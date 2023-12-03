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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Волеренга
1:1
Конец матча
Тромсё
0'
28' Желтая карточка
Йенсен Рубен
1:0
63' Гол
Илич Андрей
1:1
90' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
90'+7

Ход матча

28'
 
Йенсен Рубен
63'
Илич Андрей
(Олдруп-Йенсен Фредрик)
1:0
64'
 
Jakob Napoleon Romsaas
Енссен Андерс
64'
 
Траоре Маи
Нордас Лассе
79'
Борхгревинк Кристиан
Риснаес Магнус
 
82'
 
Винтер Феликс
Опсал Сакариас
82'
 
Yaw Paintsil
Malick Diouf
90'
 
Вестерлунн Никлас
90'
1:1
Jakob Napoleon Romsaas
90'
 
Jens Hjertoe-Dahl

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
21
Шёнг
Магнус
4
Страндберг
Стефан
14
Aaron
Kiil
Olsen
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
20
Риснаес
Магнус
18
Юклеред
Симен
15
Хаген
Элиас
24
Странд
Петтер
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
19
Илич
Андрей
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
5
Енссен
Андерс
19
Вестерлунн
Никлас
8
Антонсен
Кент-Аре
11
Йенсен
Рубен
22
Опсал
Сакариас
26
Malick
Diouf
15
Vegard
Oestraat
Erlien
18
Нордас
Лассе
Волеренга
3-4-2-1
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Тромсё

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

37 матчей

48.6%
18.9%
32.5%
18 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
3:4
Э
0:0
Э
4:1
ТМК
2:0
Э
3:0
К
3:3
Э
3:0
ТМК
0:3
Э
0:0
Э
2:4
Э
0:3
Э
4:0
Э
1:0
Э
4:5
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
4:1
Э
2:0
ТМС
0:2
Э
3:0
Э
2:1
ТМС
2:1
КН
4:3
Э
2:0
Э
2:4
ТМС
1:2
Э
0:0
КН
0:2
Э
2:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.75
1.47

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

65
45

Голов в среднем за матч

1.76
1.22

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

51
74

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 9 0.3
Хоканс Даниэль 5 0.17
Ятта Сиди 5 0.17
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.1
Страндберг Стефан 3 (3) 0.1
Офкир Мохамед 2 0.07
Странд Петтер 2 0.07
Риснаес Магнус 1 0.03
Борхгревинк Кристиан 1 0.03
Хаген Элиас 1 0.03
Борвен Торгейр 1 0.03
Битри Энео 1 0.03
Aaron Kiil Olsen 1 0.03
Jones El-Abdellaoui 1 0.03
Юклеред Симен 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Стуревик Якоб 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 14 (4) 0.47
Jakob Napoleon Romsaas 6 0.2
Вестерлунн Никлас 5 (1) 0.17
Yaw Paintsil 5 0.17
Траоре Маи 4 0.13
Malick Diouf 3 0.1
Йенсен Рубен 2 0.07
Нордас Лассе 2 0.07
Гундерсен Йостейн 2 0.07
Антонсен Кент-Аре 1 0.03
Опсал Сакариас 1 0.03
Псише Кристоф 1 0.03
Енссен Андерс 1 0.03
Басси Даниэль 1 0.03
Винтер Феликс 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 5 1
Юклеред Симен 2 2
Жута Леонард 4 0
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Офкир Мохамед 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Борхгревинк Кристиан 3 0
Битри Энео 3 0
Риснаес Магнус 3 0
Страндберг Стефан 2 0
Хаген Элиас 2 0
Ятта Сиди 2 0
Борвен Торгейр 1 0
Стуревик Якоб 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 6 0
Псише Кристоф 5 0
Malick Diouf 3 1
Йенсен Рубен 4 0
Антонсен Кент-Аре 4 0
Vegard Oestraat Erlien 3 0
Опсал Сакариас 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Jakob Napoleon Romsaas 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Нордас Лассе 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0

Результаты матчей

Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Тромсё
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

12
3
Волеренга
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Тромсё
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

14
21
Волеренга
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)
Тромсё
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

26
24

Голы по времени матча

Забито

18
25
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
11%
1
4%
1-15
5
28%
2
8%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
3
17%
7
28%
46-60
2
11%
6
24%
61-75
3
17%
6
24%
76-90

Пропущено

30
18
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
6
20%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
4
13%
4
22%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
5
17%
3
17%
61-75
7
23%
8
44%
76-90

Забито

20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
5%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
7
35%
5
21%
76-90

Пропущено

21
14
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
7
33%
2
14%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
3
14%
3
21%
76-90

Забито

38
49
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
3
8%
5
10%
1-15
6
16%
3
6%
16-30
7
18%
7
14%
31-45
6
16%
13
27%
46-60
6
16%
10
20%
61-75
10
26%
11
22%
76-90

Пропущено

51
32
24 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
13
25%
3
9%
1-15
5
10%
3
9%
16-30
6
12%
6
19%
31-45
8
16%
3
9%
46-60
9
18%
6
19%
61-75
10
20%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0
Тромсё
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Тромсё 1:4
Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1

Результаты матчей

Волеренга
Тромсё

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:3
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
8
7
3
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
25
5
11
19
1.5
15
15
5
25
2.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 30 19 4 7 55 - 35 61
3.
Тромсё
 30 19 4 7 48 - 33 61
4.
Викинг
 30 18 4 8 61 - 48 58
5.
Молде
 30 15 6 9 65 - 39 51
6.
Лиллестрём
 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 30 13 3 14 37 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 30 11 6 13 46 - 50 39
10.
Одд
 30 10 8 12 42 - 44 38
11.
Хам-Кам
 30 10 4 16 39 - 59 34
12.
Хёугесунн
 30 9 6 15 34 - 40 33
13.
Саннефьёрд
 30 8 7 15 47 - 55 31
14.
Волеренга
 30 7 8 15 39 - 50 29
15.
Стабек
 30 7 8 15 30 - 48 29
16.
Олесунн
 30 5 3 22 23 - 73 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 15 10 2 3 39 - 28 32
4.
Молде
 15 9 3 3 37 - 16 30
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 15 8 1 6 22 - 15 25
9.
Одд
 15 7 4 4 22 - 15 25
10.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Хёугесунн
 15 7 2 6 24 - 20 23
12.
Саннефьёрд
 15 6 5 4 26 - 17 23
13.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
14.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 15 2 4 9 19 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 15 10 2 3 25 - 18 32
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 15 7 2 6 20 - 20 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Русенборг
 15 4 3 8 22 - 30 15
9.
Сарпсборг-08
 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Лиллестрём
 15 4 3 8 15 - 26 15
11.
Хам-Кам
 15 4 1 10 18 - 37 13
12.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
15.
Стабек
 15 1 5 9 13 - 32 8
16.
Олесунн
 15 1 0 14 10 - 46 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Йенсен Рубен получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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