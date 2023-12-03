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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
1:0
Перерыв
Штурм Грац
0'
1:0
19' Гол
Simon Seidl

Ход матча

19'
Simon Seidl
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
Штурм Грац
1.90
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3.50
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5.20
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Все Коэффициенты
1
Nicolas
Schmid
27
Хаудум
Штефан
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
4
Marco
Krainz
6
Кох
Тобиас
8
Simon
Pirkl
10
Paul
Mensah
9
Ronivaldo
II
20
Simon
Seidl
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
6
Боркович
Александар
44
Данте
Амаду
24
Лавале
Димитри
14
Серрано
Хавьер
8
Прасс
Александр
19
Хорват
Томи
11
Саркария
Манприт
15
Бовинг
Виллиам
Блау-Вайсс Линц
3-4-3
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 5 0.31
Simon Pirkl 2 0.13
Голлес Джулиан 2 0.13
Paul Mensah 2 0.13
Simon Seidl 2 0.13
Фейертаг Штефан 1 0.06
Носс Конор 1 0.06
Маранда Мануэль 1 0.06
Кох Тобиас 1 (1) 0.06
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Alexander Briedl 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 5 0.31
Хорват Томи 4 0.25
Китеишвили Отар 3 0.19
Саркария Манприт 3 (1) 0.19
Прасс Александр 3 0.19
Вютрих Грегори 2 0.13
Газибегович Юсуф 1 0.06
Фусейни Мохаммед II 1 0.06
Горенц-Станкович Йон 1 0.06
Аффенгрубер Давид 1 0.06
Ятта Сиди 1 0.06
Шнегг Давид 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Тейшейра Брайан 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 5 0
Хаудум Штефан 3 0
Marco Krainz 3 0
Кох Тобиас 3 0
Paul Mensah 3 0
Митрович Данило 3 0
Michael Brandner 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Ronivaldo II 2 0
Пашич Алем 1 0
Фейертаг Штефан 1 0
Хофер Рафаэль 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 6 0
Хирлендер Штефан 5 0
Прасс Александр 5 0
Горенц-Станкович Йон 4 0
Шнегг Давид 2 1
Вютрих Грегори 3 0
Газибегович Юсуф 2 0
Серрано Хавьер 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Лавале Димитри 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Christian Ilzer 1 0
Джонстон Макс 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
1

Упущенные победы

5
13
Блау-Вайсс Линц
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Штурм Грац
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
25%
2
13%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
50%
1
7%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
4
44%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
2
22%
3
23%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Пропущено

18
5
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
3
17%
3
60%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
1
20%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Забито

17
28
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
6
35%
4
14%
1-15
3
18%
4
14%
16-30
0
0%
5
18%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
2
12%
5
18%
61-75
5
29%
29%
3
11%
76-90

Пропущено

27
9
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
5
19%
3
33%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
4
15%
3
33%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
4
15%
1
11%
61-75
5
19%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0 Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Ракув 0:1 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Аталанта - Штурм Грац 1:0
ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац

Точный счет

0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
5
3
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
9
6
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 16 11 3 2 33 - 10 36
2.
Штурм Грац
 0:1 16 10 3 3 26 - 12 33
3.
ЛАСК
 15 8 4 3 21 - 13 28
4.
Хартберг
 15 7 4 4 26 - 21 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 15 6 6 3 20 - 20 24
6.
Вольфсбергер
 0:1 16 6 5 5 23 - 22 23
7.
Рапид Вена
 15 5 6 4 28 - 16 21
8.
Аустрия Вена
 15 5 4 6 14 - 14 19
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 16 5 4 7 18 - 27 19
10.
Альтах
 15 3 4 8 10 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 0:1 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 0:1 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 8 3 4 1 9 - 9 13
7.
Аустрия Вена
 7 2 4 1 7 - 5 10
8.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 12 10
9.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 3 2 8 - 11 9
10.
Альтах
 7 2 1 4 4 - 8 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 0:1 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 14 - 8 11
6.
Вольфсбергер
 0:1 8 2 4 2 11 - 12 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 1:0 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Аустрия Вена Мартинс Марвин 2 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 19'
    Г О О О О Л - Simon Seidl бьет в цель!
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