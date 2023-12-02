Соуле на этот раз неудачно разыграл корнер с партнёром по команде. Лучше "Фрозиноне" всё же использовать прямые подачи в штрафную площадь.

Полузащитник "Фрозиноне" Энцо Барренечеа получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тео.

Из-за перебора жёлтых карточек Энцо Барренечеа пропустит следующий матч в Серии А против "Торино".

В составе "Милана" произошла замена. Вместо Саму Чуквуэзе на поле вышел Ясин Адли.

Лофтус-Чик перестарался в борьбе за верховой мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Барренечеа.

Брешианини сместился к радиусу штрафной площади с правой половины поля и затем пробил по воротам, мяч попал в Томори и ушёл на угловой.

Соуле разыграл корнер с Ибрагимовичем, но затем на левом фланге игроки "Фрозиноне" ничего интересного придумать не смогли.

Джелли разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Чуни под давлением двух защитников "Милана" вновь никак не мог зацепиться за мяч.

Соуле сместился в центр с правой половины поля и под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника "Милана" и ушёл на угловой.

Соуле с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Чуни под давлением Флоренци не смог в касание пробить по воротам.

Романьоли получил мяч в центре штрафной площади после скидки и развернувшись пробил по воротам, мяч попал в защитника "Милана" и вновь ушёл на угловой.

В составе "Фрозиноне" после перерыва произошла замена. Вместо Мехди Бурабия на поле вышел Марко Брешианини.

Околи в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Йовича. "Милан" конечно же не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Чуни в центральном круге в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Флоренци. Вновь "дьяволы" не стали никуда спешить при розыгрыше мяча.

Пулишич совершил рывок вперёд по левому флангу и от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, Чуквуэзе головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Пулишич!!! Из глубины поля последовал заброс на ход Пулишичу по центру от Меньяна, Кристиан убежал к правому углу вратарской и затем великолепно перебросил мяч в ближний угол ворот под девятку над Турати, который сокращал дистанцию.

Соуле сместился к радиусу штрафной площади с правой половины поля и под давлением Чуквуэзе потерял мяч.

Из глубины поля теперь уже последовал заброс на ход Чуквуэзе по правому флангу, совсем немного не хватило Саму, чтобы убежать к штрафной площади соперника.

Ибрагимович убежал в штрафную площадь по левой половине поля и выполнил прострел к линии вратарской мимо Меньяна, который играл на выходе, Калабрия очень хорошо сыграл по позиции и разрядил обстановку у своих ворот.

Меньян по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение бедра, вышли на поле врачи "Милана", пауза в игре.

Поднялся Меньян после паузы, показал голкипер "Милана", что с ним всё нормально, он готов продолжать матч.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Фрозиноне", чтобы сыграть более активно в атаке, а не только пару раз за тайм тревожить Меньяна. "Милану" конечно же также нужно попытаться забить второй мяч, чтобы далее чувствовать себя чуть более спокойно.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" на "Сан-Сиро" не без труда, но всё же за счёт более высокого класса с минимальным счётом обыгрывает "Фрозиноне". Случилось чудо, Лука Йович забил свой первый мяч за "дьяволов" в официальном матче.

45' Одну минуту добавил Маттео Маркетти к основному времени первого тайма.

45' Пулишич по левой половине поля убежал в штрафную площадь, а затем Кристиан выполнил прострел к дальней штанге, никого из партнёров по команде там не оказалось, чтобы упрочить преимущество.

45' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Йович!!! Чуквуэзе вошёл в штрафную площадь по правой половине поля после передачи от радиуса штрафной в исполнении Мусы, Саму выполнил подачу в центр к линии вратарской, Романьоли неудачно сыграл головой и сбросил мяч в центр штрафной, где оказался свободный Йович, а Лука в касание пробил точно в правый угол ворот.

44' Соуле неудачно разыграл корнер с партнёром по команде на этот раз, далее уже футболисты "Фрозиноне" на левом фланге быстро потеряли мяч.

43' Чуни убежал в штрафную площадь по левой половине поля после перехвата мяча у Томори, Марвин попытался перебросить мяч через Меньяна, который сокращал дистанцию, но Майк в итоге спас свою команду и перевёл мяч на угловой.

42' Калабрия с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Турати грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

41' Меньян попал под прессинг Чуни в центре штрафной площади, но Майк сыграл без ошибок и выполнил точную передачу на левый фланг.

40' Бурабия слишком рьяно боролся за мяч на половине поля соперника, правила в итоге были нарушены против Мусы.

39' Соуле при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу к лицевой линии поля на Монтеризи, Иларио под давлением соперника выполнил подачу к центру линии вратарской, Калабрия спокойно головой выбил мяч подальше от своих владений.

38' Лофтус-Чик в подкате в центре поля довольно грубо сыграл против Околи, но Маттео Маркетти пока что решил обойтись без жёлтой карточки.

37' Йович из центра поля при развитии атаки по правому флангу выполнил неплохую передачу на ход Чуквуэзе по правому флангу, но Саму забрался в офсайд.

36' Монтеризи с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Чуни зацепился за мяч и под давлением соперника пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

35' Игроки "Милана" довольно быстро разыграли угловой, но сделали это неудачно. Чуквуэзе подкараулил мяч после борьбы у радиуса штрафной площади и под давлением соперника со второй попытки пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

34' Пулишич при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Тео, а затем Кристиан с левого угла штрафной выполнил прострел по вратарскую, мяч попал в Романьоли и ушёл на угловой.

33' Романьоли в центре поля нарушил правила против Йовича. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

32' Ойоно совершил рывок к радиусу штрафной площади практически по центру, а затем Энтони пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

31' С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Фрозиноне", Йович в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Романьоли.

30' Флоренци с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Чуквуэзе под давлением Ойоно не смог зацепиться за мяч.

29' Угловой у ворот "Милана". Соуле выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на Бурабия, Мехди сразу же выполнил ответный пас на Матиас, а уже Соуле с правого фланга выполнил прострел к радиусу штрафной площади, Ибрагимович пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

28' Поднялся Лофтус-Чик после паузы, есть проблемы с плечом у Рубена, но он должен будет попытаться вернуться в игру.

27' Лофтус-Чик в борьбе с Барренечеа нарушил правила у штрафной площади "Фрозиноне". Сам Рубен в итоге получил небольшое повреждение.

26' Пулишич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Рейндерс под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

25' Тео с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Рейньер головой выбил мяч на правую половину поля, Чуквуэзе был первым на подборе и пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч задел Околи, пролетел рядом с правой штангой и ушёл на третий подряд угловой.

24' Тео с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Муса под давлением соперника заработал второй подряд корнер.

23' Пулишич теперь уже убежал в штрафную площадь по левой половине поля, а затем заработал угловой для своей команды.

22' Пулишич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Фрозиноне" вновь сыграли внимательно и выбили мяч к центру поля.

21' Флоренци получил хорошую передачу на ход на левый угол штрафной площади, Алессандро быстро выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч попал в Монтеризи и ушёл на угловой.

20' Напомним, что сегодня Тео Эрнандес вынужден играть роль центрального защитника из-за травм, но всё же француз регулярно смещается на любимый левый фланг.

19' Чуквуэзе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Йович под давлением соперника головой сбросил мяч к радиусу штрафной площади, а Флоренци под давлением Соуле в касание пробил в дальний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

18' Тео теперь уже совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, защитники "Фрозиноне" сыграли внимательно и перехватили мяч.

17' Тео с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

16' Из глубины поля последовал заброс на ход Соуле по правой половине поля от Монтеризи, но Матиас под давлением Тео и Флоренци не смог зацепиться за мяч.

15' Йович пока что практически не получал мяч в первой половине первого тайма, в очередном матче сербский форвард выглядит очень блекло.

14' Соуле с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на Чуни, защитники "Милана" сыграли внимательно и перехватили мяч.

13' Калабрия из центра поля выполнил передачу на ход Мусе к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Турати в итоге вовремя вышел из ворот и перехватил его.

12' Чуквуэзе перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ойоно.

11' Соуле с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась достаточно упорная борьба за мяч, но в итоге футболисты "Милана" всё же смогли отвести угрозу от своих владений.

10' Барренечеа с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел спину Томори и ушёл на угловой.

9' "Фрозиноне" постепенно стал больше времени контролировать мяч, но толку от этого пока что не очень много.

8' Напомним, что сегодня "Милан" вновь не сможет рассчитывать на Оливье Жиру, который отбывает последний матч дисквалификации в Серии А.

7' Чуквуэзе совершил проход вперёд по правому флангу, но под давлением соперника завершить момент уже хотя бы подачей в штрафную площадь не получилось.

6' Муса по левой половине поля убежал в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, мяч задел ногу Монтеризи и полетел в ближний угол ворот, но Турати успел среагировать и намертво поймал мяч.

5' "Фрозиноне" пока что решил играть исключительно от обороны, "канарейки" ждут возможности для проведения контратаки.

4' Флоренци на этот раз совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Алессандро выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и ушёл за лицевую линию поля.

3' Флоренци с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Фрозиноне" сыграли внимательно и перехватили мяч.

2' В среднем темпе действуют команды на старте матча, что вполне типично для "Милана" в последних матчах Серии А.