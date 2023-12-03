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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Волос
 
Прерван
Олимпиакос

Ход матча

18'
 
Рецос Панайотис
20'
Мораитис Панагиотис
0:0
20'
Мораитис Панагиотис
1:0
23'
 
Эссе Сантьяго
Биэл Пеп
28'
 
Масурас Гиоргос
32'
Кицос Фотис
Луна Антонио
 
38'
Georgios Mygas
 
42'
Костич Иван
 
44'
1:1
Эль-Кааби Аюб
45'
Georgios Mygas
 
47'
Труйе Алексис
 
51'
Гарсия Хуан Мануэль
2:1
54'
2:2
Alexis Kalogeropoulos
59'
Асланидис Кириакос
Мораитис Панагиотис
 
60'
Асланидис Кириакос
 
66'
 
Фортунис Костас
72'
 
Карвалью Жоау
Камара Мохамед
76'
Maximiliano Comba
 
76'
Корнетт Кентен
Maximiliano Comba
 
81'
Корнетт Кентен
 
83'
 
Эль-Араби Юссеф
Масурас Гиоргос
90'
 
Эль-Араби Юссеф

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 8
  • 7 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Олимпиакос
9.50
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8.90
Все Коэффициенты
12
Костич
Иван
22
Georgios
Mygas
5
Alexis
Kalogeropoulos
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
3
Алхо
Николай
10
Труйе
Алексис
11
Главчич
Неманья
20
Maximiliano
Comba
31
Гарсия
Хуан
Мануэль
45
Мораитис
Панагиотис
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
41
Бьянкон
Жулиан
45
Рецос
Панайотис
3
Ортега
Франсиско
8
Иборра
Висенте
4
Камара
Мохамед
III
21
Биэл
Пеп
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
9
Эль-Кааби
Аюб
Волос
4-4-2
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Волос
Олимпиакос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
300%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

История матчей

С
5:0
С
0:3
С
0:4
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:2
С
4:1
С
0:0
С
5:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.2
0.6

Среднее время на гол

450
150

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

3.4
2

Среднее время на гол

26
45

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 3 0.25
Maximiliano Comba 2 0.17
Мораитис Панагиотис 2 (1) 0.17
Гарсия Хуан Мануэль 1 (1) 0.08
Бертолио Факундо 1 0.08
Алхо Николай 1 0.08
Сьелис Христос 1 0.08
Труйе Алексис 1 (1) 0.08
Баррьентос Жан 0 0
Луна Антонио 0 0
Главчич Неманья 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 7 (2) 0.64
Фортунис Костас 5 0.45
Поденсе Даниэл 5 0.45
Масурас Гиоргос 4 0.36
Йоветич Стеван 2 (1) 0.18
Камара Мохамед III 2 0.18
Биэл Пеп 1 0.09
Марсело Родиней 1 0.09
Иборра Висенте 1 0.09
Кини Марин 1 0.09
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.09
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Comba 5 0
Гарсия Хуан Мануэль 3 1
Цоканис Тасос 4 0
Баррьентос Жан 3 0
Кружляк Доминик 3 0
Главчич Неманья 3 0
Тахатос Эфстатиос 3 0
Georgios Mygas 1 1
Делетич Милош 2 0
Корнетт Кентен 2 0
Костич Иван 2 0
Труйе Алексис 2 0
Асланидис Кириакос 2 0
Alexis Kalogeropoulos 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Сьелис Христос 1 0
Пападопулос Симеон 1 0
Кицос Фотис 1 0
Dimitris Metaxas 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 4 1
Камара Мохамед III 5 0
Фортунис Костас 3 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Эссе Сантьяго 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Бьянкон Жулиан 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0

Результаты матчей

Волос
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Олимпиакос
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
1
Волос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Олимпиакос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
18
Волос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Олимпиакос
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

2
20
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
1
50%
4
20%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
50%
5
25%
61-75
0
0%
7
35%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
5
42%
1
11%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Забито

10
28
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 0
1
10%
1
4%
1-15
1
10%
5
18%
16-30
1
10%
5
18%
31-45
3
30%
2
7%
46-60
3
30%
6
21%
61-75
1
10%
9
32%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
2
9%
1
10%
1-15
1
5%
3
30%
16-30
7
32%
1
10%
31-45
7
32%
2
20%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
3
14%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Волос - Пансерраикос 1:0 ОФИ - Волос 1:1 Волос - Арис Салоники 0:2 ПАС Янина - Волос 1:1
Волос - Кифисия 2:1 Панетоликос - Волос 2:0 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАОК - Волос 3:0 Волос - Астерас 1:2 Атромитос - Волос 1:1 Волос - АЕК 2:3 Панатинаикос - Волос 3:0 Волос - Ламия 2:2 Волос - Панетоликос 2:0 Волос - Астерас 1:1 Волос - Панетоликос 1:1 Волос - АЕК 0:3 АПОЭЛ - Волос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 АЕК - Волос 4:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0
Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0

Результаты матчей

Волос
Олимпиакос

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
3:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 36%
4
4 раза 36%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Волос
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
10
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 34 - 10 28
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
Панатинаикос
 0:0 12 8 2 2 30 - 9 26
4.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Астерас
 13 5 2 6 15 - 20 17
7.
Ламия
 12 4 4 4 14 - 20 16
8.
ОФИ
 0:0 13 3 7 3 13 - 15 16
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 13 2 6 5 15 - 25 12
11.
ПАС Янина
 14 2 5 7 16 - 20 11
12.
Волос
 12 2 4 6 13 - 23 10
13.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
14.
Кифисия
 14 1 5 8 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
ОФИ
 0:0 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Панатинаикос
 0:0 6 3 2 1 16 - 4 11
7.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
8.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
9.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Атромитос
 5 1 4 0 6 - 5 7
11.
Волос
 6 2 1 3 10 - 12 7
12.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Астерас
 7 2 1 4 7 - 12 7
14.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 0:0 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ОФИ
 0:0 6 0 4 2 4 - 8 4
10.
ПАС Янина
 7 0 4 3 7 - 11 4
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Мораитис Панагиотис пробил пенальти, но не смог забить!
    • 18'
      УДАЛЕНИЕ! - Рецос Панайотис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 18'
      УДАЛЕНИЕ! - Рецос Панайотис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Волос
    Ничья
    Олимпиакос
    9.50
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    Волос
    Олимпиакос
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