Тур: 13. Стадион: Пантессалико.
2:3
Второй тайм: 62'
0'
18' Красная карточкаРецос Панайотис
0:0
20' Не забитый пенальтиМораитис Панагиотис
1:0
20' ГолМораитис Панагиотис
28' Желтая карточкаМасурас Гиоргос
38' Желтая карточкаGeorgios Mygas
42' Желтая карточкаКостич Иван
1:1
44' ПенальтиЭль-Кааби Аюб
45' Вторая желтая карточкаGeorgios Mygas
47' Желтая карточкаТруйе Алексис
2:1
51' ПенальтиГарсия Хуан Мануэль
2:2
54' Гол в свои воротаAlexis Kalogeropoulos
2:3
61' ГолМасурас Гиоргос
Ход матча
18'
20'
20'
28'
38'
42'
44'
1:1
45'
47'
51'
54'
60'
61'
2:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
38 Владение мячом, % 62
12
Костич
Иван
13
Луна
Антонио
- Основной состав
-
12 Костич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Кицос ФотисПолузащитник
-
77 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Брнич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Волос
Олимпиакос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.2
0.6
Среднее время на гол
450
150
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
3.4
2
Среднее время на гол
26
45
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|3
|0.23
|Maximiliano Comba
|2
|0.15
|Мораитис Панагиотис
|2 (1)
|0.15
|Гарсия Хуан Мануэль
|1 (1)
|0.08
|Бертолио Факундо
|1
|0.08
|Алхо Николай
|1
|0.08
|Сьелис Христос
|1
|0.08
|Труйе Алексис
|1 (1)
|0.08
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Луна Антонио
|0
|0
|Главчич Неманья
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|7 (2)
|0.58
|Фортунис Костас
|5
|0.42
|Поденсе Даниэл
|5
|0.42
|Масурас Гиоргос
|4
|0.33
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.17
|Камара Мохамед III
|2
|0.17
|Биэл Пеп
|1
|0.08
|Марсело Родиней
|1
|0.08
|Иборра Висенте
|1
|0.08
|Кини Марин
|1
|0.08
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.08
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Хуан Мануэль
|3
|1
|Цоканис Тасос
|4
|0
|Maximiliano Comba
|4
|0
|Баррьентос Жан
|3
|0
|Кружляк Доминик
|3
|0
|Главчич Неманья
|3
|0
|Тахатос Эфстатиос
|3
|0
|Georgios Mygas
|1
|1
|Делетич Милош
|2
|0
|Костич Иван
|2
|0
|Труйе Алексис
|2
|0
|Alexis Kalogeropoulos
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Корнетт Кентен
|1
|0
|Сьелис Христос
|1
|0
|Пападопулос Симеон
|1
|0
|Асланидис Кириакос
|1
|0
|Кицос Фотис
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|4
|1
|Камара Мохамед III
|5
|0
|Фортунис Костас
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Эссе Сантьяго
|2
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
Результаты матчей
Волос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Олимпиакос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
1
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Олимпиакос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
2
18
Волос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Олимпиакос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
2
20
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
50%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
50%
5
25%
61-75
0
0%
7
35%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Забито
10
28
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
10%
1
4%
1-15
1
10%
5
18%
16-30
1
10%
5
18%
31-45
3
30%
2
7%
46-60
3
30%
6
21%
61-75
1
10%
9
32%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
2
9%
1
10%
1-15
1
5%
3
30%
16-30
7
32%
1
10%
31-45
7
32%
2
20%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
3
14%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1
Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0
Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0
Результаты матчей
Волос
Олимпиакос
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 36%
4
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Волос
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
39
101
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|12
|9
|2
|1
|34 - 10
|29
|2.
|12
|8
|3
|1
|22 - 9
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|4.
|11
|8
|1
|2
|30 - 9
|25
|5.
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|14 - 20
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|10.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|14 - 24
|12
|11.
|2:2
|13
|2
|5
|6
|13 - 23
|11
|12.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|13.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|14.
|14
|1
|5
|8
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 2
|19
|2.
|2:2
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|2:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|2:2
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|2:2
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4