Тур: 14. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Маркетти Маттео
Ход матча
43'
1:0
50'
2:0
63'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 4
-
233 Количество передач 215
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
15
Йович
Лука
22
Ойоно
Энтони
18
Соуле
Матиас
11
Чуни
Марвин
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
70 Траоре ШакаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Милан
Фрозиноне
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|7 (3)
|0.5
|Пулишич Кристиан
|5
|0.36
|Леау Рафаэл
|3
|0.21
|Эрнандес Тео
|2 (1)
|0.14
|Окафор Ноа
|2
|0.14
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.07
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.07
|Йович Лука
|1
|0.07
|Томори Фикайо
|1
|0.07
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Чуквуэзе Саму
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|6 (1)
|0.43
|Маццители Лука
|2
|0.14
|Монтеризи Иларио
|2
|0.14
|Харрауи Абдау
|2 (1)
|0.14
|Рейньер Жезус
|1
|0.07
|Романьоли Симоне
|1
|0.07
|Лирола Поль
|1
|0.07
|Брешианини Марко
|1
|0.07
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.07
|Хеддира Валид
|1 (1)
|0.07
|Чуни Марвин
|1
|0.07
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|6
|0
|Томори Фикайо
|3
|1
|Тиав Малик
|3
|1
|Муса Юнус
|4
|0
|Флоренци Алессандро
|3
|0
|Крунич Раде
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Рейндерс Тиджани
|2
|0
|Стефано Пиоли
|2
|0
|Калабрия Давиде
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маццители Лука
|3
|1
|Околи Меме
|4
|0
|Барренечеа Энцо
|4
|0
|Ойоно Энтони
|3
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Рейньер Жезус
|2
|0
|Соуле Матиас
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
Результаты матчей
Милан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фрозиноне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
12
13
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Фрозиноне
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
67%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Забито
21
19
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
8
38%
4
21%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
2
10%
3
16%
76-90
Пропущено
14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
6
43%
1
5%
61-75
3
21%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1
Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2
Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3
Результаты матчей
Милан
Фрозиноне
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Милан
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
52
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
76
67
211
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|22 - 9
|33
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|30 - 7
|32
|3.
|2:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 14
|29
|4.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 15
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 17
|20
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|15 - 15
|20
|10.
|0:2 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 24
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 18
|15
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|16.
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|9 - 18
|11
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|9 - 26
|11
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 18
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|5.
|0:2 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|6.
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 5
|10
|13.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|4.
|2:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 15
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|5
|1
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|19.
|0:2 Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
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|Берарди Доменико
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|Рома
|Лукаку Ромелу
|6 (1)
|Монца
|Колпани Андреа
|6 (1)
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|6
|Милан
|Эрнандес Тео
|6
|Эмполи
|Мале Юссеф
|6
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Лацио
|Альберто Луис
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 2:0 Фрозиноне
Исход игры
Милан
97.8% (131)
Ничья
2.2% (3)
Фрозиноне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
28.7% (33)
Нет
71.3% (82)
Популярный счёт
2:0 Милан
41.8% (56)
2:1 Милан
17.9% (24)
1:0 Милан
11.9% (16)
3:0 Милан
6.7% (9)
3:1 Милан
3.7% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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