абдуррахим
8
Акбаба
Эмре
17
Н'Диайе
Папа
7
Сари
Юсуф
10
Беланда
Юнес
32
Эрдоган
Юсуф
9
Ньянг
М'Байе
1
Коджук
Окан
24
Тирпан
Микаэль
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
28
Генюл
Сонер
23
Гюмюшкая
Мухаммед
48
Антальялы
Тайлан
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
Адана Демирспор
4-2-3-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Самсунспор

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛТ
0:2
ПЛТ
1:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
1:0
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:0
ПЛТ
3:3
ПЛТ
0:0
ТПЛ
0:1
ТПЛ
3:3
ТПЛ
2:2
ТПЛ
1:1
ТПЛ
0:0

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.71

Среднее время на гол

105
126

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.93
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

96
84

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 7 (3) 0.5
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.29
Балотелли Марио 3 0.21
Беланда Юнес 3 0.21
Акбаба Эмре 2 0.14
Нани Луиш 1 0.07
Ндиайе Чериф 1 0.07
Стамбули Бенжамен 1 0.07
Гравильон Эндрю 1 0.07
Айдоган Тайфун 1 0.07
Бараси Юсуф 1 0.07
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Гюлер Семих 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 3 0.21
Хольсе Карло 2 0.14
Нтчам Оливье 2 (2) 0.14
Айдогду Сонер 1 0.07
Шиндлер Кингсли 1 0.07
Аит Бенассер Юссеф 1 0.07
Ван Дронгелен Рик 1 0.07
Димата Ландри 1 0.07
Кара Эркан 1 (1) 0.07
Кылынч Эмре 0 0
Фофана Морике 0 0
Явру Зеки 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Стамбули Бенжамен 1 1
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Айдоган Тайфун 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Нани Луиш 1 0
Балотелли Марио 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кылынч Эмре 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Фофана Морике 2 0
Шатка Любомир 2 0
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Димата Ландри 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Челик Осман 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Хольсе Карло 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Самсунспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
4
Адана Демирспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Самсунспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
4
Адана Демирспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Самсунспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
1
14%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
5
26%
1
14%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 8
3 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
3
50%
1
7%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
4
67%
76-90

Пропущено

11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Забито

25
13
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
2
8%
0
0%
1-15
6
24%
2
15%
16-30
3
12%
2
15%
31-45
4
16%
2
15%
46-60
3
12%
2
15%
61-75
7
28%
5
38%
76-90

Пропущено

17
23
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 13
1
6%
4
17%
1-15
1
6%
6
26%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
3
18%
1
4%
46-60
4
24%
5
22%
61-75
5
29%
29%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0
Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3
Самсунспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1
Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3

Результаты матчей

Адана Демирспор
Самсунспор

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
2
6
2
1.5
2
4
4
4
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1
5
1.5
2
6
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
4
10
5
9
2.5
1
13
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 12 1 1 28 - 8 37
2.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 6 5 3 26 - 16 23
7.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
8.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
9.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
14.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Самсунспор
 Заявка 14 3 2 9 13 - 23 11
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
9.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
11.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Весь список
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