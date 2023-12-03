Тур: 30. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
42' Желтая карточкаЛейте Бруно
56' Желтая карточкаRasmus Eggen Vinge
1:0
75' ГолСамуэльсен Мартин
Ход матча
42'
75'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
26
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгалина МишиПолузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Хёугесунн
Стабек
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
25 матчей
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.36
1.07
Среднее время на гол
38
84
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.21
1.09
Среднее время на гол
74
82
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.72
1.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
52
83
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|8 (1)
|0.27
|Теркильдсен Петер
|3
|0.1
|Нжи Билал
|3
|0.1
|Содерлунд Александер
|2
|0.07
|Лейте Бруно
|2
|0.07
|Claus Niyukuri
|2
|0.07
|Эскесен Юлиус
|1
|0.03
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.03
|Санде Мадс
|1
|0.03
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.03
|Реесе Сёрен
|1
|0.03
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.03
|Oscar Krusnell
|1
|0.03
|Anders Baertelsen
|1
|0.03
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
|Troy Nyhammer
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакенга Мушага
|9 (1)
|0.3
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.17
|Кабран Кевин
|3
|0.1
|Костадинов Калоян
|2
|0.07
|Вангберг Симен
|2
|0.07
|Вальстад Николас
|1
|0.03
|Несс Николай
|1
|0.03
|Педерсен Каспер
|1
|0.03
|Оттесен Стурла
|1
|0.03
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.03
|Эдвардс Кертис
|1
|0.03
|Крогстад Фредрик
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|4
|1
|Кристенсен Магнус
|4
|1
|Лейте Бруно
|4
|1
|Oscar Krusnell
|4
|1
|Sorry Diarra
|2
|2
|Содерлунд Александер
|3
|1
|Теркильдсен Петер
|3
|1
|Фредриксен Ульрик
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукка Жонатан
|3
|1
|Крогстад Фредрик
|3
|1
|Геэльмуйден Херман
|4
|0
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Эдвардс Кертис
|3
|0
|Кабран Кевин
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Вангберг Симен
|2
|0
|Бакенга Мушага
|2
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Вальстад Николас
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Стабек
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
10
Хёугесунн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Стабек
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
9
Упущенные победы
7
15
Хёугесунн
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
38% (11)
21% (6)
Стабек
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
12
25
Голы по времени матча
Забито
19
12
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
3
16%
3
25%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
4
21%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
3
25%
76-90
Пропущено
22
30
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
14%
5
17%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
3
14%
4
13%
46-60
6
27%
1
3%
61-75
5
23%
8
27%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
2
20%
4
27%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
3
20%
76-90
Пропущено
20
18
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
7
35%
1
6%
46-60
6
30%
2
11%
61-75
2
10%
7
39%
76-90
Забито
29
27
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
11 Не забивали 13
5
17%
7
26%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
4
14%
3
11%
61-75
9
31%
6
22%
76-90
Пропущено
42
48
13 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
3
7%
6
13%
1-15
4
10%
12
25%
16-30
6
14%
7
15%
31-45
10
24%
5
10%
46-60
12
29%
3
6%
61-75
7
17%
15
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1
Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Стабек
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2
Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2
Результаты матчей
Хёугесунн
Стабек
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
3
3 раза 10%
2
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
87
410
510
311
213
113
114
113
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
95
213
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1712
623
821
425
326
128
128
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|22
|4
|4
|78 - 38
|70
|2.
|0:2
|30
|19
|4
|7
|55 - 34
|61
|3.
|0:1
|30
|19
|3
|8
|47 - 33
|60
|4.
|1:3
|30
|18
|4
|8
|61 - 46
|58
|5.
|0:1
|30
|15
|5
|10
|64 - 39
|50
|6.
|0:1
|30
|13
|4
|13
|49 - 49
|43
|7.
|2:0
|30
|13
|3
|14
|36 - 35
|42
|8.
|0:2
|30
|12
|5
|13
|55 - 52
|41
|9.
|3:1
|30
|11
|6
|13
|44 - 50
|39
|10.
|2:1
|30
|10
|8
|12
|40 - 44
|38
|11.
|1:0
|30
|11
|3
|16
|39 - 58
|36
|12.
|1:0
|30
|8
|7
|15
|47 - 55
|31
|13.
|0:0
|30
|8
|7
|15
|31 - 40
|31
|14.
|1:0
|30
|8
|7
|15
|39 - 49
|31
|15.
|0:0
|30
|7
|9
|14
|30 - 45
|30
|16.
|1:2
|30
|5
|3
|22
|23 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|12
|2
|1
|39 - 16
|38
|2.
|0:2
|15
|12
|2
|1
|35 - 15
|38
|3.
|1:3
|15
|10
|2
|3
|39 - 26
|32
|4.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|36 - 16
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 15
|29
|6.
|0:1
|15
|9
|1
|5
|34 - 23
|28
|7.
|0:2
|15
|8
|2
|5
|35 - 24
|26
|8.
|2:0
|15
|8
|1
|6
|21 - 15
|25
|9.
|2:1
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|25
|10.
|3:1
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|11.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|26 - 17
|23
|12.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|13.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 20
|21
|14.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|15.
|1:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 27
|15
|16.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|10
|2
|3
|39 - 22
|32
|2.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|24 - 18
|31
|3.
|1:3
|15
|8
|2
|5
|22 - 20
|26
|4.
|0:2
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|28 - 23
|21
|6.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|7.
|2:0
|15
|5
|2
|8
|15 - 20
|17
|8.
|1:0
|15
|5
|0
|10
|18 - 36
|15
|9.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|10.
|3:1
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|11.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|15 - 26
|15
|12.
|2:1
|15
|3
|4
|8
|20 - 29
|13
|13.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|10 - 20
|10
|14.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|15.
|1:0
|15
|2
|2
|11
|21 - 38
|8
|16.
|1:2
|15
|1
|0
|14
|10 - 44
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5