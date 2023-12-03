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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Волос
2:3
Второй тайм: 62'
Олимпиакос
0'
18' Красная карточка
Рецос Панайотис
0:0
20' Не забитый пенальти
Мораитис Панагиотис
1:0
20' Гол
Мораитис Панагиотис
28' Желтая карточка
Масурас Гиоргос
38' Желтая карточка
Georgios Mygas
42' Желтая карточка
Костич Иван
1:1
44' Пенальти
Эль-Кааби Аюб
45' Вторая желтая карточка
Georgios Mygas
47' Желтая карточка
Труйе Алексис
2:1
51' Пенальти
Гарсия Хуан Мануэль
2:2
54' Гол в свои ворота
Alexis Kalogeropoulos
60' Желтая карточка
2:3
61' Гол
Масурас Гиоргос

Ход матча

18'
 
Рецос Панайотис
20'
Мораитис Панагиотис
0:0
20'
Мораитис Панагиотис
1:0
23'
 
Эссе Сантьяго
Биэл Пеп
28'
 
Масурас Гиоргос
32'
Кицос Фотис
Луна Антонио
 
38'
Georgios Mygas
 
42'
Костич Иван
 
44'
1:1
Эль-Кааби Аюб
45'
Georgios Mygas
 
47'
Труйе Алексис
 
51'
Гарсия Хуан Мануэль
2:1
54'
2:2
Alexis Kalogeropoulos
60'
 
61'
2:3
Масурас Гиоргос

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Олимпиакос
8.80
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4.90
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8.90
Все Коэффициенты
12
Костич
Иван
22
Georgios
Mygas
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
3
Алхо
Николай
10
Труйе
Алексис
11
Главчич
Неманья
20
Maximiliano
Comba
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
45
Мораитис
Панагиотис
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
41
Бьянкон
Жулиан
45
Рецос
Панайотис
3
Ортега
Франсиско
8
Иборра
Висенте
4
Камара
Мохамед
III
21
Биэл
Пеп
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
9
Эль-Кааби
Аюб
Волос
4-4-2
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

История матчей

С
5:0
С
0:3
С
0:4
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
0:0
С
5:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.2
0.6

Среднее время на гол

450
150

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

3.4
2

Среднее время на гол

26
45

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.23
Maximiliano Comba 2 0.15
Мораитис Панагиотис 2 (1) 0.15
Гарсия Хуан Мануэль 1 (1) 0.08
Бертолио Факундо 1 0.08
Алхо Николай 1 0.08
Сьелис Христос 1 0.08
Труйе Алексис 1 (1) 0.08
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.58
Фортунис Костас 5 0.42
Поденсе Даниэл 5 0.42
Масурас Гиоргос 4 0.33
Йоветич Стеван 2 (1) 0.17
Камара Мохамед III 2 0.17
Биэл Пеп 1 0.08
Марсело Родиней 1 0.08
Иборра Висенте 1 0.08
Кини Марин 1 0.08
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.08
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Хуан Мануэль 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Maximiliano Comba 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Главчич Неманья 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Georgios Mygas 1 1
Делетич Милош 2 0
Костич Иван 2 0
Труйе Алексис 2 0
Alexis Kalogeropoulos 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Корнетт Кентен 1 0
Сьелис Христос 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Асланидис Кириакос 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 4 1
Камара Мохамед III 5 0
Фортунис Костас 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Эссе Сантьяго 2 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Бьянкон Жулиан 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0

Результаты матчей

Волос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Олимпиакос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
1
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Олимпиакос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
18
Волос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Олимпиакос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

2
20
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
50%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
50%
5
25%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Забито

10
28
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
10%
1
4%
1-15
1
10%
5
18%
16-30
1
10%
5
18%
31-45
3
30%
2
7%
46-60
3
30%
6
21%
61-75
1
10%
9
32%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
2
9%
1
10%
1-15
1
5%
3
30%
16-30
7
32%
1
10%
31-45
7
32%
2
20%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
3
14%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1
Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0
Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0

Результаты матчей

Волос
Олимпиакос

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 36%
4
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Волос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
10
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:2 12 9 2 1 34 - 10 29
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 11 8 1 2 30 - 9 25
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Астерас
 13 5 2 6 15 - 20 17
7.
Ламия
 12 4 4 4 14 - 20 16
8.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 0:0 13 2 6 5 14 - 24 12
11.
Волос
 2:2 13 2 5 6 13 - 23 11
12.
ПАС Янина
 0:0 14 2 5 7 15 - 19 11
13.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
14.
Кифисия
 14 1 5 8 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 2:2 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
8.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
9.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волос
 2:2 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Атромитос
 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
ПАС Янина
 0:0 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Астерас
 7 2 1 4 7 - 12 7
14.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 2:2 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 0:0 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ПАС Янина
 0:0 7 0 4 3 6 - 10 4
10.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Волос
 2:2 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Г О О О О Л - Масурас Гиоргос бьет в цель!
  • 60'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Г О О О О Л - Alexios Kalogeropoulos уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 51'
    Г О О О О Л - Гарсия Хуан Мануэль из команды Волос забивает с точки!
  • 47'
    Труйе Алексис получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 60'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 20'
      Г О О О О Л - Мораитис Панагиотис бьет в цель!
    • 20'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Мораитис Панагиотис пробил пенальти, но не смог забить!
    • 18'
      УДАЛЕНИЕ! - Рецос Панайотис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 18'
      УДАЛЕНИЕ! - Рецос Панайотис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится ничьей.
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