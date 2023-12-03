Тур: 16. Стадион: Чегека Арена.
0'
0:1
12' ГолТиссудали Тарик
1:1
21' ГолСор Коллинс
2:1
51' ГолСор Коллинс
57' Желтая карточкаКумс Свен
66' Желтая карточкаФадера Алию
72' Желтая карточкаФортуна Нуриу
73' Желтая карточкаСор Коллинс
2:2
90' ГолТиссудали Тарик
90'+11
Ход матча
12'
0:1
21'
1:1
51'
2:1
57'
66'
72'
73'
90'
14
Сор
Коллинс
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
20
Орбан
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Генк
Гент
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
0 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 13 побед
49 матчей
42.9%
22.4%
34.7%
21 победа 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.5%
42.9%
32.6%
12 побед 21 ничья 16 побед
Второй тайм
36.7%
36.7%
26.6%
18 побед 18 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
36
Голов в среднем за матч
1.54
1.44
Среднее время на гол
58
62
Всего голов
31
32
Голов в среднем за матч
1.24
1.33
Среднее время на гол
72
67
Всего голов
68
68
Голов в среднем за матч
1.39
1.39
Тотал матчей
2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 78%
Меньше 22%
11
25
Больше 51%
Меньше 49%
24
14
Больше 29%
Меньше 71%
35
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муньос Даниэль
|5
|0.31
|Хейнен Бриан
|4 (1)
|0.25
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.19
|Арокодаре Толуваласе
|3
|0.19
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.19
|Зекири Анди
|3
|0.19
|Сор Коллинс
|2
|0.13
|Кайембе Йорис
|1
|0.06
|Куэста Карлос
|1
|0.06
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.06
|Фадера Алию
|1
|0.06
|Галарса Матиас
|1
|0.06
|Баа Кристофер
|1
|0.06
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Ойен Люка
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|5
|0.31
|Кейперс Уго
|4 (1)
|0.25
|Орбан Гифт
|3
|0.19
|Хон Хён-Сок
|2
|0.13
|Самуаз Матисс
|2
|0.13
|Де Сар Жюльен
|2 (2)
|0.13
|Кумс Свен
|1
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.06
|Торунарига Джордан
|1
|0.06
|Фофанан Малик
|1
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.06
|Гандельман Омри
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|2
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Галарса Матиас
|3
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Маккензи Марк
|2
|0
|Фадера Алию
|2
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Самуаз Матисс
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фофанан Малик
|1
|0
Результаты матчей
Генк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Гент
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
4
Генк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
11
13
Генк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Гент
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
4
31%
5
38%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
29%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Забито
29
23
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
3%
1
4%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
21%
7
30%
31-45
4
14%
6
26%
46-60
5
17%
2
9%
61-75
8
28%
3
13%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
4
22%
5
24%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
22%
4
19%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
4
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Фиорентина - Генк 2:1 Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1
Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 0:0
Гент
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2
Результаты матчей
Генк
Гент
Точный счет
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Генк
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
35
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
97
88
610
412
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|35 - 16
|35
|2.
|16
|10
|4
|2
|32 - 17
|34
|3.
|16
|7
|8
|1
|26 - 18
|29
|4.
|16
|7
|6
|3
|31 - 13
|27
|5.
|15
|8
|1
|6
|18 - 14
|25
|6.
|16
|6
|7
|3
|30 - 17
|25
|7.
|15
|6
|5
|4
|27 - 15
|23
|8.
|2:0
|16
|5
|7
|4
|20 - 24
|22
|9.
|15
|5
|5
|5
|16 - 21
|20
|10.
|0:2
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|18 - 27
|18
|12.
|16
|4
|5
|7
|17 - 25
|17
|13.
|16
|4
|3
|9
|19 - 33
|15
|14.
|16
|3
|3
|10
|20 - 31
|12
|15.
|16
|2
|5
|9
|21 - 32
|11
|16.
|16
|2
|4
|10
|11 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|21 - 3
|20
|2.
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|3.
|8
|6
|1
|1
|21 - 8
|19
|4.
|8
|4
|4
|0
|15 - 10
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|7.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|2:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|11.
|0:2
|8
|3
|1
|4
|7 - 7
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|13.
|8
|2
|2
|4
|11 - 9
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|11 - 18
|8
|16.
|8
|1
|1
|6
|9 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|5.
|2:0
|8
|2
|5
|1
|13 - 14
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|11 - 8
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|9.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|13.
|8
|1
|4
|3
|12 - 13
|7
|14.
|8
|1
|1
|6
|9 - 22
|4
|15.
|8
|0
|2
|6
|4 - 14
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|9 (2)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 5
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5