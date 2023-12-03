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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Лугано
1:0
Конец матча
Люцерн
0'
43' Желтая карточка
Маю Хишам
1:0
50' Гол
Махмуд Хадж
58' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
61' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
90'+5

Ход матча

43'
Маю Хишам
 
50'
Махмуд Хадж
(Киминьяни Янис)
1:0
58'
Саббатини Хонатан
 
61'
 
Фрыдек Мартин
62'
 
Клиджэ Тибо
Шадер Софьян
62'
 
Кадак Якуб
Майер Макс
68'
Целар Жан
Вляди Шкельчим
 
68'
Мацек Роман
Бислими Уран
 
72'
Эспиноса Джон
Маю Хишам
 
82'
Бабич Борис
Штеффен Ренато
 
82'
Дуррер Адриан
Махмуд Хадж
 
87'
 
Sascha Meyer
Абубакар-Анкра Асума

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 16
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 379 Количество передач 429
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Саипи
Амир
34
Аригони
Аллан
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
21
Киминьяни
Янис
29
Махмуд
Хадж
14
Саббатини
Хонатан
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
19
Вляди
Шкельчим
18
Маю
Хишам
1
Pascal
Loretz
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
6
Яшари
Ардон
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
21
Абубакар-Анкра
Асума
69
Шадер
Софьян
Лугано
4-3-3
Люцерн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Лугано
Люцерн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.2%
47.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

39 матчей

35.9%
20.5%
43.6%
14 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

38.5%
33.3%
28.2%
15 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.9%
35.9%
46.2%
7 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:2
К
2:2
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Голы

Всего голов

24
32

Голов в среднем за матч

1.26
1.6

Среднее время на гол

71
56

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

2
1.32

Среднее время на гол

45
68

Всего голов

64
57

Голов в среднем за матч

1.64
1.46

Тотал матчей

2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

54
61

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 5 0.33
Киминьяни Янис 3 0.2
Вляди Шкельчим 3 0.2
Штеффен Ренато 2 0.13
Саббатини Хонатан 2 0.13
Хайдари Альбиан 2 0.13
Махмуд Хадж 2 0.13
Боттани Маттиа 1 0.07
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.07
Бабич Борис 1 0.07
Валенсуэла Мильтон 1 0.07
Эспиноса Джон 1 0.07
Крешник Хайризи 1 0.07
Маркеш Мартим 1 0.07
Бислими Уран 0 0
Гргич Анто 0 0
Мацек Роман 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 4 0.25
Шадер Софьян 4 0.25
Майер Макс 4 (2) 0.25
Яшари Ардон 3 0.19
Кадак Якуб 2 (1) 0.13
Дорн Пиус 1 0.06
Teddy Okou 1 0.06
Симани Денис 1 0.06
Абубакар-Анкра Асума 1 0.06
Severin Ottiger 1 0.06
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 5 0
Маркеш Мартим 2 1
Бислими Уран 3 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Саббатини Хонатан 2 0
Мацек Роман 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Киминьяни Янис 2 0
Крешник Хайризи 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Маю Хишам 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 3 1
Фрыдек Мартин 4 0
Симани Денис 3 0
Кадак Якуб 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Хаас Николас 2 0
Дорн Пиус 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Luca Jaquez 2 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Ульрих Дарио 1 0
Teddy Okou 1 0
Severin Ottiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0

Результаты матчей

Лугано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Люцерн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Люцерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

11
14
Лугано
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Люцерн
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
0
0%
8
47%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Забито

16
15
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
6
38%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
6
35%
4
36%
76-90

Забито

26
22
7 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
6
27%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
9
35%
3
14%
61-75
6
23%
6
27%
76-90

Пропущено

25
28
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
8%
6
21%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
1
4%
31-45
4
16%
3
11%
46-60
5
20%
11
39%
61-75
7
28%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0
Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7
Люцерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0
Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1

Результаты матчей

Лугано
Люцерн

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Лугано
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
2
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
7
9
4
11
2.5
2
14
2
13
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 15 8 6 1 29 - 13 30
2.
Янг Бойз
 15 8 5 2 33 - 16 29
3.
Серветт
 16 8 5 3 27 - 19 29
4.
Санкт-Галлен
 15 8 3 4 28 - 18 27
5.
Люцерн
 16 7 3 6 23 - 27 24
6.
Лугано
 15 7 1 7 27 - 24 22
7.
Лозанна
 16 5 4 7 24 - 28 19
8.
Ивердон
 15 4 5 6 20 - 31 17
9.
Грасcхоппер
 16 5 2 9 25 - 25 17
10.
Винтертур
 15 4 4 7 28 - 36 16
11.
Базель
 15 3 3 9 19 - 31 12
12.
Стад Лозанна-Уши
 15 2 5 8 17 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Люцерн
 8 6 1 1 16 - 10 19
3.
Янг Бойз
 7 5 2 0 21 - 6 17
4.
Цюрих
 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Серветт
 8 4 3 1 17 - 10 15
6.
Лозанна
 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Лугано
 7 4 1 2 11 - 7 13
8.
Грасcхоппер
 8 4 1 3 17 - 10 13
9.
Ивердон
 8 3 3 2 13 - 16 12
10.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
11.
Базель
 8 3 2 3 13 - 12 11
12.
Стад Лозанна-Уши
 8 1 4 3 9 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 8 4 2 2 10 - 9 14
2.
Цюрих
 7 3 4 0 14 - 5 13
3.
Янг Бойз
 8 3 3 2 12 - 10 12
4.
Лугано
 8 3 0 5 16 - 17 9
5.
Санкт-Галлен
 8 1 3 4 9 - 11 6
6.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
7.
Винтертур
 8 1 2 5 17 - 25 5
8.
Лозанна
 8 1 2 5 10 - 18 5
9.
Люцерн
 8 1 2 5 7 - 17 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 1 5 8 - 15 4
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 8 - 15 4
12.
Базель
 7 0 1 6 6 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 8 (3)
Цюрих Окита Жонатан 8 (1)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Цюрих Маркезано Антонио 6 (3)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (2)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 8
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Маю Хишам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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