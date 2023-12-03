  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Хёугесунн
3:0
Конец матча
Стабек
0'
42' Желтая карточка
Лейте Бруно
56' Желтая карточка
Rasmus Eggen Vinge
1:0
75' Гол
Нжи Билал
2:0
77' Гол
Нжи Билал
77' Желтая карточка
Нжи Билал
3:0
90' Гол
Нжи Билал
90'+5

Ход матча

42'
Лейте Бруно
 
56'
 
Rasmus Eggen Vinge
68'
Нжи Билал
Содерлунд Александер
 
70'
 
Luca Kjerrumgaard
Sebastian Olderheim
70'
 
Костадинов Калоян
Крогстад Фредрик
70'
Oscar Krusnell
Claus Niyukuri
 
75'
Нжи Билал
(Эскесен Юлиус)
1:0
77'
Нжи Билал
(Лейте Бруно)
2:0
77'
Нжи Билал
 
82'
Уйсман Дан
Самуэльсен Мартин
 
82'
Тунекти Себастьян
Sorry Diarra
 
86'
 
Keegan Jelacic
Бакенга Мушага
86'
 
Oskar Spiten-Nysaeter
Педерсен Каспер
90'
Нжи Билал
3:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
2
Claus
Niyukuri
21
Эскесен
Юлиус
26
Лейте
Бруно
6
Кристенсен
Магнус
14
Самуэльсен
Мартин
29
Sorry
Diarra
16
Содерлунд
Александер
21
Петтерссон
Исак
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
40
Sebastian
Olderheim
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
17
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Бакенга
Мушага
19
Кабран
Кевин
Хёугесунн
4-4-2
Стабек
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Стабек

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Э
3:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
ТМК
4:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
0:1
КН
1:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
3:4
Э
2:1
Э
0:0

Голы

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

2.36
1.07

Среднее время на гол

38
84

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
1.09

Среднее время на гол

74
82

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.72
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
83

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 8 (1) 0.27
Нжи Билал 6 0.2
Теркильдсен Петер 3 0.1
Содерлунд Александер 2 0.07
Лейте Бруно 2 0.07
Claus Niyukuri 2 0.07
Эскесен Юлиус 1 0.03
Крюгор Кевин Мартин 1 0.03
Санде Мадс 1 0.03
Самуэльсен Мартин 1 0.03
Реесе Сёрен 1 0.03
Фредриксен Ульрик 1 0.03
Oscar Krusnell 1 0.03
Anders Baertelsen 1 0.03
Кристенсен Магнус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Troy Nyhammer 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакенга Мушага 9 (1) 0.3
Kasper Waarst Hoegh 5 0.17
Кабран Кевин 3 0.1
Костадинов Калоян 2 0.07
Вангберг Симен 2 0.07
Вальстад Николас 1 0.03
Несс Николай 1 0.03
Педерсен Каспер 1 0.03
Оттесен Стурла 1 0.03
Rasmus Eggen Vinge 1 0.03
Эдвардс Кертис 1 0.03
Крогстад Фредрик 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 4 1
Кристенсен Магнус 4 1
Лейте Бруно 4 1
Oscar Krusnell 4 1
Sorry Diarra 2 2
Содерлунд Александер 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Фредриксен Ульрик 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Нжи Билал 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукка Жонатан 3 1
Крогстад Фредрик 3 1
Геэльмуйден Херман 4 0
Сковгор Андреас 3 0
Эдвардс Кертис 3 0
Кабран Кевин 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Вангберг Симен 2 0
Бакенга Мушага 2 0
Несс Николай 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Петтерссон Исак 1 0
Вальстад Николас 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Rasmus Eggen Vinge 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Стабек
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
10
Хёугесунн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Стабек
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
9

Упущенные победы

7
15
Хёугесунн
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
37% (11)
20% (6)
Стабек
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (15)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

12
25

Голы по времени матча

Забито

22
12
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
3
14%
3
25%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
9
41%
3
25%
76-90

Пропущено

22
33
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
3
14%
5
15%
1-15
3
14%
7
21%
16-30
2
9%
5
15%
31-45
3
14%
4
12%
46-60
6
27%
2
6%
61-75
5
23%
10
30%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
2
20%
4
27%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
2
20%
3
20%
76-90

Пропущено

20
18
5 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
7
35%
1
6%
46-60
6
30%
2
11%
61-75
2
10%
7
39%
76-90

Забито

32
27
13 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 9
11 Не забивали 14
5
16%
7
26%
1-15
4
13%
4
15%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
3
9%
4
15%
46-60
5
16%
3
11%
61-75
11
34%
6
22%
76-90

Пропущено

42
51
13 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 25
3
7%
6
12%
1-15
4
10%
12
24%
16-30
6
14%
7
14%
31-45
10
24%
5
10%
46-60
12
29%
4
8%
61-75
7
17%
17
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1
Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Стабек
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2
Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 1:0 Стабек - Хам-Кам 5:2 Стабек - Тромсё 0:1 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Бранн 0:1 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Викинг - Стабек 1:0 Одд - Стабек 4:0 Стабек - Молде 0:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1 Стабек - Русенборг 2:2

Результаты матчей

Хёугесунн
Стабек

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
3
4 раза 13%
2
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
5
10
4
11
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
17
13
7
23
1.5
8
22
5
25
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
1
29
4.5
1
29
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 30 19 4 7 55 - 35 61
3.
Тромсё
 30 19 4 7 48 - 33 61
4.
Викинг
 30 18 4 8 61 - 48 58
5.
Молде
 30 15 6 9 65 - 39 51
6.
Лиллестрём
 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 30 13 3 14 37 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 30 11 6 13 46 - 50 39
10.
Одд
 30 10 8 12 42 - 44 38
11.
Хам-Кам
 30 10 4 16 39 - 59 34
12.
Хёугесунн
 30 9 6 15 34 - 40 33
13.
Саннефьёрд
 30 8 7 15 47 - 55 31
14.
Волеренга
 30 7 8 15 39 - 50 29
15.
Стабек
 30 7 8 15 30 - 48 29
16.
Олесунн
 30 5 3 22 23 - 73 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 15 10 2 3 39 - 28 32
4.
Молде
 15 9 3 3 37 - 16 30
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 15 8 1 6 22 - 15 25
9.
Одд
 15 7 4 4 22 - 15 25
10.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Хёугесунн
 15 7 2 6 24 - 20 23
12.
Саннефьёрд
 15 6 5 4 26 - 17 23
13.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
14.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 15 2 4 9 19 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 15 10 2 3 25 - 18 32
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 15 7 2 6 20 - 20 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Русенборг
 15 4 3 8 22 - 30 15
9.
Сарпсборг-08
 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Лиллестрём
 15 4 3 8 15 - 26 15
11.
Хам-Кам
 15 4 1 10 18 - 37 13
12.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
15.
Стабек
 15 1 5 9 13 - 32 8
16.
Олесунн
 15 1 0 14 10 - 46 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Rasmus Eggen Vinge получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Лейте Бруно получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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