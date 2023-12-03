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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Янг Бойз
1:1
Конец матча
Серветт
0'
0:1
8' Гол
Бедья Крис
34' Желтая карточка
Блюм Левин
1:1
58' Гол
Ганвула Сильвер
80' Желтая карточка
Антунес Алексис
82' Желтая карточка
Али Мохамед
87' Желтая карточка
Мазику Брэдли
90' Желтая карточка
Ррудхани Донат
90'+4

Ход матча

8'
0:1
Бедья Крис
34'
Блюм Левин
 
37'
 
Антунес Алексис
Гийемено Джереми
46'
Янко Саиди
Блюм Левин
 
46'
Нсаме Жан-Пьер
Монтейро Джоэл
 
58'
Ганвула Сильвер
(Элиа Мешак)
1:1
78'
Ррудхани Донат
Колли Эбрима
 
79'
 
Болла Бендегуз
Бедья Крис
80'
 
Антунес Алексис
82'
Али Мохамед
 
87'
 
Мазику Брэдли
88'
 
Туати Хусейн
Кутеса Дерек
88'
 
Диба Самба
Конья Тимоте
90'
Ррудхани Донат
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 11
  • 9 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 529 Количество передач 286
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
4
Аменда
Орель
21
Гарсия
Улиссес
30
Лаупер
Сандро
77
Монтейро
Джоэл
11
Колли
Эбрима
7
Угриниц
Филип
15
Элиа
Мешак
35
Ганвула
Сильвер
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
29
Бедья
Крис
Янг Бойз
4-3-3
Серветт
4-4-2

История личных встреч

Янг Бойз
Серветт

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

27 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
12 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:1
С
6:1
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
3:1
С
1:0
ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

37
13

Голов в среднем за матч

2.64
1

Среднее время на гол

34
90

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1
1.29

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.85
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

48
78

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 6 (1) 0.4
Элиа Мешак 5 0.33
Иттен Седрик 4 (1) 0.27
Монтейро Джоэл 4 0.27
Угриниц Филип 3 0.2
Ганвула Сильвер 3 (1) 0.2
Бенито Лорис 2 0.13
Гарсия Улиссес 1 0.07
Колли Эбрима 1 0.07
Малес Дариан 1 0.07
Лакомы Лукаш 1 0.07
Ридер Фабиан 1 0.07
Лустенбергер Фабиан 1 0.07
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Блюм Левин 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 8 (1) 0.5
Кривелли Энцо 4 (2) 0.25
Гийемено Джереми 3 0.19
Кутеса Дерек 2 0.13
Конья Тимоте 2 0.13
Стеванович Мирослав 2 0.13
Мазику Брэдли 1 0.06
Севрен Йоан 1 0.06
Антунес Алексис 1 0.06
Роделен Ронни 1 0.06
Руй Стив 1 0.06
Флюке Патрик 1 0.06
Барон Энтони 0 0
Ондуа Гаэль 0 0
Болла Бендегуз 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 8 0
Угриниц Филип 4 0
Бенито Лорис 3 0
Янко Саиди 2 0
Аменда Орель 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Перссон Ноа 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 4 0
Дулин Давид 3 0
Севрен Йоан 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Кривелли Энцо 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Диба Самба 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
3
Янг Бойз
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Серветт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

10
18
Янг Бойз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Серветт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

10
21

Голы по времени матча

Забито

20
10
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
5
25%
2
20%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
5
25%
1
10%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
3
15%
3
30%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
3
25%
7
39%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Забито

32
28
17 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
7
22%
4
14%
1-15
2
6%
2
7%
16-30
8
25%
2
7%
31-45
4
13%
4
14%
46-60
5
16%
6
21%
61-75
6
19%
10
36%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
5
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5
Серветт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1
Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Серветт

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
1
1.5
6
2
4
2
2.5
2
6
3
3
3.5
2
6
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
8
7
5
9
2.5
3
12
4
10
3.5
2
13
2
12
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
2.
Янг Бойз
 15 8 5 2 33 - 16 29
3.
Серветт
 16 8 5 3 27 - 19 29
4.
Санкт-Галлен
 15 8 3 4 28 - 18 27
5.
Люцерн
 16 7 3 6 23 - 27 24
6.
Лугано
 15 7 1 7 27 - 24 22
7.
Лозанна
 16 5 4 7 24 - 28 19
8.
Ивердон
 15 4 5 6 20 - 31 17
9.
Грасcхоппер
 16 5 2 9 25 - 25 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 15 3 3 9 19 - 31 12
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 5 8 17 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Янг Бойз
 7 5 2 0 21 - 6 17
4.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Лугано
 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
9.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 8 3 2 3 13 - 12 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 8 4 2 2 10 - 9 14
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 8 1 3 4 9 - 11 6
6.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
7.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
8.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
9.
Люцерн
 8 1 2 5 7 - 17 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 1 5 8 - 15 4
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 8 - 15 4
12.
Базель
 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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