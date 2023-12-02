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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Фамаликан
0:3
Конец матча
Порту
0'
0:1
9' Гол
Эванилсон
29' Желтая карточка
Юссуф Зейду
34' Желтая карточка
Кардозу Фабиу
0:2
45' Гол
Тареми Мехди
50' Желтая карточка
Эуштакиу Стивен
77' Желтая карточка
Агиррегабириа Мартин
80' Желтая карточка
Консейсау Франсишку
81' Вторая желтая карточка
Юссуф Зейду
83' Красная карточка
Соуза Жоау Педру
0:3
87' Гол
Консейсау Франсишку
90' Желтая карточка
Коласио Хорхе
90' Желтая карточка
Груйич Марко
90'+7

Ход матча

9'
0:1
Эванилсон
29'
Юссуф Зейду
 
34'
 
Кардозу Фабиу
45'
0:2
Тареми Мехди
(Галено Вандерсон)
50'
 
Эуштакиу Стивен
67'
Шикинью
Са Гуштаву
 
67'
Кастро Пабло
Фонсека Тео
 
71'
Араухо Перейра
Кадис Хондер
 
71'
Агиррегабириа Мартин
Сантос Натан
 
73'
 
Груйич Марко
Варела Алан
73'
 
Консейсау Франсишку
Эванилсон
77'
Агиррегабириа Мартин
 
80'
 
Консейсау Франсишку
81'
Юссуф Зейду
 
83'
Соуза Жоау Педру
 
85'
 
Хайме Иван
Галено Вандерсон
85'
 
Франко Андре
Эуштакиу Стивен
86'
Ассунсао Густаво
Родригес Хосе Луис
 
87'
0:3
Консейсау Франсишку
(Груйич Марко)
90'
 
Мартинес Антонио
Тареми Мехди
90'
 
Коласио Хорхе
90'
 
Груйич Марко
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Фамаликан 0% (0)
X 2.6% (3)
Порту 97.4% (112)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
7
Родригес
Хосе
Луис
29
Кадис
Хондер
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
55
Мендеш
Жоау
11
Пепе
VI
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Фамаликан
4-2-3-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Фамаликан
Порту

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:4
К
3:2
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

3.2
2.17

Среднее время на гол

28
41

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2.18
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
52

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 3 (1) 0.25
Отавио Эдмилсон 2 0.17
Моура Франсишку 1 0.08
Са Гуштаву 1 0.08
Шикинью 1 0.08
Де Хас Юстин 1 0.08
Аранда Оскар 1 0.08
Родригеш Афонсу 1 0.08
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 3 0.25
Тареми Мехди 3 (1) 0.25
Консейсау Франсишку 2 0.17
Маркано Иван 2 0.17
Мартинес Антонио III 2 0.17
Эуштакиу Стивен 2 0.17
Галено Вандерсон 1 (1) 0.08
Венделл Боргес 1 0.08
Хайме Иван 1 0.08
Занузи Зайду 1 0.08
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Груйич Марко 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Юссуф Зейду 4 1
Топич Мирко 4 0
Шикинью 2 1
Отавио Эдмилсон 3 0
Агиррегабириа Мартин 3 0
Моура Франсишку 3 0
Ассунсао Густаво 3 0
Сантос Натан 3 0
Кастро Пабло 1 1
Кадис Хондер 1 1
Аранда Оскар 2 0
Соуза Жоау Педру 0 1
Жуниор Луис 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Са Гуштаву 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Консейсау Франсишку 5 0
Нико Гонсалес 4 0
Кардозу Фабиу 2 1
Консейсау Сержиу 2 0
Тареми Мехди 2 0
Мартинес Антонио III 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Санчес Хорхе 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Варела Алан 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Груйич Марко 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
0
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
6
Фамаликан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Порту
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
33%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
17%
4
22%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
6
33%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1
Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2
Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0
Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1

Результаты матчей

Фамаликан
Порту

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
7
5
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
4.
Брага
 Заявка 11 7 2 2 30 - 18 23
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 12 4 3 5 13 - 25 15
11.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
12.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
13.
Каса Пия
 0:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 13 11
14.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
4.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
18.
Каса Пия
 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 16 8
9.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Галено Вандерсон сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Тареми Мехди забивает с правой ноги!
    • 34'
      Кардозу Фабиу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 29'
      Юссуф Зейду из команды Фамаликан предупрежден после нескольких фолов.
    • 9'
      Г О О О О Л - Эванилсон из команды Порту левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Фамаликан 0% (0)
    X 2.6% (3)
    Порту 97.4% (112)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 0:3 Порту

    Исход игры
    Фамаликан
    0% (0)
    Ничья
    2.6% (3)
    Порту
    97.4% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    49.55% (55)
    Нет
    50.45% (56)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    42.6% (49)
    0:2 Порту
    30.4% (35)
    0:1 Порту
    15.7% (18)
    1:3 Порту
    2.6% (3)
    0:3 Порту
    2.6% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
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