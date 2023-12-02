Тур: 12. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Нобре Антониу
0'
0:1
9' ГолЭванилсон
29' Желтая карточкаЮссуф Зейду
34' Желтая карточкаКардозу Фабиу
0:2
45' ГолТареми Мехди
50' Желтая карточкаЭуштакиу Стивен
77' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
80' Желтая карточкаКонсейсау Франсишку
81' Вторая желтая карточкаЮссуф Зейду
83' Красная карточкаСоуза Жоау Педру
0:3
87' ГолКонсейсау Франсишку
90' Желтая карточкаКоласио Хорхе
90' Желтая карточкаГруйич Марко
90'+7
Ход матча
9'
0:1
29'
34'
45'
0:2
50'
67'
81'
83'
87'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
95
Фонсека
Тео
20
Са
Гуштаву
29
Кадис
Хондер
99
Кошта
Диогу
15
Санчес
Хорхе
55
Мендеш
Жоау
11
Пепе
VI
22
Варела
Алан
30
Эванилсон
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
15 РиччелиЗащитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мендеш ЖоауЗащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фамаликан
Порту
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
2 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
3.2
2.17
Среднее время на гол
28
41
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
2.18
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
41
52
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|3 (1)
|0.25
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.17
|Моура Франсишку
|1
|0.08
|Са Гуштаву
|1
|0.08
|Шикинью
|1
|0.08
|Де Хас Юстин
|1
|0.08
|Аранда Оскар
|1
|0.08
|Родригеш Афонсу
|1
|0.08
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|3
|0.25
|Тареми Мехди
|3 (1)
|0.25
|Консейсау Франсишку
|2
|0.17
|Маркано Иван
|2
|0.17
|Мартинес Антонио III
|2
|0.17
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.17
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.08
|Венделл Боргес
|1
|0.08
|Хайме Иван
|1
|0.08
|Занузи Зайду
|1
|0.08
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Груйич Марко
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччели
|3
|2
|Юссуф Зейду
|4
|1
|Топич Мирко
|4
|0
|Шикинью
|2
|1
|Отавио Эдмилсон
|3
|0
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Моура Франсишку
|3
|0
|Ассунсао Густаво
|3
|0
|Сантос Натан
|3
|0
|Кастро Пабло
|1
|1
|Кадис Хондер
|1
|1
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|0
|1
|Жуниор Луис
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Са Гуштаву
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|5
|1
|Венделл Боргес
|4
|1
|Консейсау Франсишку
|5
|0
|Нико Гонсалес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|2
|1
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Тареми Мехди
|2
|0
|Мартинес Антонио III
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Санчес Хорхе
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Варела Алан
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Груйич Марко
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Порту
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
6
Фамаликан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Порту
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
33%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
17%
4
22%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
6
33%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1
Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2
Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Барселона - Порту 2:1 Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0
Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1
Результаты матчей
Фамаликан
Порту
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
39
75
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|18 - 8
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|30 - 18
|23
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 25
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 13
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 16
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 0:3 Порту
Исход игры
Фамаликан
0% (0)
Ничья
2.6% (3)
Порту
97.4% (112)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
49.55% (55)
Нет
50.45% (56)
Популярный счёт
1:2 Порту
42.6% (49)
0:2 Порту
30.4% (35)
0:1 Порту
15.7% (18)
1:3 Порту
2.6% (3)
0:3 Порту
2.6% (3)
1:1 Ничья
2.6% (3)
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