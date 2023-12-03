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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Моэн Свейн
Саннефьёрд
1:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
43' Пенальти
Тветер Александер Рууд
90'+6

Ход матча

43'
Тветер Александер Рууд
1:0
60'
 
Daniel Johan Skaarud
Роджерс Сэмюэль
60'
 
Болли Матис
Скогволд Хенрик
74'
Рисан Сандер
Кьяер Йеппе
 
79'
 
Лундему Мариус
Хофф Вебьёрн
79'
 
Слёрдаль Филип
Рангер Ларс
87'
 
El Schaddai Furuha
Ибрахимай Илльдрен
88'
Кумсан Джилберт
Jakob Masloe Dunsby
 
90'
Fredrik Tobias Berglie
Danilo Al-Saed
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
3
Эгели
Ветле
Валле
8
Нильссон
Александер
II
18
Оттоссон
Филип
10
Кьяер
Йеппе
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
5
Роджерс
Сэмюэль
19
Тённесен
Кристоффер
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
33
Скогволд
Хенрик
Саннефьёрд
4-3-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Лиллестрём

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
4:2
ТМК
2:1
Э
3:0
Э
1:4
Э
2:0
Э
1:1
ТМК
3:3
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:3
Э
2:1
К
1:0
Э
3:2
Э
0:0
КН
0:0
Э
0:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.88
0.92

Среднее время на гол

102
98

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.7
1.25

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 11 0.37
Тветер Александер Рууд 7 (4) 0.23
Ньенету Франклин 6 0.2
Нильссон Александер II 4 (1) 0.13
Jesper Taaje 3 0.1
Jakob Masloe Dunsby 3 0.1
Оттоссон Филип 2 0.07
Эгели Ветле Валле 2 0.07
Кумсан Джилберт 1 0.03
Бикоро Федерико 1 0.03
Кьяер Йеппе 1 0.03
Youseff Chaib 1 0.03
Айер Кинин 1 0.03
Рисан Сандер 0 0
Fredrik Tobias Berglie 0 0
Смеулерс Ян 0 0
Карсон-Педерсен Фредрик 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 0.5
Ольсен Томас 14 (2) 0.47
Осен Йермунд 4 0.13
Тённесен Кристоффер 3 0.1
Гарнас Эспен 3 0.1
Ибрахимай Илльдрен 2 0.07
Росет Мартин-Уве 2 0.07
Драгснес Ветле 1 0.03
Vetle Skjaervik 1 0.03
Эд Эскил 1 0.03
Скогволд Хенрик 1 (1) 0.03
Болли Матис 1 0.03
Габриэльсен Рубен 1 0.03
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Daniel Johan Skaarud 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смеулерс Ян 5 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 3 0
Фосс Сандер Моэн 3 0
Айер Кинин 3 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Ньенету Франклин 3 0
Danilo Al-Saed 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Кето Хуго 2 0
Рисан Сандер 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Кьяер Йеппе 1 0
Бикоро Федерико 1 0
Амин Симон 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 8 0
Габриэльсен Рубен 4 0
Ибрахимай Илльдрен 4 0
Рангер Ларс 4 0
Эд Эскил 4 0
Адамс Акор 2 1
Хофф Вебьёрн 3 0
Скогволд Хенрик 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Кристиансен Мадс 2 0
Болли Матис 1 0
Ольсен Томас 1 0
Лундему Мариус 1 0
Роджерс Сэмюэль 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Kosi Thompson 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Лиллестрём
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
7
Саннефьёрд
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Лиллестрём
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

35
10

Упущенные победы

7
32
Саннефьёрд
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (14)
43% (13)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Лиллестрём
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
20% (6)
53% (16)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

42
15

Упущенные победы

14
39

Голы по времени матча

Забито

23
16
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
22%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
7
30%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
5
22%
5
31%
76-90

Пропущено

20
25
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
15%
4
16%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
15%
3
12%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
7
35%
7
28%
76-90

Забито

21
35
9 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
3
14%
4
11%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
5
24%
6
17%
31-45
3
14%
4
11%
46-60
5
24%
4
11%
61-75
4
19%
11
31%
76-90

Пропущено

38
22
23 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
7
18%
2
9%
1-15
10
26%
2
9%
16-30
6
16%
6
27%
31-45
5
13%
6
27%
46-60
3
8%
3
14%
61-75
7
18%
3
14%
76-90

Забито

44
51
22 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 14
9 Не забивали 7
8
18%
6
12%
1-15
2
5%
8
16%
16-30
12
27%
8
16%
31-45
5
11%
6
12%
46-60
8
18%
7
14%
61-75
9
20%
16
31%
76-90

Пропущено

58
47
29 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 25
10
17%
6
13%
1-15
10
17%
5
11%
16-30
9
16%
9
19%
31-45
11
19%
8
17%
46-60
4
7%
9
19%
61-75
14
24%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Стабек - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Одд - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Молде 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:5 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Лиллестрём
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Одд 4:4 Молде - Лиллестрём 4:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стабек - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Бранн 0:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 1:3 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Бранн - Лиллестрём 2:2

Результаты матчей

Саннефьёрд
Лиллестрём

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 30%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
9 раз 30%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
4
4 раза 13%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
9
6
4
11
2.5
7
8
3
12
3.5
4
11
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
4
11
4
11
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
22
8
14
16
1.5
13
17
8
22
2.5
8
22
3
27
3.5
5
25
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 30 19 4 7 55 - 35 61
3.
Тромсё
 30 19 4 7 48 - 33 61
4.
Викинг
 30 18 4 8 61 - 48 58
5.
Молде
 30 15 6 9 65 - 39 51
6.
Лиллестрём
 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 30 13 3 14 37 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 30 11 6 13 46 - 50 39
10.
Одд
 30 10 8 12 42 - 44 38
11.
Хам-Кам
 30 10 4 16 39 - 59 34
12.
Хёугесунн
 30 9 6 15 34 - 40 33
13.
Саннефьёрд
 30 8 7 15 47 - 55 31
14.
Волеренга
 30 7 8 15 39 - 50 29
15.
Стабек
 30 7 8 15 30 - 48 29
16.
Олесунн
 30 5 3 22 23 - 73 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 15 10 2 3 39 - 28 32
4.
Молде
 15 9 3 3 37 - 16 30
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 15 8 1 6 22 - 15 25
9.
Одд
 15 7 4 4 22 - 15 25
10.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Хёугесунн
 15 7 2 6 24 - 20 23
12.
Саннефьёрд
 15 6 5 4 26 - 17 23
13.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
14.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 15 2 4 9 19 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 15 10 2 3 25 - 18 32
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 15 7 2 6 20 - 20 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Русенборг
 15 4 3 8 22 - 30 15
9.
Сарпсборг-08
 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Лиллестрём
 15 4 3 8 15 - 26 15
11.
Хам-Кам
 15 4 1 10 18 - 37 13
12.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
15.
Стабек
 15 1 5 9 13 - 32 8
16.
Олесунн
 15 1 0 14 10 - 46 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Тветер Александер Рууд из команды Саннефьёрд забивает с точки!
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Саннефьёрд 1:0 Лиллестрём онлайн

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