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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Хёугесунн
1:0
Второй тайм: 75'
Стабек
0'
42' Желтая карточка
Лейте Бруно
56' Желтая карточка
Rasmus Eggen Vinge
1:0
75' Гол
Самуэльсен Мартин

Ход матча

42'
Лейте Бруно
 
56'
 
Rasmus Eggen Vinge
70'
 
Luca Kjerrumgaard
Sebastian Olderheim
70'
 
Костадинов Калоян
Крогстад Фредрик
70'
Oscar Krusnell
Claus Niyukuri
 
75'
Самуэльсен Мартин
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Стабек
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Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
21
Эскесен
Юлиус
26
Лейте
Бруно
6
Кристенсен
Магнус
14
Самуэльсен
Мартин
29
Sorry
Diarra
16
Содерлунд
Александер
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
40
Sebastian
Olderheim
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
17
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Бакенга
Мушага
19
Кабран
Кевин
Хёугесунн
4-4-2
Стабек
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Стабек

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
ТМК
4:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:1
КН
1:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
3:4
Э
2:1
Э
0:0

Голы

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.36
1.07

Среднее время на гол

38
84

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
1.09

Среднее время на гол

74
82

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 8 (1) 0.27
Теркильдсен Петер 3 0.1
Нжи Билал 3 0.1
Содерлунд Александер 2 0.07
Лейте Бруно 2 0.07
Claus Niyukuri 2 0.07
Эскесен Юлиус 1 0.03
Крюгор Кевин Мартин 1 0.03
Санде Мадс 1 0.03
Самуэльсен Мартин 1 0.03
Реесе Сёрен 1 0.03
Фредриксен Ульрик 1 0.03
Oscar Krusnell 1 0.03
Anders Baertelsen 1 0.03
Кристенсен Магнус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Troy Nyhammer 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 9 (1) 0.3
Kasper Waarst Hoegh 5 0.17
Кабран Кевин 3 0.1
Костадинов Калоян 2 0.07
Вангберг Симен 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.03
Несс Николай 1 0.03
Педерсен Каспер 1 0.03
Оттесен Стурла 1 0.03
Rasmus Eggen Vinge 1 0.03
Эдвардс Кертис 1 0.03
Крогстад Фредрик 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 4 1
Кристенсен Магнус 4 1
Лейте Бруно 4 1
Oscar Krusnell 4 1
Sorry Diarra 2 2
Содерлунд Александер 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Фредриксен Ульрик 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Сельвик Эгиль 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Крогстад Фредрик 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Сковгор Андреас 3 0
Эдвардс Кертис 3 0
Кабран Кевин 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Несс Николай 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Петтерссон Исак 1 0
Вальстад Николас 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Rasmus Eggen Vinge 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Стабек
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
10
Хёугесунн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

7
15
Хёугесунн
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Стабек
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
3
16%
3
25%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
3
25%
76-90

Пропущено

22
30
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
5
17%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
6
27%
1
3%
61-75
5
23%
8
27%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
2
20%
4
27%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

20
18
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
7
35%
1
6%
46-60
6
30%
2
11%
61-75
2
10%
7
39%
76-90

Забито

29
27
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
11 Не забивали 13
5
17%
7
26%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
9
31%
6
22%
76-90

Пропущено

42
48
13 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
3
7%
6
13%
1-15
4
10%
12
25%
16-30
6
14%
7
15%
31-45
10
24%
5
10%
46-60
12
29%
3
6%
61-75
7
17%
15
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1
Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Стабек
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2
Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2

Результаты матчей

Хёугесунн
Стабек

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
3
3 раза 10%
2
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
7
4
10
1.5
5
10
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5
1
14
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
5
2
13
1.5
3
11
1
14
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
17
12
6
23
1.5
8
21
4
25
2.5
3
26
1
28
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 0:2 30 19 4 7 55 - 34 61
3.
Тромсё
 0:1 30 19 3 8 47 - 33 60
4.
Викинг
 1:3 30 18 4 8 61 - 46 58
5.
Молде
 0:1 30 15 5 10 64 - 39 50
6.
Лиллестрём
 0:1 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 30 13 3 14 36 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 0:2 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 3:1 30 11 6 13 44 - 50 39
10.
Одд
 2:1 30 10 8 12 40 - 44 38
11.
Хам-Кам
 1:0 30 11 3 16 39 - 58 36
12.
Саннефьёрд
 1:0 30 8 7 15 47 - 55 31
13.
Хёугесунн
 0:0 30 8 7 15 31 - 40 31
14.
Волеренга
 1:0 30 8 7 15 39 - 49 31
15.
Стабек
 0:0 30 7 9 14 30 - 45 30
16.
Олесунн
 1:2 30 5 3 22 23 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 0:2 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 1:3 15 10 2 3 39 - 26 32
4.
Молде
 0:1 15 9 2 4 36 - 16 29
5.
Тромсё
 0:1 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 0:1 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 0:2 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 8 1 6 21 - 15 25
9.
Одд
 2:1 15 7 4 4 20 - 15 25
10.
Русенборг
 3:1 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Саннефьёрд
 1:0 15 6 5 4 26 - 17 23
12.
Стабек
 0:0 15 6 3 6 17 - 16 21
13.
Хёугесунн
 0:0 15 6 3 6 21 - 20 21
14.
Хам-Кам
 1:0 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 1:2 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 1:0 15 3 3 9 19 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 0:1 15 10 1 4 24 - 18 31
3.
Викинг
 1:3 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 0:2 15 7 2 6 20 - 19 23
5.
Молде
 0:1 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 1:0 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Хам-Кам
 1:0 15 5 0 10 18 - 36 15
9.
Сарпсборг-08
 0:2 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Русенборг
 3:1 15 4 3 8 20 - 30 15
11.
Лиллестрём
 0:1 15 4 3 8 15 - 26 15
12.
Одд
 2:1 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 0:0 15 1 6 8 13 - 29 9
15.
Саннефьёрд
 1:0 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 1:2 15 1 0 14 10 - 44 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Лейте Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Стабек
2.95
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3.75
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