Тур: 30. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Моэн Свейн
1:0
Второй тайм: 75'
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
15
Jesper
Taaje
10
Кьяер
Йеппе
23
Осен
Йермунд
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
История личных встреч
Саннефьёрд
Лиллестрём
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
20 матчей
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.88
0.92
Среднее время на гол
102
98
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.7
1.25
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|11
|0.37
|Тветер Александер Рууд
|7 (4)
|0.23
|Ньенету Франклин
|6
|0.2
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.13
|Jesper Taaje
|3
|0.1
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0.1
|Оттоссон Филип
|2
|0.07
|Эгели Ветле Валле
|2
|0.07
|Кумсан Джилберт
|1
|0.03
|Бикоро Федерико
|1
|0.03
|Кьяер Йеппе
|1
|0.03
|Youseff Chaib
|1
|0.03
|Айер Кинин
|1
|0.03
|Рисан Сандер
|0
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|0
|0
|Смеулерс Ян
|0
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.5
|Ольсен Томас
|14 (2)
|0.47
|Осен Йермунд
|4
|0.13
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.1
|Гарнас Эспен
|3
|0.1
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.07
|Росет Мартин-Уве
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|1
|0.03
|Vetle Skjaervik
|1
|0.03
|Эд Эскил
|1
|0.03
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.03
|Болли Матис
|1
|0.03
|Габриэльсен Рубен
|1
|0.03
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
|Daniel Johan Skaarud
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Фосс Сандер Моэн
|3
|0
|Айер Кинин
|3
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Ньенету Франклин
|3
|0
|Danilo Al-Saed
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Кето Хуго
|2
|0
|Рисан Сандер
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Кьяер Йеппе
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Габриэльсен Рубен
|4
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Скогволд Хенрик
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Лундему Мариус
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Лиллестрём
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
7
Саннефьёрд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Лиллестрём
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
35
10
Упущенные победы
7
32
Саннефьёрд
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (13)
45% (13)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Лиллестрём
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (6)
41% (12)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
17% (5)
55% (16)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
42
15
Упущенные победы
14
39
Голы по времени матча
Забито
22
16
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
5
23%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
3
19%
61-75
5
23%
5
31%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
15%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
15%
2
8%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
1
5%
6
25%
61-75
7
35%
7
29%
29%
76-90
Забито
21
35
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
3
14%
4
11%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
5
24%
6
17%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
5
24%
4
11%
61-75
4
19%
11
31%
76-90
Пропущено
38
22
23 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
7
18%
2
9%
1-15
10
26%
2
9%
16-30
6
16%
6
27%
31-45
5
13%
6
27%
46-60
3
8%
3
14%
61-75
7
18%
3
14%
76-90
Забито
43
51
21 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 14
9 Не забивали 6
8
19%
6
12%
1-15
2
5%
8
16%
16-30
11
26%
8
16%
31-45
5
12%
6
12%
46-60
8
19%
7
14%
61-75
9
21%
16
31%
76-90
Пропущено
58
46
29 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 24
10
17%
6
13%
1-15
10
17%
5
11%
16-30
9
16%
8
17%
31-45
11
19%
8
17%
46-60
4
7%
9
20%
61-75
14
24%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Одд 4:4 Молде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2
Результаты матчей
Саннефьёрд
Лиллестрём
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
2
5 раз 17%
4
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
132
77
96
410
78
311
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
95
78
410
411
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
227
1415
1316
821
821
326
524
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|22
|4
|4
|78 - 38
|70
|2.
|0:2
|30
|19
|4
|7
|55 - 34
|61
|3.
|0:1
|30
|19
|3
|8
|47 - 33
|60
|4.
|1:3
|30
|18
|4
|8
|61 - 46
|58
|5.
|0:1
|30
|15
|5
|10
|64 - 39
|50
|6.
|0:1
|30
|13
|4
|13
|49 - 49
|43
|7.
|2:0
|30
|13
|3
|14
|36 - 35
|42
|8.
|0:2
|30
|12
|5
|13
|55 - 52
|41
|9.
|3:1
|30
|11
|6
|13
|44 - 50
|39
|10.
|2:1
|30
|10
|8
|12
|40 - 44
|38
|11.
|1:0
|30
|11
|3
|16
|39 - 58
|36
|12.
|1:0
|30
|8
|7
|15
|47 - 55
|31
|13.
|0:0
|30
|8
|7
|15
|31 - 40
|31
|14.
|1:0
|30
|8
|7
|15
|39 - 49
|31
|15.
|0:0
|30
|7
|9
|14
|30 - 45
|30
|16.
|1:2
|30
|5
|3
|22
|23 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|12
|2
|1
|39 - 16
|38
|2.
|0:2
|15
|12
|2
|1
|35 - 15
|38
|3.
|1:3
|15
|10
|2
|3
|39 - 26
|32
|4.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|36 - 16
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 15
|29
|6.
|0:1
|15
|9
|1
|5
|34 - 23
|28
|7.
|0:2
|15
|8
|2
|5
|35 - 24
|26
|8.
|2:0
|15
|8
|1
|6
|21 - 15
|25
|9.
|2:1
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|25
|10.
|3:1
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|11.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|26 - 17
|23
|12.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|13.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 20
|21
|14.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|15.
|1:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 27
|15
|16.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|10
|2
|3
|39 - 22
|32
|2.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|24 - 18
|31
|3.
|1:3
|15
|8
|2
|5
|22 - 20
|26
|4.
|0:2
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|28 - 23
|21
|6.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|7.
|2:0
|15
|5
|2
|8
|15 - 20
|17
|8.
|1:0
|15
|5
|0
|10
|18 - 36
|15
|9.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|10.
|3:1
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|11.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|15 - 26
|15
|12.
|2:1
|15
|3
|4
|8
|20 - 29
|13
|13.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|10 - 20
|10
|14.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|15.
|1:0
|15
|2
|2
|11
|21 - 38
|8
|16.
|1:2
|15
|1
|0
|14
|10 - 44
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5