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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Gustavo Correia
Каса Пия
0:0
Первый тайм: 42'
Портимоненсе
0'
14' Желтая карточка
Жушту Самуэл

Ход матча

14'
Жушту Самуэл
 
Прогнозы 115
Каса Пия 53.9% (62)
X 31.3% (36)
Портимоненсе 14.8% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Каса Пия
Ничья
Портимоненсе
3.50
3.80
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4.30
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Все Коэффициенты
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
13
Фернандеш
Вашку
72
Ларрасабаль
Гаиска
80
Кастро
Пабло
96
Жушту
Самуэл
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
77
Диас
Тиаго
12
Силвестре
Винисиус
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
27
Гуга
25
Нонока
13
Денер
Клементе
18
Кошта
Гонсалу
7
Джаспер
Силвестер
19
Каррильо
Рони
77
Варела
Хелио
Каса Пия
3-4-3
Портимоненсе
3-4-3

История личных встреч

Каса Пия
Портимоненсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.25
Кастро Пабло 2 0.17
Ларрасабаль Гаиска 1 0.08
Кардозо Фелиппе 1 0.08
Годвин Савиур 1 (1) 0.08
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 4 (2) 0.33
Каррильо Рони 3 0.25
Варела Хелио 3 0.25
Энрике Педро VI 2 0.17
Денер Клементе 1 0.08
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Джаспер Силвестер 0 0
Релвас Филипе 0 0

Карточки

Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 4 1
Нето Анжело 5 0
Бени 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Фернандеш Вашку 2 0
Золотич Нермин 2 0
Кардозо Фелиппе 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Сома Юки 1 0
Серобян Артур 1 0
Жушту Самуэл 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 6 0
Карлинос 5 0
Алемао 4 0
Кошта Гонсалу 2 1
Аморим Рилдо 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Гуга 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Релвас Филипе 2 0
Варела Хелио 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Энрике Педро VI 1 0

Результаты матчей

Каса Пия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Портимоненсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Каса Пия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Портимоненсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

6
4
Каса Пия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Портимоненсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

5
14
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
5
36%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
5
36%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
2
25%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
5
31%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
5
31%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
5
23%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
2
15%
5
23%
46-60
4
31%
2
9%
61-75
3
23%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Каса Пия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Насьонал Мадейра - Каса Пия 0:0 Эшторил - Каса Пия 4:0 Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1
Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2
Портимоненсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Портимоненсе - Брага 1:4 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0
Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0 Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2

Результаты матчей

Каса Пия
Портимоненсе

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Каса Пия
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
4.
Брага
 Заявка 11 7 2 2 30 - 18 23
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 12 4 3 5 13 - 25 15
11.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
12.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
13.
Каса Пия
 0:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 13 11
14.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
4.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
18.
Каса Пия
 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 0:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Портимоненсе
 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 16 8
9.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Жушту Самуэл получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 89 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 115
Каса Пия 53.9% (62)
X 31.3% (36)
Портимоненсе 14.8% (17)
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Каса Пия
Ничья
Портимоненсе
3.50
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Где смотреть матч Каса Пия 0:0 Портимоненсе онлайн

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Прогнозы на матч Каса Пия 0:0 Портимоненсе

Исход игры
Каса Пия
53.9% (62)
Ничья
31.3% (36)
Портимоненсе
14.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
21.24% (24)
Меньше
78.76% (89)
Обе команды забьют
Да
51.33% (58)
Нет
48.67% (55)
Популярный счёт
1:0 Каса Пия
32.2% (37)
1:1 Ничья
29.6% (34)
2:1 Каса Пия
19.1% (22)
0:1 Портимоненсе
13.9% (16)
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