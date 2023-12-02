Тур: 14. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Дионизи Федерико
0'
1:0
8' ГолПедро Родригес
12' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
25' Undefined phrase: football_event_Макумбу Антуан
27' Красная карточкаМакумбу Антуан
75' Желтая карточкаНандес Найтан
Ход матча
8'
25'
27'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
315 Количество передач 178
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Патрик
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Кальяри
20 матчей
95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
27 матчей
70.4%
11.1%
18.5%
19 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
2.08
1.79
Среднее время на гол
43
50
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.64
1.08
Среднее время на гол
140
83
Всего голов
36
39
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|4 (3)
|0.29
|Альберто Луис
|3
|0.21
|Весино Матиас
|2
|0.14
|Андерсон Фелипе
|1
|0.07
|Кастельянос Валентин
|1
|0.07
|Камада Даити
|1
|0.07
|Педро Родригес
|1
|0.07
|Дзакканьи Маттиа
|1
|0.07
|Лаццари Мануэль
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбо Зито
|3
|0.21
|Виола Николас
|2
|0.14
|Паволетти Леонардо
|2
|0.14
|Доссена Альберто
|2
|0.14
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.07
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.07
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.07
|Макумбу Антуан
|1
|0.07
|Янкто Якуб
|0
|0
|Петанья Андреа
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альберто Луис
|5
|0
|Маурицио Сарри
|3
|1
|Иммобиле Чиро
|4
|0
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0
|Катальди Данило
|3
|0
|Пеллегрини Лука
|3
|0
|Ровелла Николо
|3
|0
|Педро Родригес
|2
|0
|Весино Матиас
|2
|0
|Романьоли Алессио
|2
|0
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|Исаксен Густав
|2
|0
|Патрик
|1
|0
|Марушич Адам
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Макумбу Антуан
|2
|1
|Лувумбо Зито
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Сулемана Ибрахим
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
5
Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Кальяри
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
4
7
Лацио
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Кальяри
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
5
36%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
3
27%
5
36%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
15%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
6
43%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
7
29%
29%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
3
19%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0
Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1
Кальяри
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1
Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1
Результаты матчей
Лацио
Кальяри
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лацио
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
49
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|22 - 9
|33
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 15
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|9.
|1:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 24
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|16.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|9 - 18
|11
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 3
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
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|Берарди Доменико
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|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Кальяри
Исход игры
Лацио
95.7% (110)
Ничья
4.3% (5)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30.91% (34)
Меньше
69.09% (76)
Обе команды забьют
Да
31.82% (35)
Нет
68.18% (75)
Популярный счёт
2:0 Лацио
40% (46)
2:1 Лацио
25.2% (29)
1:0 Лацио
22.6% (26)
1:1 Ничья
2.6% (3)
3:0 Лацио
1.7% (2)
3:1 Лацио
1.7% (2)
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