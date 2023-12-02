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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Фамаликан
0:1
Первый тайм: 35'
Порту
0'
0:1
9' Гол
Эванилсон
29' Желтая карточка
Юссуф Зейду
34' Желтая карточка
Кардозу Фабиу

Ход матча

9'
0:1
Эванилсон
29'
Юссуф Зейду
 
34'
 
Кардозу Фабиу
Прогнозы 115
Фамаликан 0% (0)
X 2.6% (3)
Порту 97.4% (112)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Фамаликан
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
7
Родригес
Хосе
Луис
29
Кадис
Хондер
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
55
Мендеш
Жоау
11
Пепе
VI
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Фамаликан
4-2-3-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Фамаликан
Порту

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:4
К
3:2
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

3.2
2.17

Среднее время на гол

28
41

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2.18
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
52

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 3 (1) 0.25
Отавио Эдмилсон 2 0.17
Моура Франсишку 1 0.08
Са Гуштаву 1 0.08
Шикинью 1 0.08
Де Хас Юстин 1 0.08
Аранда Оскар 1 0.08
Родригеш Афонсу 1 0.08
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 3 0.25
Тареми Мехди 2 (1) 0.17
Маркано Иван 2 0.17
Мартинес Антонио III 2 0.17
Эуштакиу Стивен 2 0.17
Венделл Боргес 1 0.08
Консейсау Франсишку 1 0.08
Галено Вандерсон 1 (1) 0.08
Хайме Иван 1 0.08
Занузи Зайду 1 0.08
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Юссуф Зейду 4 0
Топич Мирко 4 0
Шикинью 2 1
Отавио Эдмилсон 3 0
Моура Франсишку 3 0
Ассунсао Густаво 3 0
Сантос Натан 3 0
Кастро Пабло 1 1
Кадис Хондер 1 1
Агиррегабириа Мартин 2 0
Аранда Оскар 2 0
Жуниор Луис 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Са Гуштаву 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Нико Гонсалес 4 0
Консейсау Франсишку 4 0
Кардозу Фабиу 1 1
Консейсау Сержиу 2 0
Тареми Мехди 2 0
Мартинес Антонио III 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Варела Алан 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Санчес Хорхе 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Порту
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
6
Фамаликан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Порту
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
33%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
17%
3
20%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1
Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2
Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0
Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1

Результаты матчей

Фамаликан
Порту

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
6
5
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 1:0 Заявка 12 9 1 2 16 - 8 28
4.
Брага
 Заявка 11 7 2 2 30 - 18 23
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 0:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 11 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
11.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
12.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
4.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1:0 Заявка 7 6 0 1 10 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 0:1 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Кардозу Фабиу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 29'
    Юссуф Зейду из команды Фамаликан предупрежден после нескольких фолов.
  • 9'
    Г О О О О Л - Эванилсон из команды Порту левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 42.6% пользователей.
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Прогнозы 115
Фамаликан 0% (0)
X 2.6% (3)
Порту 97.4% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Порту
6.60
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8.44
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1.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фамаликан 0:1 Порту онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фамаликан 0:1 Порту

Исход игры
Фамаликан
0% (0)
Ничья
2.6% (3)
Порту
97.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
49.55% (55)
Нет
50.45% (56)
Популярный счёт
1:2 Порту
42.6% (49)
0:2 Порту
30.4% (35)
0:1 Порту
15.7% (18)
1:3 Порту
2.6% (3)
0:3 Порту
2.6% (3)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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