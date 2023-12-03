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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Атромитос
0:0
Первый тайм: 33'
ПАС Янина
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
ПАС Янина
3.65
3.50
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Все Коэффициенты
16
Цидотас
Панайотис
2
Кешрида
Ваджди
5
Lucas
Acevedo
33
Цавелас
Георгиос
28
Де
Бок
Лоренс
6
Гонсалес
Эдер
26
Кунде
Пьер
7
Робай
Гаэтан
30
Куэн
Андреас
10
Камара
Агибу
9
Вергос
Николаос
55
Клейман
Борис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
3
Цаусис
Мариос
5
Карахалиос
Зисис
23
Ринстра
Дан
11
Kevin
Rosero
14
Памлидис
Георгиос
21
Цимас
Панайотис
91
Claudiu
Cristian
Balan
Атромитос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
ПАС Янина

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

27 матчей

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
К
2:2
С
0:2
ТМС
3:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
0:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.07
0.77

Среднее время на гол

84
117

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.08
0.86

Среднее время на гол

83
105

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.07
0.81

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

83
110

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 3 (1) 0.23
Робай Гаэтан 2 0.15
Lucas Acevedo 2 0.15
Вергос Николаос 2 (1) 0.15
Гонсалес Эдер 1 0.08
Валенсия Диего 1 (1) 0.08
Фридйонссон Самуэль 1 0.08
Юбитана Дензель 1 0.08
Камара Агибу 1 0.08
Диркс Тюр 0 0
Кешрида Ваджди 0 0
Dimitrios Tsakmakis 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конде Педро 5 (3) 0.36
Гарро Хуан Фернандо 2 0.14
Эррамуспе Родриго 2 0.14
Памлидис Георгиос 1 0.07
Цаусис Мариос 1 0.07
Пантелакис Эпаминондас 1 0.07
Цимас Панайотис 1 0.07
Киакос Яннис 1 0.07
Claudiu Cristian Balan 1 0.07
Сория Карлес 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Acevedo 3 1
Валенсия Диего 4 0
Камара Агибу 4 0
Де Бок Лоренс 2 1
Цавелас Георгиос 3 0
Кешрида Ваджди 3 0
Dimitrios Tsakmakis 3 0
Цидотас Панайотис 1 1
Кунде Пьер 1 1
Фридйонссон Самуэль 2 0
Юбитана Дензель 2 0
Имереков Максим 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Эрлингмарк Огюст 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Nicolaos Athanasiou 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 2 3
Federico Gino 5 1
Эррамуспе Родриго 6 0
Цимас Панайотис 5 0
Цаусис Мариос 4 0
Сория Карлес 3 0
Пантелакис Эпаминондас 3 0
Лиасос Ангелос 3 0
Памлидис Георгиос 2 0
Киакос Яннис 2 0
Клейман Борис 1 0
Ринстра Дан 1 0
Конде Педро 1 0
Бильбао Икер 1 0
Лолис Александрос 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0

Результаты матчей

Атромитос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ПАС Янина
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
6
Атромитос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ПАС Янина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
8

Упущенные победы

7
7
Атромитос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ПАС Янина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Пропущено

20
9
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
10%
2
22%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
9
45%
1
11%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
2
22%
61-75
3
15%
2
22%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
2
13%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
20%
3
21%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
3
21%
76-90

Пропущено

23
19
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
9%
5
26%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
10
43%
4
21%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
4
17%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ламия - Атромитос 3:3 Гиуштас - Атромитос 0:1 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Арис Салоники - Атромитос 1:3
Атромитос - Панетоликос 3:2 ПАОК - Атромитос 2:0 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Атромитос - Астерас 0:0 АЕК - Атромитос 2:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Волос 1:1 Кифисия - Атромитос 2:1 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Ламия - Атромитос 0:2 Атромитос - ОФИ 2:2 Панетоликос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Волос - Атромитос 0:1 Астерас - Атромитос 1:1 Атромитос - Панетоликос 2:0
ПАС Янина
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
ПАС Янина - АЕК 0:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Волос 1:1 Арис Салоники - ПАС Янина 2:0
Ламия - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Волос 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 ПАС Янина - ПАОК 1:3 Астерас - ПАС Янина 2:2 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Краковия - ПАС Янина 0:0 Левадиакос - ПАС Янина 3:3 ПАС Янина - Астерас 1:0 Ионикос - ПАС Янина 0:1

Результаты матчей

Атромитос
ПАС Янина

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Атромитос
ПАС Янина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
3
1.5
2
5
1
3
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
6
1.5
2
4
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
5
3
9
1.5
4
9
3
9
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:2 12 9 2 1 34 - 10 29
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 11 8 1 2 30 - 9 25
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Астерас
 13 5 2 6 15 - 20 17
7.
Ламия
 12 4 4 4 14 - 20 16
8.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 0:0 13 2 6 5 14 - 24 12
11.
Волос
 2:2 13 2 5 6 13 - 23 11
12.
ПАС Янина
 0:0 14 2 5 7 15 - 19 11
13.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
14.
Кифисия
 14 1 5 8 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 2:2 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
8.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
9.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волос
 2:2 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Атромитос
 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
12.
ПАС Янина
 0:0 7 2 1 4 9 - 9 7
13.
Астерас
 7 2 1 4 7 - 12 7
14.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 2:2 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 0:0 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ПАС Янина
 0:0 7 0 4 3 6 - 10 4
10.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
Волос
 2:2 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 7
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой ПАС Янина.
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Где смотреть матч Атромитос 0:0 ПАС Янина онлайн

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Атромитос
ПАС Янина
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