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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Милан
 
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Фрозиноне
Прогнозы 41
Милан 100% (41)
X 0% (0)
Фрозиноне 0% (0)
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Милан
Фрозиноне

История личных встреч

Милан
Фрозиноне

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
2:0
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:4

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 7 (3) 0.54
Пулишич Кристиан 4 0.31
Леау Рафаэл 3 0.23
Эрнандес Тео 2 (1) 0.15
Окафор Ноа 2 0.15
Лофтус-Чик Рубен 1 0.08
Рейндерс Тиджани 1 0.08
Томори Фикайо 1 0.08
Калабрия Давиде 0 0
Чуквуэзе Саму 0 0
Муса Юнус 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 6 (1) 0.46
Маццители Лука 2 0.15
Монтеризи Иларио 2 0.15
Харрауи Абдау 2 (1) 0.15
Рейньер Жезус 1 0.08
Романьоли Симоне 1 0.08
Лирола Поль 1 0.08
Брешанини Марко 1 0.08
Ибрагимович Арийон 1 0.08
Хеддира Валид 1 (1) 0.08
Чуни Марвин 1 0.08
Марчицца Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 6 0
Томори Фикайо 3 1
Тиав Малик 3 1
Муса Юнус 4 0
Флоренци Алессандро 3 0
Крунич Раде 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Рейндерс Тиджани 2 0
Стефано Пиоли 2 0
Калабрия Давиде 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Окафор Ноа 1 0
Ромеро Лука 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маццители Лука 3 1
Околи Меме 4 0
Барренечеа Энцо 4 0
Ойоно Энтони 3 0
Романьоли Симоне 2 0
Джелли Франческо 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Рейньер Жезус 2 0
Соуле Матиас 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Брешанини Марко 1 0

Результаты матчей

Милан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Фрозиноне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

12
13
Милан
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Фрозиноне
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
67%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
9%
1
10%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Забито

21
19
14 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
8
38%
4
21%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
2
10%
3
16%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
6
29%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
6
43%
1
5%
61-75
3
21%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1
Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Эмполи 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2
Кальяри - Фрозиноне 4:3 Болонья - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Верона 2:1 Рома - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Удинезе - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Фрозиноне - Наполи 1:3 Фрозиноне - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 3:3 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Фрозиноне - ФК Фьорентино 10:0 Фрозиноне - Мондрагон 7:0 Тернана - Фрозиноне 2:3

Результаты матчей

Милан
Фрозиноне

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
4 раза 57%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Милан
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
2
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 13 10 2 1 30 - 7 32
2.
Ювентус
 Заявка 13 9 3 1 20 - 8 30
3.
Милан
 Заявка 13 8 2 3 21 - 14 26
4.
Наполи
 Заявка 13 7 3 3 26 - 14 24
5.
Рома
 Заявка 13 6 3 4 25 - 15 21
6.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 15 - 10 21
7.
Аталанта
 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
8.
Фиорентина
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
9.
Фрозиноне
 Заявка 13 5 3 5 19 - 21 18
10.
Монца
 Заявка 13 4 6 3 14 - 12 18
11.
Лацио
 Заявка 13 5 2 6 14 - 15 17
12.
Торино
 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13.
Сассуоло
 Заявка 13 4 3 6 20 - 24 15
14.
Лечче
 Заявка 13 3 6 4 15 - 18 15
15.
Дженоа
 Заявка 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Удинезе
 Заявка 13 1 8 4 9 - 18 11
17.
Эмполи
 Заявка 13 3 1 9 8 - 25 10
18.
Кальяри
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Верона
 Заявка 13 2 3 8 9 - 18 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 5 7 10 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Интер Милан
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3.
Рома
 Заявка 7 5 1 1 18 - 6 16
4.
Болонья
 Заявка 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
Фрозиноне
 Заявка 7 5 1 1 14 - 10 16
6.
Милан
 Заявка 6 4 0 2 8 - 3 12
7.
Лацио
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
8.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
9.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 9 - 4 10
10.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
11.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
12.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
13.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
14.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
15.
Кальяри
 Заявка 7 2 2 3 9 - 14 8
16.
Наполи
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Салернитана
 Заявка 7 1 3 3 6 - 14 6
18.
Верона
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
19.
Удинезе
 Заявка 6 0 4 2 4 - 9 4
20.
Эмполи
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Интер Милан
 Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
6.
Фиорентина
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
7.
Монца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
9.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
10.
Удинезе
 Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
11.
Эмполи
 Заявка 6 2 0 4 4 - 14 6
12.
Лацио
 Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13.
Рома
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14.
Болонья
 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
15.
Лечче
 Заявка 6 0 4 2 7 - 9 4
16.
Дженоа
 Заявка 7 1 1 5 5 - 10 4
17.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
18.
Фрозиноне
 Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 13 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Сассуоло Берарди Доменико 7 (2)
Рома Лукаку Ромелу 6 (1)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Дьомбер Норберт 6
Милан Эрнандес Тео 6
Эмполи Мале Юссеф 6
Верона Фараони Марко 5
Лацио Альберто Луис 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Фрозиноне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.

    Главный судья: Маркетти Маттео

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    Милан 100% (41)
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    Фрозиноне 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Фрозиноне
    5.00
    7.30
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    7.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Фрозиноне

    Исход игры
    Милан
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Фрозиноне
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (14)
    Меньше
    64.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    20.51% (8)
    Нет
    79.49% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    51.2% (21)
    2:1 Милан
    12.2% (5)
    3:0 Милан
    12.2% (5)
    1:0 Милан
    9.8% (4)
    3:1 Милан
    7.3% (3)
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