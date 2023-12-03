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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Саннефьёрд
1:0
Второй тайм: 75'
Лиллестрём
0'
1:0
43' Пенальти
Тветер Александер Рууд

Ход матча

43'
Тветер Александер Рууд
1:0
60'
 
Daniel Johan Skaarud
Роджерс Сэмюэль
60'
 
Болли Матис
Скогволд Хенрик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Лиллестрём
1.80
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Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
8
Нильссон
Александер
II
18
Оттоссон
Филип
10
Кьяер
Йеппе
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
5
Роджерс
Сэмюэль
19
Тённесен
Кристоффер
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
Саннефьёрд
4-3-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Лиллестрём

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
4:2
ТМК
2:1
Э
3:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:1
ТМК
3:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:3
Э
2:1
К
1:0
Э
3:2
Э
0:0
КН
0:0
Э
0:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.88
0.92

Среднее время на гол

102
98

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.7
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 11 0.37
Тветер Александер Рууд 7 (4) 0.23
Ньенету Франклин 6 0.2
Нильссон Александер II 4 (1) 0.13
Jesper Taaje 3 0.1
Jakob Masloe Dunsby 3 0.1
Оттоссон Филип 2 0.07
Эгели Ветле Валле 2 0.07
Кумсан Джилберт 1 0.03
Бикоро Федерико 1 0.03
Кьяер Йеппе 1 0.03
Youseff Chaib 1 0.03
Айер Кинин 1 0.03
Рисан Сандер 0 0
Fredrik Tobias Berglie 0 0
Смеулерс Ян 0 0
Карсон-Педерсен Фредрик 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.5
Ольсен Томас 14 (2) 0.47
Осен Йермунд 4 0.13
Тённесен Кристоффер 3 0.1
Гарнас Эспен 3 0.1
Ибрахимай Илльдрен 2 0.07
Росет Мартин-Уве 2 0.07
Драгснес Ветле 1 0.03
Vetle Skjaervik 1 0.03
Эд Эскил 1 0.03
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.03
Болли Матис 1 0.03
Габриэльсен Рубен 1 0.03
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Daniel Johan Skaarud 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 3 0
Фосс Сандер Моэн 3 0
Айер Кинин 3 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Ньенету Франклин 3 0
Danilo Al-Saed 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Кето Хуго 2 0
Рисан Сандер 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Амин Симон 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 8 0
Габриэльсен Рубен 4 0
Ибрахимай Илльдрен 4 0
Рангер Ларс 4 0
Эд Эскил 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Скогволд Хенрик 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Болли Матис 1 0
Ольсен Томас 1 0
Лундему Мариус 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Kosi Thompson 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Лиллестрём
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
7
Саннефьёрд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Лиллестрём
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

35
10

Упущенные победы

7
32
Саннефьёрд
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
45% (13)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Лиллестрём
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
17% (5)
55% (16)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

42
15

Упущенные победы

14
39

Голы по времени матча

Забито

22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
5
23%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
23%
5
31%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
15%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
7
35%
7
29%
29%
76-90

Забито

21
35
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
14%
4
11%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
5
24%
6
17%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
5
24%
4
11%
61-75
4
19%
11
31%
76-90

Пропущено

38
22
23 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
7
18%
2
9%
1-15
10
26%
2
9%
16-30
6
16%
6
27%
31-45
5
13%
6
27%
46-60
3
8%
3
14%
61-75
7
18%
3
14%
76-90

Забито

43
51
21 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
8
19%
6
12%
1-15
2
5%
8
16%
16-30
11
26%
8
16%
31-45
5
12%
6
12%
46-60
8
19%
7
14%
61-75
9
21%
16
31%
76-90

Пропущено

58
46
29 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
10
17%
6
13%
1-15
10
17%
5
11%
16-30
9
16%
8
17%
31-45
11
19%
8
17%
46-60
4
7%
9
20%
61-75
14
24%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Одд 4:4 Молде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2

Результаты матчей

Саннефьёрд
Лиллестрём

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
7
1.5
9
6
4
10
2.5
7
8
3
11
3.5
4
11
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
5
7
8
1.5
4
10
4
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
22
7
14
15
1.5
13
16
8
21
2.5
8
21
3
26
3.5
5
24
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 0:2 30 19 4 7 55 - 34 61
3.
Тромсё
 0:1 30 19 3 8 47 - 33 60
4.
Викинг
 1:3 30 18 4 8 61 - 46 58
5.
Молде
 0:1 30 15 5 10 64 - 39 50
6.
Лиллестрём
 0:1 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 30 13 3 14 36 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 0:2 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 3:1 30 11 6 13 44 - 50 39
10.
Одд
 2:1 30 10 8 12 40 - 44 38
11.
Хам-Кам
 1:0 30 11 3 16 39 - 58 36
12.
Саннефьёрд
 1:0 30 8 7 15 47 - 55 31
13.
Хёугесунн
 0:0 30 8 7 15 31 - 40 31
14.
Волеренга
 1:0 30 8 7 15 39 - 49 31
15.
Стабек
 0:0 30 7 9 14 30 - 45 30
16.
Олесунн
 1:2 30 5 3 22 23 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 0:2 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 1:3 15 10 2 3 39 - 26 32
4.
Молде
 0:1 15 9 2 4 36 - 16 29
5.
Тромсё
 0:1 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 0:1 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 0:2 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 8 1 6 21 - 15 25
9.
Одд
 2:1 15 7 4 4 20 - 15 25
10.
Русенборг
 3:1 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Саннефьёрд
 1:0 15 6 5 4 26 - 17 23
12.
Стабек
 0:0 15 6 3 6 17 - 16 21
13.
Хёугесунн
 0:0 15 6 3 6 21 - 20 21
14.
Хам-Кам
 1:0 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 1:2 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 1:0 15 3 3 9 19 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 0:1 15 10 1 4 24 - 18 31
3.
Викинг
 1:3 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 0:2 15 7 2 6 20 - 19 23
5.
Молде
 0:1 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 1:0 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Хам-Кам
 1:0 15 5 0 10 18 - 36 15
9.
Сарпсборг-08
 0:2 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Русенборг
 3:1 15 4 3 8 20 - 30 15
11.
Лиллестрём
 0:1 15 4 3 8 15 - 26 15
12.
Одд
 2:1 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 0:0 15 1 6 8 13 - 29 9
15.
Саннефьёрд
 1:0 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 1:2 15 1 0 14 10 - 44 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Тветер Александер Рууд из команды Саннефьёрд забивает с точки!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Лиллестрём
1.80
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4.80
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4.00
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