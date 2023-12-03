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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Янг Бойз
0:1
Первый тайм: 31'
Серветт
0'
0:1
8' Гол
Бедья Крис

Ход матча

8'
0:1
Бедья Крис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Серветт
3.55
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4.12
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3.85
Все Коэффициенты
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
21
Гарсия
Улиссес
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
11
Колли
Эбрима
7
Угриниц
Филип
15
Элиа
Мешак
35
Ганвула
Сильвер
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
29
Бедья
Крис
Янг Бойз
4-3-3
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Янг Бойз
Серветт

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

27 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
12 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:1
С
6:1
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
3:1
С
1:0
ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

37
13

Голов в среднем за матч

2.64
1

Среднее время на гол

34
90

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 6 (1) 0.4
Элиа Мешак 5 0.33
Иттен Седрик 4 (1) 0.27
Монтейро Джоэл 4 0.27
Угриниц Филип 3 0.2
Бенито Лорис 2 0.13
Ганвула Сильвер 2 (1) 0.13
Гарсия Улиссес 1 0.07
Колли Эбрима 1 0.07
Малес Дариан 1 0.07
Лакомы Лукаш 1 0.07
Ридер Фабиан 1 0.07
Лустенбергер Фабиан 1 0.07
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Блюм Левин 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 8 (1) 0.5
Кривелли Энцо 4 (2) 0.25
Гийемено Джереми 3 0.19
Кутеса Дерек 2 0.13
Конья Тимоте 2 0.13
Стеванович Мирослав 2 0.13
Мазику Брэдли 1 0.06
Севрен Йоан 1 0.06
Антунес Алексис 1 0.06
Роделен Ронни 1 0.06
Руй Стив 1 0.06
Флюке Патрик 1 0.06
Барон Энтони 0 0
Ондуа Гаэль 0 0
Болла Бендегуз 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 7 0
Угриниц Филип 4 0
Бенито Лорис 3 0
Янко Саиди 2 0
Аменда Орель 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 4 0
Дулин Давид 3 0
Севрен Йоан 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Антунес Алексис 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Диба Самба 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
3
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Серветт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
18
Янг Бойз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
5
25%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
3
15%
3
30%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
3
25%
7
39%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Забито

32
28
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
7
22%
4
14%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
8
25%
2
7%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
6
19%
10
36%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5
Серветт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1
Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Серветт

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
1
1.5
6
2
4
2
2.5
2
6
3
3
3.5
2
6
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
8
7
5
9
2.5
3
12
4
10
3.5
2
13
2
12
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 16 9 4 3 27 - 18 31
2.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
3.
Янг Бойз
 0:1 15 8 4 3 32 - 16 28
4.
Санкт-Галлен
 15 8 3 4 28 - 18 27
5.
Люцерн
 0:0 16 7 4 5 23 - 26 25
6.
Лугано
 0:0 15 6 2 7 26 - 24 20
7.
Лозанна
 16 5 4 7 24 - 28 19
8.
Ивердон
 15 4 5 6 20 - 31 17
9.
Грасcхоппер
 16 5 2 9 25 - 25 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 15 3 3 9 19 - 31 12
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 5 8 17 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 0:0 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Янг Бойз
 0:1 7 5 1 1 20 - 6 16
5.
Серветт
 1:0 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
8.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
9.
Лугано
 0:0 7 3 2 2 10 - 7 11
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 8 3 2 3 13 - 12 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 1:0 8 5 1 2 10 - 8 16
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 0:1 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 0:0 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 8 1 3 4 9 - 11 6
6.
Люцерн
 0:0 8 1 3 4 7 - 16 6
7.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
8.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
9.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 1 5 8 - 15 4
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 8 - 15 4
12.
Базель
 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Г О О О О Л - Бедья Крис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Серветт
3.55
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4.12
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3.85
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