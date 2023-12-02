Тур: 12. Стадион: Мунисипал де Риу Майор. Главный судья: Gustavo Correia
0:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
14'
80
Кастро
Пабло
96
Жушту
Самуэл
11
Сома
Юки
77
Диас
Тиаго
43
Алемао
27
Гуга
25
Нонока
77
Варела
Хелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
-
77 Диас ТиагоНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
79 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pedro Moreira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
-
27 ГугаПолузащитник
-
25 НонокаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Варела ХелиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сек МустафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 ЗиньоПолузащитник
-
28 Кампос ЛуанНападающий
-
37 Аморим РилдоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Каса Пия
Портимоненсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.25
|Кастро Пабло
|2
|0.17
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.08
|Кардозо Фелиппе
|1
|0.08
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.08
|Варела Фернанду
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|4 (2)
|0.33
|Каррильо Рони
|3
|0.25
|Варела Хелио
|3
|0.25
|Энрике Педро VI
|2
|0.17
|Денер Клементе
|1
|0.08
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
|Джаспер Силвестер
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Карточки
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|4
|1
|Нето Анжело
|5
|0
|Бени
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Кардозо Фелиппе
|2
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
|Жушту Самуэл
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|6
|0
|Карлинос
|5
|0
|Алемао
|4
|0
|Кошта Гонсалу
|2
|1
|Аморим Рилдо
|3
|0
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Гуга
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Релвас Филипе
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Энрике Педро VI
|1
|0
Результаты матчей
Каса Пия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Каса Пия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Портимоненсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
6
4
Каса Пия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Портимоненсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
5
14
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
5
36%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
5
36%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
25%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
5
31%
76-90
Пропущено
13
22
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
5
23%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
2
15%
5
23%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
3
23%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Каса Пия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1
Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0
Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2
Результаты матчей
Каса Пия
Портимоненсе
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Каса Пия
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
110
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|18 - 8
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|30 - 18
|23
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 25
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|13.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 13
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 16
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Портимоненсе
Исход игры
Каса Пия
53.9% (62)
Ничья
31.3% (36)
Портимоненсе
14.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
21.24% (24)
Меньше
78.76% (89)
Обе команды забьют
Да
51.33% (58)
Нет
48.67% (55)
Популярный счёт
1:0 Каса Пия
32.2% (37)
1:1 Ничья
29.6% (34)
2:1 Каса Пия
19.1% (22)
0:1 Портимоненсе
13.9% (16)
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