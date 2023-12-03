Тур: 30. Стадион: Intility Arena. Главный судья: Хансен Торе
0'
28' Желтая карточкаЙенсен Рубен
1:0
63' ГолИлич Андрей
1:1
90' ГолJakob Napoleon Romsaas
90'+7
Ход матча
28'
63'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
21
Шёнг
Магнус
15
Хаген
Элиас
19
Илич
Андрей
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Malick DioufПолузащитник
- Нападающий
-
18 Нордас ЛассеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
30 Isak Vadebu
-
-
17 Yaw Paintsil
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Волеренга
Тромсё
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
37 матчей
48.6%
18.9%
32.5%
18 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.75
1.47
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.76
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
65
45
Голов в среднем за матч
1.76
1.22
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
51
74
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|9
|0.3
|Хоканс Даниэль
|5
|0.17
|Ятта Сиди
|5
|0.17
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.1
|Страндберг Стефан
|3 (3)
|0.1
|Офкир Мохамед
|2
|0.07
|Странд Петтер
|2
|0.07
|Риснаес Магнус
|1
|0.03
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.03
|Хаген Элиас
|1
|0.03
|Борвен Торгейр
|1
|0.03
|Битри Энео
|1
|0.03
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0.03
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.03
|Юклеред Симен
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Стуревик Якоб
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|14 (4)
|0.47
|Jakob Napoleon Romsaas
|6
|0.2
|Вестерлунн Никлас
|5 (1)
|0.17
|Yaw Paintsil
|5
|0.17
|Траоре Маи
|4
|0.13
|Malick Diouf
|3
|0.1
|Йенсен Рубен
|2
|0.07
|Нордас Лассе
|2
|0.07
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.03
|Опсал Сакариас
|1
|0.03
|Псише Кристоф
|1
|0.03
|Енссен Андерс
|1
|0.03
|Басси Даниэль
|1
|0.03
|Винтер Феликс
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
|Норхейм Рунар
|0
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|5
|1
|Юклеред Симен
|2
|2
|Жута Леонард
|4
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Офкир Мохамед
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Борхгревинк Кристиан
|3
|0
|Битри Энео
|3
|0
|Риснаес Магнус
|3
|0
|Страндберг Стефан
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Ятта Сиди
|2
|0
|Борвен Торгейр
|1
|0
|Стуревик Якоб
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|6
|0
|Псише Кристоф
|5
|0
|Malick Diouf
|3
|1
|Йенсен Рубен
|4
|0
|Антонсен Кент-Аре
|4
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|3
|0
|Опсал Сакариас
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Тромсё
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
12
3
Волеренга
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Тромсё
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
14
21
Волеренга
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
33% (10)
50% (15)
Тромсё
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
26
24
Голы по времени матча
Забито
18
25
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
11%
1
4%
1-15
5
28%
2
8%
16-30
3
17%
3
12%
31-45
3
17%
7
28%
46-60
2
11%
6
24%
61-75
3
17%
6
24%
76-90
Пропущено
30
18
13 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
6
20%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
4
13%
4
22%
31-45
5
17%
1
6%
46-60
5
17%
3
17%
61-75
7
23%
8
44%
76-90
Забито
20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
1
5%
4
17%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
4
20%
4
17%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
4
20%
4
17%
61-75
7
35%
5
21%
76-90
Пропущено
21
14
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
7
33%
2
14%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
3
14%
3
21%
76-90
Забито
38
49
16 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
3
8%
5
10%
1-15
6
16%
3
6%
16-30
7
18%
7
14%
31-45
6
16%
13
27%
46-60
6
16%
10
20%
61-75
10
26%
11
22%
76-90
Пропущено
51
32
24 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
13
25%
3
9%
1-15
5
10%
3
9%
16-30
6
12%
6
19%
31-45
8
16%
3
9%
46-60
9
18%
6
19%
61-75
10
20%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - Волеренга 0:2 Волеренга - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Волеренга - Русенборг 1:3
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Волеренга - Бранн 1:2 Саннефьёрд - Волеренга 1:2 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Волеренга - Олесунн 3:1 Викинг - Волеренга 1:1 Волеренга - Одд 2:2 Молде - Волеренга 0:0 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Волеренга - Саннефьёрд 2:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0
Тромсё
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Тромсё 1:4
Викинг - Тромсё 3:4 Тромсё - Олесунн 1:2 Стабек - Тромсё 0:1 Бранн - Тромсё 2:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Тромсё - Саннефьёрд 1:0 Тромсё - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Тромсё 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Тромсё - Стабек 2:1
Результаты матчей
Волеренга
Тромсё
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:3
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 20%
0:1
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
3
5 раз 17%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
510
87
312
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
69
78
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
255
1119
1515
525
624
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5