Тур: 16. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
1:0
Перерыв
Ход матча
19'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
44
Данте
Амаду
19
Хорват
Томи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahНападающий
- Нападающий
-
20 Simon SeidlНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Amady Camara
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|5
|0.31
|Simon Pirkl
|2
|0.13
|Голлес Джулиан
|2
|0.13
|Paul Mensah
|2
|0.13
|Simon Seidl
|2
|0.13
|Фейертаг Штефан
|1
|0.06
|Носс Конор
|1
|0.06
|Маранда Мануэль
|1
|0.06
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.06
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
|Alexander Briedl
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|5
|0.31
|Хорват Томи
|4
|0.25
|Китеишвили Отар
|3
|0.19
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.19
|Прасс Александр
|3
|0.19
|Вютрих Грегори
|2
|0.13
|Газибегович Юсуф
|1
|0.06
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.06
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.06
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.06
|Ятта Сиди
|1
|0.06
|Шнегг Давид
|0
|0
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|5
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Кох Тобиас
|3
|0
|Paul Mensah
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Маранда Мануэль
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
|Хофер Рафаэль
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|6
|0
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Прасс Александр
|5
|0
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Шнегг Давид
|2
|1
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Серрано Хавьер
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
3
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
1
Упущенные победы
5
13
Блау-Вайсс Линц
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Штурм Грац
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
50%
1
7%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
44%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Пропущено
18
5
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
17%
3
60%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
20%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Забито
17
28
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
6
35%
4
14%
1-15
3
18%
4
14%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
2
12%
5
18%
61-75
5
29%
29%
3
11%
76-90
Пропущено
27
9
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
5
19%
3
33%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
3
33%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
5
19%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Ракув 0:1 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Аталанта - Штурм Грац 1:0
ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац
Точный счет
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
34
53
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
43
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
132
510
96
213
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|11
|3
|2
|33 - 10
|36
|2.
|0:1
|16
|10
|3
|3
|26 - 12
|33
|3.
|15
|8
|4
|3
|21 - 13
|28
|4.
|15
|7
|4
|4
|26 - 21
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|20 - 20
|24
|6.
|0:1
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|7.
|15
|5
|6
|4
|28 - 16
|21
|8.
|15
|5
|4
|6
|14 - 14
|19
|9.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|10.
|15
|3
|4
|8
|10 - 23
|13
|11.
|15
|2
|2
|11
|15 - 29
|8
|12.
|15
|0
|3
|12
|7 - 34
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|7.
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|8.
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|6.
|0:1
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|7.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|1:0
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3