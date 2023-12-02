Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Лацио играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Педро Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Дентелло Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Лувумбо Зито выиграл воздушное противоборство у Mario Gila.

40' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Петанья Андреа наказан за толчок Mario Gila

36' О, нет. Из многообещающей позиции Альберто Луис из команды Лацио наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

35' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Педро Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Лувумбо Зито выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

30' Удар от ворот произведет Лацио

30' Прати Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Кальяри

29' Исаксен Густав решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

27' УДАЛЕНИЕ! - Макумбу Антуан тянет соперника за майку и получает красную карточку

27' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Макумбу Антуан из команды Кальяри - была желтая, а стала красная.

26' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Кальяри

24' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Оооо... вот это был удар! Педро Родригес должен был забить с этой позиции.

23' Хорошую попытку сделал Педро Родригес . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Удар от ворот произведет Лацио

22' Дентелло Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Петанья Андреа нанес удар головой, но Иван Проведель спокойно отбил мяч.

21' Прати Маттео из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Mario Gila из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Макумбу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Дзаппа Габриэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Лацио

19' Прати Маттео из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Прати Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Лацио

14' Альберто Луис бьет со штрафного в створ, но Симоне Скуффет держит все под контролем

12' Хацидиакос Пантелис получил желтую карточку от судьи

11' Удар от ворот произведет Лацио

10' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Патрик из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Прати Маттео наказан за толчок Mario Gila

9' Команда Лацио забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

8' Г О О О О Л - Педро Родригес забивает с правой ноги!

8' Лаццари Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Лаццари Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Гольданига Эдоардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Кальяри

6' Дентелло Пауло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Альберто Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Прати Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Лацио

3' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лападула Джанлука наказан за толчок Mario Gila

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лацио начинает с центра поля