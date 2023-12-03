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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Волеренга
1:0
Второй тайм: 76'
Тромсё
0'
28' Желтая карточка
Йенсен Рубен
1:0
63' Гол
Илич Андрей

Ход матча

28'
 
Йенсен Рубен
63'
Илич Андрей
(Олдруп-Йенсен Фредрик)
1:0
65'
 
Jakob Napoleon Romsaas
Нордас Лассе
65'
 
Траоре Маи
Енссен Андерс

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Тромсё
2.73
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3.72
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Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
4
Страндберг
Стефан
14
Aaron
Kiil
Olsen
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
18
Юклеред
Симен
15
Хаген
Элиас
24
Странд
Петтер
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
19
Илич
Андрей
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
22
Опсал
Сакариас
26
Malick
Diouf
15
Vegard
Oestraat
Erlien
18
Нордас
Лассе
Волеренга
3-4-2-1
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Тромсё

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

37 матчей

48.6%
18.9%
32.5%
18 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
3:4
Э
0:0
Э
4:1
ТМК
2:0
Э
3:0
К
3:3
Э
3:0
ТМК
0:3
Э
0:0
Э
2:4
Э
0:3
Э
4:0
Э
1:0
Э
4:5
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
4:1
Э
2:0
ТМС
0:2
Э
3:0
Э
2:1
ТМС
2:1
КН
4:3
Э
2:0
Э
2:4
ТМС
1:2
Э
0:0
КН
0:2
Э
2:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.75
1.47

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

65
45

Голов в среднем за матч

1.76
1.22

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

51
74

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 9 0.3
Хоканс Даниэль 5 0.17
Ятта Сиди 5 0.17
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.1
Страндберг Стефан 3 (3) 0.1
Офкир Мохамед 2 0.07
Странд Петтер 2 0.07
Риснаес Магнус 1 0.03
Борхгревинк Кристиан 1 0.03
Хаген Элиас 1 0.03
Борвен Торгейр 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Aaron Kiil Olsen 1 0.03
Jones El-Abdellaoui 1 0.03
Юклеред Симен 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 14 (4) 0.47
Вестерлунн Никлас 5 (1) 0.17
Yaw Paintsil 5 0.17
Jakob Napoleon Romsaas 5 0.17
Траоре Маи 4 0.13
Malick Diouf 3 0.1
Йенсен Рубен 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.03
Опсал Сакариас 1 0.03
Псише Кристоф 1 0.03
Енссен Андерс 1 0.03
Басси Даниэль 1 0.03
Винтер Феликс 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 5 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Борхгревинк Кристиан 3 0
Битри Энео 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Страндберг Стефан 2 0
Хаген Элиас 2 0
Ятта Сиди 2 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Псише Кристоф 5 0
Malick Diouf 3 1
Йенсен Рубен 4 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Vegard Oestraat Erlien 3 0
Опсал Сакариас 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Нордас Лассе 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Тромсё
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

11
2
Волеренга
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Тромсё
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

14
21
Волеренга
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)
Тромсё
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
31% (9)
24% (7)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

25
23

Голы по времени матча

Забито

17
24
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
12%
1
4%
1-15
5
29%
29%
2
8%
16-30
3
18%
3
13%
31-45
3
18%
7
29%
29%
46-60
1
6%
6
25%
61-75
3
18%
5
21%
76-90

Пропущено

29
17
13 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
6
21%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
5
17%
2
12%
61-75
6
21%
8
47%
76-90

Забито

20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
1
5%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
7
35%
5
21%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
7
33%
2
14%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Забито

37
48
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 33
10 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
3
8%
5
10%
1-15
6
16%
3
6%
16-30
7
19%
7
15%
31-45
6
16%
13
27%
46-60
5
14%
10
21%
61-75
10
27%
10
21%
76-90

Пропущено

50
31
24 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
13
26%
3
10%
1-15
5
10%
3
10%
16-30
6
12%
6
19%
31-45
8
16%
3
10%
46-60
9
18%
5
16%
61-75
9
18%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0
Тромсё
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Тромсё 1:4
Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1

Результаты матчей

Волеренга
Тромсё

Точный счет

1:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:3
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
9
1.5
8
7
3
11
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
6
9
1.5
7
7
2
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
24
5
11
18
1.5
15
14
5
24
2.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 0:2 30 19 4 7 55 - 34 61
3.
Тромсё
 0:1 30 19 3 8 47 - 33 60
4.
Викинг
 1:3 30 18 4 8 61 - 46 58
5.
Молде
 0:1 30 15 5 10 64 - 39 50
6.
Лиллестрём
 0:1 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 30 13 3 14 36 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 0:2 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 3:1 30 11 6 13 44 - 50 39
10.
Одд
 2:1 30 10 8 12 40 - 44 38
11.
Хам-Кам
 1:0 30 11 3 16 39 - 58 36
12.
Саннефьёрд
 1:0 30 8 7 15 47 - 55 31
13.
Хёугесунн
 0:0 30 8 7 15 31 - 40 31
14.
Волеренга
 1:0 30 8 7 15 39 - 49 31
15.
Стабек
 0:0 30 7 9 14 30 - 45 30
16.
Олесунн
 1:2 30 5 3 22 23 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 0:2 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 1:3 15 10 2 3 39 - 26 32
4.
Молде
 0:1 15 9 2 4 36 - 16 29
5.
Тромсё
 0:1 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 0:1 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 0:2 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 8 1 6 21 - 15 25
9.
Одд
 2:1 15 7 4 4 20 - 15 25
10.
Русенборг
 3:1 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Саннефьёрд
 1:0 15 6 5 4 26 - 17 23
12.
Стабек
 0:0 15 6 3 6 17 - 16 21
13.
Хёугесунн
 0:0 15 6 3 6 21 - 20 21
14.
Хам-Кам
 1:0 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 1:2 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 1:0 15 3 3 9 19 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 0:1 15 10 1 4 24 - 18 31
3.
Викинг
 1:3 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 0:2 15 7 2 6 20 - 19 23
5.
Молде
 0:1 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 1:0 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Хам-Кам
 1:0 15 5 0 10 18 - 36 15
9.
Сарпсборг-08
 0:2 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Русенборг
 3:1 15 4 3 8 20 - 30 15
11.
Лиллестрём
 0:1 15 4 3 8 15 - 26 15
12.
Одд
 2:1 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 0:0 15 1 6 8 13 - 29 9
15.
Саннефьёрд
 1:0 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 1:2 15 1 0 14 10 - 44 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Йенсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Волеренга.
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Волеренга
Ничья
Тромсё
2.73
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