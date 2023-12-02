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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Милан
2:0
Второй тайм: 69'
Фрозиноне
0'
1:0
43' Гол
Йович Лука
2:0
50' Гол
Пулишич Кристиан
63' Желтая карточка
Барренечеа Энцо

Ход матча

43'
Йович Лука
1:0
46'
 
Брешианини Марко
Бурабия Мехди
50'
Пулишич Кристиан
(Меньян Майк)
2:0
57'
 
Джелли Франческо
Рейньер Жезус
63'
 
Барренечеа Энцо
64'
Адли Ясин
Чуквуэзе Саму
 
66'
 
Жорже Кайо
Чуни Марвин
66'
 
Казо Джузеппе
Ибрагимович Арийон

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 233 Количество передач 215
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 134
Милан 97.8% (131)
X 2.2% (3)
Фрозиноне 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Милан
Ничья
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16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
42
Флоренци
Алессандро
8
Лофтус-Чик
Рубен
14
Рейндерс
Тиджани
80
Муса
Юнус
21
Чуквуэзе
Саму
15
Йович
Лука
11
Пулишич
Кристиан
80
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
22
Ойоно
Энтони
24
Бурабия
Мехди
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
27
Ибрагимович
Арийон
11
Чуни
Марвин
Милан
4-3-3
Фрозиноне
4-2-3-1

История личных встреч

Милан
Фрозиноне

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:4

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 7 (3) 0.5
Пулишич Кристиан 5 0.36
Леау Рафаэл 3 0.21
Эрнандес Тео 2 (1) 0.14
Окафор Ноа 2 0.14
Лофтус-Чик Рубен 1 0.07
Рейндерс Тиджани 1 0.07
Йович Лука 1 0.07
Томори Фикайо 1 0.07
Калабрия Давиде 0 0
Меньян Майк 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 6 (1) 0.43
Маццители Лука 2 0.14
Монтеризи Иларио 2 0.14
Харрауи Абдау 2 (1) 0.14
Рейньер Жезус 1 0.07
Романьоли Симоне 1 0.07
Лирола Поль 1 0.07
Брешианини Марко 1 0.07
Ибрагимович Арийон 1 0.07
Хеддира Валид 1 (1) 0.07
Чуни Марвин 1 0.07
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 6 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Муса Юнус 4 0
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Рейндерс Тиджани 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Калабрия Давиде 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Окафор Ноа 1 0
Ромеро Лука 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 3 1
Околи Меме 4 0
Барренечеа Энцо 4 0
Ойоно Энтони 3 0
Романьоли Симоне 2 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешианини Марко 1 0

Результаты матчей

Милан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фрозиноне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

12
13
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Фрозиноне
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
67%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

21
19
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
8
38%
4
21%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
2
10%
3
16%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
6
43%
1
5%
61-75
3
21%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1
Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2
Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3

Результаты матчей

Милан
Фрозиноне

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Милан
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
2
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 14 10 3 1 22 - 9 33
2.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
3.
Милан
 2:0 Заявка 14 9 2 3 23 - 14 29
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
6.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 15 - 10 21
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
8.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
9.
Лацио
 Заявка 14 6 2 6 15 - 15 20
10.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
11.
Монца
 Заявка 14 4 6 4 15 - 14 18
12.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 Заявка 13 3 6 4 15 - 18 15
15.
Дженоа
 Заявка 14 4 3 7 15 - 19 15
16.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 9 - 18 11
17.
Эмполи
 Заявка 14 3 2 9 9 - 26 11
18.
Кальяри
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
19.
Верона
 Заявка 13 2 3 8 9 - 18 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
3.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 2:0 Заявка 7 5 0 2 10 - 3 15
7.
Лацио
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
8.
Дженоа
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
9.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
10.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
11.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 7 2 4 1 9 - 5 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Ювентус
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
4.
Милан
 2:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 1 4 5 - 15 7
11.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
18.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
19.
Фрозиноне
 0:2 Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
20.
Кальяри
 Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    71'
    Лофтус-Чик перестарался в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Барренечеа. 
  • Замена
    70'
    Вторую подряд замену провёл Эусебио Ди Франческо. Вместо Арийона Ибрагимовича на поле вышел Джузеппе Казо. 
  • Замена
    69'
    В составе "Фрозиноне" произошла замена. Вместо Марвина Чуни на поле вышел Кайо Жорже. 
  • Замена
    68'
    В составе "Милана" произошла замена. Вместо Саму Чуквуэзе на поле вышел Ясин Адли. 
  • 67'
    Из-за перебора жёлтых карточек Энцо Барренечеа пропустит следующий матч в Серии А против "Торино". 
  • Желтая карточка
    66'
    Полузащитник "Фрозиноне" Энцо Барренечеа получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тео. 
  • Угловой
    65'
    Соуле на этот раз неудачно разыграл корнер с партнёром по команде. Лучше "Фрозиноне" всё же использовать прямые подачи в штрафную площадь. 
  • 64'
    Романьоли получил мяч в центре штрафной площади после скидки и развернувшись пробил по воротам, мяч попал в защитника "Милана" и вновь ушёл на угловой. 
  • Угловой
    63'
    Соуле с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Чуни под давлением Флоренци не смог в касание пробить по воротам. 
  • 62'
    Соуле сместился в центр с правой половины поля и под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника "Милана" и ушёл на угловой. 
  • 61'
    Джелли разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Чуни под давлением двух защитников "Милана" вновь никак не мог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    60'
    Муса в центре поля нарушил правила против Чуни. Игроки "Фрозиноне" максимально быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    59'
    Соуле разыграл корнер с Ибрагимовичем, но затем на левом фланге игроки "Фрозиноне" ничего интересного придумать не смогли. 
  • 58'
    Брешианини сместился к радиусу штрафной площади с правой половины поля и затем пробил по воротам, мяч попал в Томори и ушёл на угловой. 
  • Замена
    57'
    В составе "Фрозиноне" произошла замена. Вместо Жезуса Рейньера на поле вышел Франческо Джелли. 
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    • 56'
      Поднялся Меньян после паузы, показал голкипер "Милана", что с ним всё нормально, он готов продолжать матч. 
    • Травма, повреждение
      55'
      Меньян по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение бедра, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре. 
    • 54'
      Ибрагимович убежал в штрафную площадь по левой половине поля и выполнил прострел к линии вратарской мимо Меньяна, который играл на выходе, Калабрия очень хорошо сыграл по позиции и разрядил обстановку у своих ворот. 
    • 53'
      Из глубины поля теперь уже последовал заброс на ход Чуквуэзе по правому флангу, совсем немного не хватило Саму, чтобы убежать к штрафной площади соперника. 
    • 52'
      Соуле сместился к радиусу штрафной площади с правой половины поля и под давлением Чуквуэзе потерял мяч. 
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Пулишич!!! Из глубины поля последовал заброс на ход Пулишичу по центру от Меньяна, Кристиан убежал к правому углу вратарской и затем великолепно перебросил мяч в ближний угол ворот под девятку над Турати, который сокращал дистанцию. 
    • 50'
      Пулишич совершил рывок вперёд по левому флангу и от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, Чуквуэзе головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      49'
      Чуни в центральном круге в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Флоренци. Вновь "дьяволы" не стали никуда спешить при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Околи в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Йовича. "Милан" конечно же не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Замена
      47'
      В составе "Фрозиноне" после перерыва произошла замена. Вместо Мехди Бурабия на поле вышел Марко Брешианини. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Фрозиноне", чтобы сыграть более активно в атаке, а не только пару раз за тайм тревожить Меньяна. "Милану" конечно же также нужно попытаться забить второй мяч, чтобы далее чувствовать себя чуть более спокойно. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" на "Сан-Сиро" не без труда, но всё же за счёт более высокого класса с минимальным счётом обыгрывает "Фрозиноне". Случилось чудо, Лука Йович забил свой первый мяч за "дьяволов" в официальном матче. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Маттео Маркетти к основному времени первого тайма. 
    • 45'
      Пулишич по левой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем Кристиан выполнил прострел к дальней штанге, никого из партнёров по команде там не оказалось, чтобы упрочить преимущество. 
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Йович!!! Чуквуэзе вошёл в штрафную площадь по правой половине поля после передачи от радиуса штрафной в исполнении Мусы, Саму выполнил подачу в центр к линии вратарской, Романьоли неудачно сыграл головой и сбросил мяч в центр штрафной, где оказался свободный Йович, а Лука в касание пробил точно в правый угол ворот. 
    • Угловой
      44'
      Соуле неудачно разыграл корнер с партнёром по команде на этот раз, далее уже футболисты "Фрозиноне" на левом фланге быстро потеряли мяч. 
    • Опасный момент
      43'
      Чуни убежал в штрафную площадь по левой половине поля после перехвата мяча у Томори, Марвин попытался перебросить мяч через Меньяна, который сокращал дистанцию, но Майк в итоге спас свою команду и перевёл мяч на угловой. 
    • 42'
      Калабрия с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Турати грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 41'
      Меньян попал под прессинг Чуни в центре штрафной площади, но Майк сыграл без ошибок и выполнил точную передачу на левый фланг. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Бурабия слишком рьяно боролся за мяч на половине поля соперника, правила в итоге были нарушены против Мусы. 
    • 39'
      Соуле при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу к лицевой линии поля на Монтеризи, Иларио под давлением соперника выполнил подачу к центру линии вратарской, Калабрия спокойно головой выбил мяч подальше от своих владений. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Лофтус-Чик в подкате в центре поля довольно грубо сыграл против Околи, но Маттео Маркетти пока что решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Офсайд
      37'
      Йович из центра поля при развитии атаки по правому флангу выполнил неплохую передачу на ход Чуквуэзе по правому флангу, но Саму забрался в офсайд. 
    • 36'
      Монтеризи с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Чуни зацепился за мяч и под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Угловой
      35'
      Игроки "Милана" довольно быстро разыграли угловой, но сделали это неудачно. Чуквуэзе подкараулил мяч после борьбы у радиуса штрафной площади и под давлением соперника со второй попытки пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 34'
      Пулишич при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Тео, а затем Кристиан с левого угла штрафной выполнил прострел по вратарскую, мяч попал в Романьоли и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Романьоли в центре поля нарушил правила против Йовича. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      32'
      Ойоно совершил рывок к радиусу штрафной площади практически по центру, а затем Энтони пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      31'
      С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Фрозиноне", Йович в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Романьоли. 
    • 30'
      Флоренци с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Чуквуэзе под давлением Ойоно не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      29'
      Угловой у ворот "Милана". Соуле выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на Бурабия, Мехди сразу же выполнил ответный пас на Матиас, а уже Соуле с правого фланга выполнил прострел к радиусу штрафной площади, Ибрагимович пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 28'
      Поднялся Лофтус-Чик после паузы, есть проблемы с плечом у Рубена, но он должен будет попытаться вернуться в игру. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Лофтус-Чик в борьбе с Барренечеа нарушил правила у штрафной площади "Фрозиноне". Сам Рубен в итоге получил небольшое повреждение. 
    • Угловой
      26'
      Пулишич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Рейндерс под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Угловой
      25'
      Тео с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Рейньер головой выбил мяч на правую половину поля, Чуквуэзе был первым на подборе и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч задел Околи, пролетел рядом с правой штангой и ушёл на третий подряд угловой. 
    • Угловой
      24'
      Тео с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Муса под давлением соперника заработал второй подряд корнер. 
    • 23'
      Пулишич теперь уже убежал в штрафную площадь по левой половине поля, а затем заработал угловой для своей команды. 
    • Угловой
      22'
      Пулишич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Фрозиноне" вновь сыграли внимательно и выбили мяч к центру поля. 
    • 21'
      Флоренци получил хорошую передачу на ход на левый угол штрафной площади, Алессандро быстро выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч попал в Монтеризи и ушёл на угловой. 
    • 20'
      Напомним, что сегодня Тео Эрнандес вынужден играть роль центрального защитника из-за травм, но всё же француз регулярно смещается на любимый левый фланг. 
    • 19'
      Чуквуэзе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Йович под давлением соперника головой сбросил мяч к радиусу штрафной площади, а Флоренци под давлением Соуле в касание пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 18'
      Тео теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, защитники "Фрозиноне" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 17'
      Тео с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 16'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Соуле по правой половине поля от Монтеризи, но Матиас под давлением Тео и Флоренци не смог зацепиться за мяч. 
    • 15'
      Йович пока что практически не получал мяч в первой половине первого тайма, в очередном матче сербский форвард выглядит очень блекло. 
    • 14'
      Соуле с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на Чуни, защитники "Милана" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 13'
      Калабрия из центра поля выполнил передачу на ход Мусе к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Турати в итоге вовремя вышел из ворот и перехватил его. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Чуквуэзе перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ойоно. 
    • Угловой
      11'
      Соуле с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась достаточно упорная борьба за мяч, но в итоге футболисты "Милана" всё же смогли отвести угрозу от своих владений. 
    • 10'
      Барренечеа с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел спину Томори и ушёл на угловой. 
    • 9'
      "Фрозиноне" постепенно стал больше времени контролировать мяч, но толку от этого пока что не очень много. 
    • 8'
      Напомним, что сегодня "Милан" вновь не сможет рассчитывать на Оливье Жиру, который отбывает последний матч дисквалификации в Серии А. 
    • 7'
      Чуквуэзе совершил проход вперёд по правому флангу, но под давлением соперника завершить момент уже хотя бы подачей в штрафную площадь не получилось. 
    • Опасный момент
      6'
      Муса по левой половине поля убежал в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, мяч задел ногу Монтеризи и полетел в ближний угол ворот, но Турати успел среагировать и намертво поймал мяч. 
    • 5'
      "Фрозиноне" пока что решил играть исключительно от обороны, "канарейки" ждут возможности для проведения контратаки. 
    • 4'
      Флоренци на этот раз совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Алессандро выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 3'
      Флоренци с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Фрозиноне" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 2'
      В среднем темпе действуют команды на старте матча, что вполне типично для "Милана" в последних матчах Серии А. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милан" на "Сан-Сиро" должен попытаться переиграть "Фрозиноне" после нескольких неудачных матчей, но из-за проблем с составом сделать это будет затруднительно. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 2:0 Фрозиноне

    Исход игры
    Милан
    97.8% (131)
    Ничья
    2.2% (3)
    Фрозиноне
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.39% (43)
    Меньше
    62.61% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    28.7% (33)
    Нет
    71.3% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    41.8% (56)
    2:1 Милан
    17.9% (24)
    1:0 Милан
    11.9% (16)
    3:0 Милан
    6.7% (9)
    3:1 Милан
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Милан
    Фрозиноне
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