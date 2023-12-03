Тур: 16. Стадион: Стад де Суиз.
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
11
Колли
Эбрима
15
Элиа
Мешак
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Защитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Янг Бойз
Серветт
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
27 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
12 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
13
Голов в среднем за матч
2.64
1
Среднее время на гол
34
90
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1
1.29
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.85
1.15
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
48
78
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|0.4
|Элиа Мешак
|5
|0.33
|Иттен Седрик
|4 (1)
|0.27
|Монтейро Джоэл
|4
|0.27
|Угриниц Филип
|3
|0.2
|Бенито Лорис
|2
|0.13
|Ганвула Сильвер
|2 (1)
|0.13
|Гарсия Улиссес
|1
|0.07
|Колли Эбрима
|1
|0.07
|Малес Дариан
|1
|0.07
|Лакомы Лукаш
|1
|0.07
|Ридер Фабиан
|1
|0.07
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.07
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|8 (1)
|0.5
|Кривелли Энцо
|4 (2)
|0.25
|Гийемено Джереми
|3
|0.19
|Кутеса Дерек
|2
|0.13
|Конья Тимоте
|2
|0.13
|Стеванович Мирослав
|2
|0.13
|Мазику Брэдли
|1
|0.06
|Севрен Йоан
|1
|0.06
|Антунес Алексис
|1
|0.06
|Роделен Ронни
|1
|0.06
|Руй Стив
|1
|0.06
|Флюке Патрик
|1
|0.06
|Барон Энтони
|0
|0
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|7
|0
|Угриниц Филип
|4
|0
|Бенито Лорис
|3
|0
|Янко Саиди
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|4
|0
|Дулин Давид
|3
|0
|Севрен Йоан
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Диба Самба
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
3
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Серветт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
10
18
Янг Бойз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
20
10
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
5
25%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
3
15%
3
30%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
3
25%
7
39%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Забито
32
28
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
7
22%
4
14%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
8
25%
2
7%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
6
19%
10
36%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
5
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5
Серветт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1
Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Серветт
Точный счет
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
51
62
42
26
33
26
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
132
77
87
59
312
410
213
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|9
|4
|3
|27 - 18
|31
|2.
|15
|8
|6
|1
|29 - 13
|30
|3.
|0:1
|15
|8
|4
|3
|32 - 16
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|28 - 18
|27
|5.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|23 - 26
|25
|6.
|0:0
|15
|6
|2
|7
|26 - 24
|20
|7.
|16
|5
|4
|7
|24 - 28
|19
|8.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|9.
|16
|5
|2
|9
|25 - 25
|17
|10.
|15
|4
|4
|7
|28 - 36
|16
|11.
|15
|3
|3
|9
|19 - 31
|12
|12.
|15
|2
|5
|8
|17 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|16 - 10
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|5.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|17 - 10
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|13 - 16
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|2.
|7
|3
|4
|0
|14 - 5
|13
|3.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|4.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|16 - 17
|9
|5.
|8
|1
|3
|4
|9 - 11
|6
|6.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 16
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|8.
|8
|1
|2
|5
|17 - 25
|5
|9.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|11.
|8
|1
|1
|6
|8 - 15
|4
|12.
|7
|0
|1
|6
|6 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4