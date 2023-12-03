Тур: 16. Стадион: Корнаредо.
0'
43' Желтая карточкаМаю Хишам
1:0
50' ГолМахмуд Хадж
58' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
61' Желтая карточкаФрыдек Мартин
90'+5
Ход матча
43'
50'
1:0
61'
62'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 16
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
379 Количество передач 429
-
46 Владение мячом, % 54
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
20
Дорн
Пиус
69
Шадер
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
16 Кадак ЯкубНападающий
-
-
71 Sascha Meyer
-
41 Noah Rupp
-
25 Mile Vukelic
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Лугано
Люцерн
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.2%
47.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
39 матчей
35.9%
20.5%
43.6%
14 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
38.5%
33.3%
28.2%
15 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.9%
35.9%
46.2%
7 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
32
Голов в среднем за матч
1.26
1.6
Среднее время на гол
71
56
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
2
1.32
Среднее время на гол
45
68
Всего голов
64
57
Голов в среднем за матч
1.64
1.46
Тотал матчей
2.5
33
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
54
61
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|5
|0.33
|Киминьяни Янис
|3
|0.2
|Вляди Шкельчим
|3
|0.2
|Штеффен Ренато
|2
|0.13
|Саббатини Хонатан
|2
|0.13
|Хайдари Альбиан
|2
|0.13
|Махмуд Хадж
|2
|0.13
|Боттани Маттиа
|1
|0.07
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.07
|Бабич Борис
|1
|0.07
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.07
|Эспиноса Джон
|1
|0.07
|Крешник Хайризи
|1
|0.07
|Маркеш Мартим
|1
|0.07
|Бислими Уран
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Мацек Роман
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|4
|0.25
|Шадер Софьян
|4
|0.25
|Майер Макс
|4 (2)
|0.25
|Яшари Ардон
|3
|0.19
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.13
|Дорн Пиус
|1
|0.06
|Teddy Okou
|1
|0.06
|Симани Денис
|1
|0.06
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.06
|Severin Ottiger
|1
|0.06
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|5
|0
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Бислими Уран
|3
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Мацек Роман
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Крешник Хайризи
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|3
|1
|Фрыдек Мартин
|4
|0
|Симани Денис
|3
|0
|Кадак Якуб
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Luca Jaquez
|2
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Ульрих Дарио
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Severin Ottiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Люцерн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Лугано
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Люцерн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
11
14
Лугано
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Люцерн
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
3
38%
2
12%
46-60
0
0%
8
47%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Забито
16
15
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
13%
1
7%
1-15
1
6%
5
33%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
6
38%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Пропущено
17
11
5 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
6
35%
4
36%
76-90
Забито
26
22
7 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
8%
1
5%
1-15
2
8%
6
27%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
9
35%
3
14%
61-75
6
23%
6
27%
76-90
Пропущено
25
28
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
8%
6
21%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
4
16%
1
4%
31-45
4
16%
3
11%
46-60
5
20%
11
39%
61-75
7
28%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0
Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7
Люцерн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0
Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1
Результаты матчей
Лугано
Люцерн
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Лугано
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
62
16
26
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
17
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
69
79
411
214
213
213
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|8 (3)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|8 (1)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (2)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|8
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Стад Лозанна-Уши
|Giovani Bamba
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4