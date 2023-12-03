Тур: 30. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Моэн Свейн
1:0
Конец матча
Ход матча
43'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
15
Jesper
Taaje
10
Кьяер
Йеппе
23
Осен
Йермунд
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кьяер ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Болли МатисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
История личных встреч
Саннефьёрд
Лиллестрём
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
20 матчей
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.88
0.92
Среднее время на гол
102
98
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.7
1.25
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|11
|0.37
|Тветер Александер Рууд
|7 (4)
|0.23
|Ньенету Франклин
|6
|0.2
|Нильссон Александер II
|4 (1)
|0.13
|Jesper Taaje
|3
|0.1
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0.1
|Оттоссон Филип
|2
|0.07
|Эгели Ветле Валле
|2
|0.07
|Кумсан Джилберт
|1
|0.03
|Бикоро Федерико
|1
|0.03
|Кьяер Йеппе
|1
|0.03
|Youseff Chaib
|1
|0.03
|Айер Кинин
|1
|0.03
|Рисан Сандер
|0
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|0
|0
|Смеулерс Ян
|0
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|0.5
|Ольсен Томас
|14 (2)
|0.47
|Осен Йермунд
|4
|0.13
|Тённесен Кристоффер
|3
|0.1
|Гарнас Эспен
|3
|0.1
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0.07
|Росет Мартин-Уве
|2
|0.07
|Драгснес Ветле
|1
|0.03
|Vetle Skjaervik
|1
|0.03
|Эд Эскил
|1
|0.03
|Скогволд Хенрик
|1 (1)
|0.03
|Болли Матис
|1
|0.03
|Габриэльсен Рубен
|1
|0.03
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
|Daniel Johan Skaarud
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смеулерс Ян
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Фосс Сандер Моэн
|3
|0
|Айер Кинин
|3
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Ньенету Франклин
|3
|0
|Danilo Al-Saed
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Кето Хуго
|2
|0
|Рисан Сандер
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Кьяер Йеппе
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|8
|0
|Габриэльсен Рубен
|4
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|4
|0
|Рангер Ларс
|4
|0
|Эд Эскил
|4
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Скогволд Хенрик
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Болли Матис
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Лундему Мариус
|1
|0
|Роджерс Сэмюэль
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Kosi Thompson
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Лиллестрём
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
7
Саннефьёрд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
35
10
Упущенные победы
7
32
Саннефьёрд
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (14)
43% (13)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Лиллестрём
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
20% (6)
53% (16)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
42
15
Упущенные победы
14
39
Голы по времени матча
Забито
23
16
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
22%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
7
30%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
5
22%
5
31%
76-90
Пропущено
20
25
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
15%
4
16%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
7
35%
7
28%
76-90
Забито
21
35
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
3
14%
4
11%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
5
24%
6
17%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
5
24%
4
11%
61-75
4
19%
11
31%
76-90
Пропущено
38
22
23 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
7
18%
2
9%
1-15
10
26%
2
9%
16-30
6
16%
6
27%
31-45
5
13%
6
27%
46-60
3
8%
3
14%
61-75
7
18%
3
14%
76-90
Забито
44
51
22 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
8
18%
6
12%
1-15
2
5%
8
16%
16-30
12
27%
8
16%
31-45
5
11%
6
12%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
9
20%
16
31%
76-90
Пропущено
58
47
29 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
10
17%
6
13%
1-15
10
17%
5
11%
16-30
9
16%
9
19%
31-45
11
19%
8
17%
46-60
4
7%
9
19%
61-75
14
24%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Одд 4:4 Молде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2
Результаты матчей
Саннефьёрд
Лиллестрём
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 30%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
4
4 раза 13%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
78
96
411
78
312
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
78
411
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
228
1416
1317
822
822
327
525
129
129
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5