  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Генк
2:1
Второй тайм: 90+'
Гент
0'
0:1
12' Гол
Тиссудали Тарик
1:1
21' Гол
Сор Коллинс
2:1
51' Гол
Сор Коллинс
57' Желтая карточка
Кумс Свен
66' Желтая карточка
Фадера Алию
72' Желтая карточка
Фортуна Нуриу
73' Желтая карточка
Сор Коллинс
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
3
Садик
Муджаид
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
10
Эль-Ханнус
Билаль
14
Сор
Коллинс
7
Фадера
Алию
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
19
Фофанан
Малик
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
10
Тиссудали
Тарик
20
Орбан
Гифт
Генк
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Генк
Гент

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед

49 матчей

42.9%
22.4%
34.7%
21 победа 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.5%
42.9%
32.6%
12 побед 21 ничья 16 побед

Второй тайм

36.7%
36.7%
26.6%
18 побед 18 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:3
ПДА
1:0
ПОЗПВЛЕ
0:2
ПОЗПВЛЕ
0:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
3:1
ПДА
1:5
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:5
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ТМС
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
2:0
К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

37
36

Голов в среднем за матч

1.54
1.44

Среднее время на гол

58
62

Всего голов

31
32

Голов в среднем за матч

1.24
1.33

Среднее время на гол

72
67

Всего голов

68
68

Голов в среднем за матч

1.39
1.39

Тотал матчей

2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 78%
Меньше 22%
11
25
Больше 51%
Меньше 49%
24
14
Больше 29%
Меньше 71%
35
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 5 0.31
Хейнен Бриан 4 (1) 0.25
Пейнтсил Джозеф 3 0.19
Арокодаре Толуваласе 3 0.19
Эль-Ханнус Билаль 3 0.19
Зекири Анди 3 0.19
Сор Коллинс 2 0.13
Кайембе Йорис 1 0.06
Куэста Карлос 1 0.06
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.06
Фадера Алию 1 0.06
Галарса Матиас 1 0.06
Баа Кристофер 1 0.06
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Ойен Люка 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 4 0.25
Кейперс Уго 4 (1) 0.25
Орбан Гифт 3 0.19
Хон Хён-Сок 2 0.13
Самуаз Матисс 2 0.13
Де Сар Жюльен 2 (2) 0.13
Кумс Свен 1 0.06
Ватанабэ Цуёси 1 0.06
Торунарига Джордан 1 0.06
Фофанан Малик 1 0.06
Кандусс Исмаэль 1 0.06
Гандельман Омри 0 0
Браун Арчи 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 2
Муньос Даниэль 4 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Галарса Матиас 3 0
Эль-Ханнус Билаль 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Зекири Анди 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Куэста Карлос 2 0
Маккензи Марк 2 0
Фадера Алию 2 0
Артеага Херардо 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Сор Коллинс 1 0
Ойен Люка 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Самуаз Матисс 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Орбан Гифт 0 1
Тиссудали Тарик 1 0
Кейперс Уго 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Браун Арчи 1 0
Фофанан Малик 1 0

Результаты матчей

Генк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гент
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
2
Генк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

11
13
Генк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Гент
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
5
36%
1
13%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
4
31%
5
38%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
29%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

27
21
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
4%
0
0%
1-15
4
15%
4
19%
16-30
6
22%
7
33%
31-45
3
11%
6
29%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
8
30%
30%
2
10%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
3
19%
5
26%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1
Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0
Гент
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2

Результаты матчей

Генк
Гент

Точный счет

3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Генк
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
3
4
3
2.5
2
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
2
5
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
7
8
6
9
2.5
4
11
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 11 2 2 35 - 16 35
2.
Андерлехт
 16 10 4 2 32 - 17 34
3.
Гент
 1:2 16 7 7 2 25 - 18 28
4.
Антверпен
 16 7 6 3 31 - 13 27
5.
Генк
 2:1 16 7 6 3 30 - 16 27
6.
Серкль Брюгге
 15 8 1 6 18 - 14 25
7.
Брюгге
 15 6 5 4 27 - 15 23
8.
Стандард
 15 5 5 5 16 - 21 20
9.
Сент-Трейден
 15 4 7 4 18 - 24 19
10.
Мехелен
 15 5 3 7 16 - 19 18
11.
РВДМ 47
 16 4 6 6 18 - 27 18
12.
Спортинг Шарлеруа
 16 4 5 7 17 - 25 17
13.
Эйпен
 16 4 3 9 19 - 33 15
14.
АХ Лёвен
 16 3 3 10 20 - 31 12
15.
Вестерло
 16 2 5 9 21 - 32 11
16.
Кортрейк
 16 2 4 10 11 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 8 6 2 0 21 - 3 20
2.
Андерлехт
 7 6 1 0 16 - 6 19
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 21 - 8 19
4.
Гент
 1:2 8 4 4 0 15 - 10 16
5.
Серкль Брюгге
 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 3 1 13 - 11 15
7.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
8.
Генк
 2:1 8 3 4 1 16 - 10 13
9.
Стандард
 8 3 3 2 8 - 7 12
10.
Сент-Трейден
 8 3 2 3 7 - 10 11
11.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
12.
РВДМ 47
 8 2 4 2 8 - 11 10
13.
АХ Лёвен
 8 2 2 4 11 - 9 8
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 7 - 14 8
15.
Эйпен
 8 2 2 4 11 - 18 8
16.
Вестерло
 8 1 1 6 9 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
Андерлехт
 9 4 3 2 16 - 11 15
3.
Генк
 2:1 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Гент
 1:2 8 3 3 2 10 - 8 12
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
Брюгге
 8 3 1 4 11 - 8 10
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Мехелен
 8 2 2 4 9 - 14 8
10.
РВДМ 47
 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Эйпен
 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Антверпен
 8 1 4 3 10 - 10 7
13.
Вестерло
 8 1 4 3 12 - 13 7
14.
АХ Лёвен
 8 1 1 6 9 - 22 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 0 2 6 4 - 14 2
16.
Кортрейк
 8 0 2 6 4 - 19 2
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Койта Абубакари 10 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дрейер Андерс 9 (2)
Антверпен Янссен Винсент 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 8
Генк Баа Кристофер 2 4
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Стандард Nathan Ngoy 1 5
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Маккензи Марк сделал результативную передачу.
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    • 21'
      Г О О О О Л - Сор Коллинс бьет в цель!
    • 12'
      Фофанан Малик сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Тиссудали Тарик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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