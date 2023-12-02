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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Лацио
1:0
Второй тайм: 78'
Кальяри
0'
1:0
8' Гол
Педро Родригес
12' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
25' Undefined phrase: football_event_
Макумбу Антуан
27' Красная карточка
Макумбу Антуан
75' Желтая карточка
Нандес Найтан

Ход матча

8'
Педро Родригес
(Лаццари Мануэль)
1:0
12'
 
Хацидиакос Пантелис
25'
 
Макумбу Антуан
27'
 
Макумбу Антуан
32'
 
Лувумбо Зито
Лападула Джанлука
32'
 
Сулемана Ибрахим
Хацидиакос Пантелис
46'
Катальди Данило
Ровелла Николо
 
46'
 
Ористанио Гаэтано
Виола Николас
57'
Камада Даити
Альберто Луис
 
70'
Андерсон Фелипе
Педро Родригес
 
70'
Кастельянос Валентин
Иммобиле Чиро
 
75'
 
Нандес Найтан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 315 Количество передач 178
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 115
Лацио 95.7% (110)
X 4.3% (5)
Кальяри 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лацио
Ничья
Кальяри
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
34
Хила
Марио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
65
Ровелла
Николо
10
Альберто
Луис
18
Исаксен
Густав
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
22
Скуффет
Симоне
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
17
Хацидиакос
Пантелис
28
Дзаппа
Габриэле
37
Дентелло
Пауло
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
10
Виола
Николас
9
Лападула
Джанлука
32
Петанья
Андреа
Лацио
4-3-3
Кальяри
3-4-1-2

История личных встреч

Лацио
Кальяри

20 матчей

95%
5%
19 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

27 матчей

70.4%
11.1%
18.5%
19 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.1%
33.3%
18.6%
13 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:3
СA
2:2
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:4
СA
1:4
СA
1:0

Голы

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

2.08
1.79

Среднее время на гол

43
50

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.64
1.08

Среднее время на гол

140
83

Всего голов

36
39

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 4 (3) 0.29
Альберто Луис 3 0.21
Весино Матиас 2 0.14
Андерсон Фелипе 1 0.07
Кастельянос Валентин 1 0.07
Камада Даити 1 0.07
Педро Родригес 1 0.07
Дзакканьи Маттиа 1 0.07
Лаццари Мануэль 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 3 0.21
Виола Николас 2 0.14
Паволетти Леонардо 2 0.14
Доссена Альберто 2 0.14
Ористанио Гаэтано 1 0.07
Нандес Найтан 1 (1) 0.07
Дзаппа Габриэле 1 0.07
Макумбу Антуан 1 0.07
Янкто Якуб 0 0
Петанья Андреа 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Шомуродов Элдор 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альберто Луис 5 0
Маурицио Сарри 3 1
Иммобиле Чиро 4 0
Дзакканьи Маттиа 4 0
Катальди Данило 3 0
Пеллегрини Лука 3 0
Ровелла Николо 3 0
Педро Родригес 2 0
Весино Матиас 2 0
Романьоли Алессио 2 0
Лаццари Мануэль 2 0
Исаксен Густав 2 0
Патрик 1 0
Марушич Адам 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Макумбу Антуан 2 1
Лувумбо Зито 3 0
Прати Маттео 3 0
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Виола Николас 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Лацио
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
5
Лацио
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Кальяри
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

4
7
Лацио
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Кальяри
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
5
36%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
3
27%
5
36%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
2
15%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
6
43%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
7
29%
29%
46-60
3
19%
2
8%
61-75
3
19%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лацио - Селтик 2:0 Салернитана - Лацио 2:1 Лацио - Рома 0:0 Лацио - Фейеноорд 1:0
Болонья - Лацио 1:0 Лацио - Фиорентина 1:0 Фейеноорд - Лацио 3:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Лацио - Аталанта 3:2 Селтик - Лацио 1:2 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Торино 2:0 Лацио - Монца 1:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Ювентус - Лацио 3:1 Наполи - Лацио 1:2 Лацио - Дженоа 0:1 Лечче - Лацио 2:1 Латина - Лацио 0:9 Жирона - Лацио 2:1
Кальяри
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальяри - Монца 1:1 Нуорезе - Кальяри 0:9 Ювентус - Кальяри 2:1 Кальяри - Дженоа 2:1
Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2 Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1

Результаты матчей

Лацио
Кальяри

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лацио
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
2.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
6.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 15 - 10 21
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
8.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
9.
Лацио
 1:0 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
11.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
12.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 Заявка 13 3 6 4 15 - 18 15
15.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 9 - 18 11
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
19.
Верона
 Заявка 13 2 3 8 9 - 18 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Лацио
 1:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
7.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
8.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
10.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 0:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
11.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12.
Лацио
 1:0 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Кальяри
 0:1 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 78'
    Кальяри пытается что-то создать.
  • 78'
    Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 77'
    Скуффет Симоне из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 77'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 76'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 76'
    Скуффет Симоне из команды Кальяри перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 76'
    Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Прогнозы 115
    Лацио 95.7% (110)
    X 4.3% (5)
    Кальяри 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Кальяри
    1.73
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    3.95
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    5.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:0 Кальяри

    Исход игры
    Лацио
    95.7% (110)
    Ничья
    4.3% (5)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.91% (34)
    Меньше
    69.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    31.82% (35)
    Нет
    68.18% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    40% (46)
    2:1 Лацио
    25.2% (29)
    1:0 Лацио
    22.6% (26)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:0 Лацио
    1.7% (2)
    3:1 Лацио
    1.7% (2)
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