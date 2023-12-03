Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 70'
0'
45' Желтая карточкаHuidrom Singh
1:0
45' ГолБоргес Роуллин
55' Желтая карточкаОнайндиа Одеи
68' Желтая карточкаРодригес Виктор
Ход матча
45'
45'
55'
68'
41
Jay
Gupta
20
Котал
Притам
10
Луна
Адриан
14
Kwame
Peprah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
-
15 Сингх УдантаНападающий
-
-
-
-
-
21 Saviour Gama
-
Главный тренер: Маркес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Луна АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Kwame PeprahНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Prabir DasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пандита ИшанНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукоманович Иван
История личных встреч
Гоа
Керала Бластерс
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
3
1.89
Среднее время на гол
30
47
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Среднее время на гол
57
62
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
2.28
1.67
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
39
54
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Виктор II
|2
|0.29
|Боргес Роуллин
|2
|0.29
|Noah Sadaoui
|2 (1)
|0.29
|Carlitos XI
|1
|0.14
|Сингх Уданта
|1
|0.14
|Jay Gupta
|1
|0.14
|Джинган Сандеш
|1
|0.14
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.14
|Макхью Карл
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|0.44
|Луна Адриан
|3
|0.33
|Danish Farooq Bhat
|2
|0.22
|Дайсуке Сакай
|1
|0.11
|Дринчич Милош
|1
|0.11
|Kwame Peprah
|1
|0.11
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Noah Sadaoui
|2
|0
|Родригес Виктор II
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Онайндиа Одеи
|1
|0
|Боргес Роуллин
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
Керала Бластерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Адриан
|3
|0
|Danish Farooq Bhat
|3
|0
|Диамантакос Димитрис
|1
|1
|Дринчич Милош
|1
|1
|Правин Рахул
|2
|0
|Сингх Джаксон
|2
|0
|Huidrom Singh
|2
|0
|Prabir Das
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Aibanbha Dohling
|1
|0
|Sandeep Singh
|1
|0
|Хормипам Руива
|1
|0
|Freddy Lallawmawma
|1
|0
|Mohammed Aimen
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Керала Бластерс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Гоа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Керала Бластерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
9
Гоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Керала Бластерс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
60%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
4
57%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
4
40%
3
25%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
33%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2
Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 4:2 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Нортист Юнайтед - Гоа 2:2 Гоа - Хайдарабад 1:3 АТК - Гоа 2:1 Джамшедпур - Гоа 2:2 Гоа - Нортист Юнайтед 2:1 Гоа - Дели Динамос 3:0 Мумбаи Сити - Гоа 4:1 Гоа - Бенгалуру 0:2
Керала Бластерс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Керала Бластерс - Ченнаин 3:3 Керала Бластерс - Хайдарабад 1:0 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:2 Керала Бластерс - Дели Динамос 2:1
Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 2:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:0 Керала Бластерс - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Хайдарабад 0:1 АТК - Керала Бластерс 2:1 Бенгалуру - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Ченнаин 2:1 Ист Бенгал - Керала Бластерс 1:0 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:0 Гоа - Керала Бластерс 3:1 Мумбаи Сити - Керала Бластерс 4:0 Керала Бластерс - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Дели Динамос 1:0 Ченнаин - Керала Бластерс 1:1
Результаты матчей
Гоа
Керала Бластерс
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гоа
Керала Бластерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
33
12
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
44
24
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|3.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|5
|3
|2
|0
|9 - 6
|11
|6.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|11 - 16
|8
|8.
|8
|1
|4
|3
|10 - 12
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|10.
|8
|1
|2
|5
|4 - 8
|5
|11.
|8
|0
|4
|4
|8 - 16
|4
|12.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|2.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|5.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|6.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|10.
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мумбаи Сити
|Перейра Диас Хорхе
|5
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Луна Адриан
|3 (4)
|Бенгалуру
|Чхетри Сунил
|3 (2)
|Пенджаб
|Luka Majcen
|3
|Бенгалуру
|Синг Наорем Рошан
|2 1
|Нортист Юнайтед
|Бемаммер Мохаммед
|4
|Ченнаин
|Эдвардз Райан
|1 2
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 2
|Пенджаб
|Хациисаяс Димитриос
|1 2