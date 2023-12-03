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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Гоа
1:0
Второй тайм: 70'
Керала Бластерс
0'
45' Желтая карточка
Huidrom Singh
1:0
45' Гол
Боргес Роуллин
55' Желтая карточка
Онайндиа Одеи
68' Желтая карточка
Родригес Виктор

Ход матча

45'
 
Huidrom Singh
45'
Боргес Роуллин
(Родригес Виктор II)
1:0
46'
Сингх Уданта
Боргес Роуллин
 
55'
Онайндиа Одеи
 
68'
Родригес Виктор
 
69'
 
Sandeep Singh
Котал Притам
Лучшие коэффициенты
Гоа
Ничья
Керала Бластерс
1.82
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5.90
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4.10
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Все Коэффициенты
13
Arshdeep
Singh
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
3
Джинган
Сандеш
41
Jay
Gupta
18
Боргес
Роуллин
4
Макхью
Карл
17
Boris
Singh
Thangjam
32
Родригес
Виктор
II
8
Фернандес
Райньер
7
Noah
Sadaoui
31
Sachin
Suresh
20
Котал
Притам
4
Хормипам
Руива
15
Дринчич
Милош
50
Huidrom
Singh
8
Vibin
Mohanan
13
Danish
Farooq
Bhat
10
Луна
Адриан
19
Mohammed
Aimen
14
Kwame
Peprah
9
Диамантакос
Димитрис
Гоа
Керала Бластерс

История личных встреч

Гоа
Керала Бластерс

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СИ
3:1
СИ
3:1
СИ
4:4
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
3:1
СИ
3:2
СИ
2:2
СИ
3:0
СИ
1:3
СИ
1:2
СИ
5:2
СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
1:5
СИ
2:1
СИ
3:0
СИ
1:0

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

3
1.89

Среднее время на гол

30
47

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Среднее время на гол

57
62

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

2.28
1.67

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

39
54

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Виктор II 2 0.29
Боргес Роуллин 2 0.29
Noah Sadaoui 2 (1) 0.29
Carlitos XI 1 0.14
Сингх Уданта 1 0.14
Jay Gupta 1 0.14
Джинган Сандеш 1 0.14
Boris Singh Thangjam 1 0.14
Макхью Карл 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Керала Бластерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диамантакос Димитрис 4 (1) 0.44
Луна Адриан 3 0.33
Danish Farooq Bhat 2 0.22
Дайсуке Сакай 1 0.11
Дринчич Милош 1 0.11
Kwame Peprah 1 0.11

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Noah Sadaoui 2 0
Родригес Виктор II 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Онайндиа Одеи 1 0
Боргес Роуллин 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Керала Бластерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Адриан 3 0
Danish Farooq Bhat 3 0
Диамантакос Димитрис 1 1
Дринчич Милош 1 1
Правин Рахул 2 0
Сингх Джаксон 2 0
Huidrom Singh 2 0
Prabir Das 1 0
Котал Притам 1 0
Aibanbha Dohling 1 0
Sandeep Singh 1 0
Хормипам Руива 1 0
Freddy Lallawmawma 1 0
Mohammed Aimen 1 0

Результаты матчей

Гоа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Керала Бластерс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Керала Бластерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
9
Гоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Керала Бластерс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
60%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
4
40%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
33%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2
Керала Бластерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1
Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1

Результаты матчей

Гоа
Керала Бластерс

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гоа
Керала Бластерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
4
2
4
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гоа
 1:0 7 6 1 0 11 - 3 19
2.
Керала Бластерс
 0:1 9 5 2 2 13 - 10 17
3.
АТК
 5 5 0 0 12 - 4 15
4.
Дели Динамос
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Мумбаи Сити
 5 3 2 0 9 - 6 11
6.
Нортист Юнайтед
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Ченнаин
 8 2 2 4 11 - 16 8
8.
Бенгалуру
 8 1 4 3 10 - 12 7
9.
Ист Бенгал
 6 1 2 3 6 - 8 5
10.
Джамшедпур
 8 1 2 5 4 - 8 5
11.
Пенджаб
 8 0 4 4 8 - 16 4
12.
Хайдарабад
 8 0 3 5 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Керала Бластерс
 0:1 6 4 2 0 10 - 6 14
2.
Гоа
 1:0 4 4 0 0 6 - 2 12
3.
Дели Динамос
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Мумбаи Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Нортист Юнайтед
 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
АТК
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Бенгалуру
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Джамшедпур
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Ченнаин
 4 1 1 2 7 - 8 4
10.
Ист Бенгал
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Пенджаб
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хайдарабад
 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Гоа
 1:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Мумбаи Сити
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ченнаин
 4 1 1 2 4 - 8 4
5.
Дели Динамос
 3 1 0 2 4 - 5 3
6.
Керала Бластерс
 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
7.
Нортист Юнайтед
 3 0 2 1 2 - 3 2
8.
Хайдарабад
 5 0 2 3 3 - 6 2
9.
Бенгалуру
 5 0 2 3 5 - 8 2
10.
Пенджаб
 6 0 2 4 6 - 14 2
11.
Ист Бенгал
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Джамшедпур
 4 0 1 3 1 - 4 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Перейра Диас Хорхе 5
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 4 (1)
Керала Бластерс Луна Адриан 3 (4)
Бенгалуру Чхетри Сунил 3 (2)
Пенджаб Luka Majcen 3
Весь список

Топ нарушителей
Бенгалуру Синг Наорем Рошан 2 1
Нортист Юнайтед Бемаммер Мохаммед 4
Ченнаин Эдвардз Райан 1 2
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 2
Пенджаб Хациисаяс Димитриос 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Родригес Виктор II сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Гоа
Ничья
Керала Бластерс
1.82
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5.90
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