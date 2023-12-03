Тур: 13. Стадион: Перистери.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
26
Кунде
Пьер
30
Куэн
Андреас
10
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
10 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Атромитос
ПАС Янина
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
27 матчей
25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.07
0.77
Среднее время на гол
84
117
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.08
0.86
Среднее время на гол
83
105
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.07
0.81
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
83
110
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|3 (1)
|0.23
|Робай Гаэтан
|2
|0.15
|Lucas Acevedo
|2
|0.15
|Вергос Николаос
|2 (1)
|0.15
|Гонсалес Эдер
|1
|0.08
|Валенсия Диего
|1 (1)
|0.08
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.08
|Юбитана Дензель
|1
|0.08
|Камара Агибу
|1
|0.08
|Диркс Тюр
|0
|0
|Кешрида Ваджди
|0
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конде Педро
|5 (3)
|0.36
|Гарро Хуан Фернандо
|2
|0.14
|Эррамуспе Родриго
|2
|0.14
|Памлидис Георгиос
|1
|0.07
|Цаусис Мариос
|1
|0.07
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.07
|Цимас Панайотис
|1
|0.07
|Киакос Яннис
|1
|0.07
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.07
|Сория Карлес
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Acevedo
|3
|1
|Валенсия Диего
|4
|0
|Камара Агибу
|4
|0
|Де Бок Лоренс
|2
|1
|Цавелас Георгиос
|3
|0
|Кешрида Ваджди
|3
|0
|Dimitrios Tsakmakis
|3
|0
|Цидотас Панайотис
|1
|1
|Кунде Пьер
|1
|1
|Фридйонссон Самуэль
|2
|0
|Юбитана Дензель
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0
|Гонсалес Эдер
|1
|0
|Nicolaos Athanasiou
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|2
|3
|Federico Gino
|5
|1
|Эррамуспе Родриго
|6
|0
|Цимас Панайотис
|5
|0
|Цаусис Мариос
|4
|0
|Сория Карлес
|3
|0
|Пантелакис Эпаминондас
|3
|0
|Лиасос Ангелос
|3
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Киакос Яннис
|2
|0
|Клейман Борис
|1
|0
|Ринстра Дан
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Лолис Александрос
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
Результаты матчей
Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ПАС Янина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
6
Атромитос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ПАС Янина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
8
Упущенные победы
7
7
Атромитос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ПАС Янина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Пропущено
20
9
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
10%
2
22%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
9
45%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
3
15%
2
22%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
13%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
3
21%
76-90
Пропущено
23
19
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
9%
5
26%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
10
43%
4
21%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
4
17%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3
Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0
Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1
Результаты матчей
Атромитос
ПАС Янина
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Атромитос
ПАС Янина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
43
13
25
13
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
42
26
24
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
85
39
49
39
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|12
|9
|2
|1
|34 - 10
|29
|2.
|12
|8
|3
|1
|22 - 9
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|4.
|11
|8
|1
|2
|30 - 9
|25
|5.
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|14 - 20
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|10.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|14 - 24
|12
|11.
|2:2
|13
|2
|5
|6
|13 - 23
|11
|12.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|13.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|14.
|14
|1
|5
|8
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 2
|19
|2.
|2:2
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|2:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|12.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|14.
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|2:2
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|6 - 10
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|2:2
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 21
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|7
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4