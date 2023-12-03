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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Будё-Глимт
2:0
Второй тайм: 80'
Сарпсборг-08
0'
1:0
20' Гол
Пеллегрино Амаль
48' Желтая карточка
Скиппер Антон
63' Желтая карточка
Сёренсен Адам
2:0
75' Гол
Зугеля Нино

Ход матча

20'
Пеллегрино Амаль
(Мумбанья Фарис)
1:0
46'
 
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
48'
 
Скиппер Антон
63'
Сёренсен Адам
 
72'
Капскармо Оскар
Мумбанья Фарис
 
72'
 
Упсет Кристиан
Бергет Йо Инге
73'
Сьоволд Фредрик
Вембангомо Брис
 
73'
Зугеля Нино
Гулликсен Тобиас
 
75'
Зугеля Нино
2:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Сарпсборг-08
1.44
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5.60
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5.40
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Все Коэффициенты
1
Лунд
Юлиан
Файе
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
6
Амундсен
Исак
30
Сёренсен
Адам
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
25
Гулликсен
Тобиас
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
31
Скиппер
Антон
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
29
Торп
Виктор
23
Сандберг
Никлас
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
25
Майгор
Миккел
14
Бергет
Йо
Инге
Будё-Глимт
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

109.1%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:0
К
4:0
Э
1:2
Э
0:2
ТМК
4:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
3:4
Э
2:1
ПД
2:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

2.4
1.64

Среднее время на гол

37
55

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.81
1.57

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
57

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 24 (4) 0.8
Мумбанья Фарис 15 0.5
Грёнбек Альберт 9 0.3
Салтнес Ульрик 6 0.2
Берг Патрик 3 0.1
Ветлесен Уго 3 0.1
Мугиша Джоэл 3 0.1
Сёрли Сондре 3 0.1
Вембангомо Брис 1 0.03
Бьоркан Фредерик 1 0.03
Зугеля Нино 1 0.03
Мо Бреде 1 0.03
Капскармо Оскар 1 0.03
Сёренсен Адам 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 9 0.3
Упсет Кристиан 8 0.27
Торп Виктор 7 0.23
Лундквист Рамон-Паскаль 6 (1) 0.2
Солтведт Йоахим 4 0.13
Утвик Бьорн 4 0.13
Сандберг Никлас 3 0.1
Бергет Йо Инге 3 0.1
Вишне Эйрик 2 0.07
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.07
Сандер Кристиансен 2 0.07
Зехнини Рафик 1 0.03
Henrik Meister 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Сколевик Стеффен 1 0.03
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Peter Reinhardsen 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 5 0
Пеллегрино Амаль 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Берг Патрик 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0
Хайкин Никита 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 1
Скиппер Антон 3 1
Майгор Миккел 4 0
Сколевик Стеффен 4 0
Мартинссон-Нгуали Серж 3 0
Зехнини Рафик 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Торп Виктор 3 0
Баа Кристофер 3 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Упсет Кристиан 0 1
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Тебо Франклин 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Сарпсборг-08
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

4
11
Будё-Глимт
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сарпсборг-08
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

35
31
Будё-Глимт
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Сарпсборг-08
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

39
42

Голы по времени матча

Забито

36
21
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
7
19%
3
14%
1-15
6
17%
5
24%
16-30
2
6%
4
19%
31-45
7
19%
4
19%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
10
28%
5
24%
76-90

Пропущено

17
25
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
29%
29%
3
12%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
3
18%
5
20%
61-75
1
6%
7
28%
76-90

Забито

39
36
19 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
7
18%
5
14%
1-15
7
18%
8
22%
16-30
5
13%
6
17%
31-45
9
23%
4
11%
46-60
7
18%
3
8%
61-75
4
10%
10
28%
76-90

Пропущено

22
23
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
5
23%
5
22%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
2
9%
5
22%
76-90

Забито

75
57
34 В 1-м тайме 31
41 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 19
3 Не забивали 4
14
19%
8
14%
1-15
13
17%
13
23%
16-30
7
9%
10
18%
31-45
16
21%
8
14%
46-60
11
15%
3
5%
61-75
14
19%
15
26%
76-90

Пропущено

39
48
24 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 21
10
26%
8
17%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
8
21%
9
19%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
3
8%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2
Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4

Результаты матчей

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

Точный счет

2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:3
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 34%
3
8 раз 28%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
1
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
2
12
2
1.5
10
5
7
7
2.5
6
9
4
10
3.5
3
12
1
13
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
2
13
2
1.5
6
8
8
7
2.5
2
12
3
12
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
25
4
25
4
1.5
16
13
15
14
2.5
8
21
7
22
3.5
3
26
2
27
4.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 0:2 30 19 4 7 55 - 34 61
3.
Тромсё
 0:1 30 19 3 8 47 - 33 60
4.
Викинг
 1:3 30 18 4 8 61 - 46 58
5.
Молде
 0:1 30 15 5 10 64 - 39 50
6.
Лиллестрём
 0:1 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 30 13 3 14 36 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 0:2 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 3:1 30 11 6 13 44 - 50 39
10.
Одд
 2:1 30 10 8 12 40 - 44 38
11.
Хам-Кам
 1:0 30 11 3 16 39 - 58 36
12.
Саннефьёрд
 1:0 30 8 7 15 47 - 55 31
13.
Хёугесунн
 0:0 30 8 7 15 31 - 40 31
14.
Волеренга
 1:0 30 8 7 15 39 - 49 31
15.
Стабек
 0:0 30 7 9 14 30 - 45 30
16.
Олесунн
 1:2 30 5 3 22 23 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 0:2 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 1:3 15 10 2 3 39 - 26 32
4.
Молде
 0:1 15 9 2 4 36 - 16 29
5.
Тромсё
 0:1 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 0:1 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 0:2 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 8 1 6 21 - 15 25
9.
Одд
 2:1 15 7 4 4 20 - 15 25
10.
Русенборг
 3:1 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Саннефьёрд
 1:0 15 6 5 4 26 - 17 23
12.
Стабек
 0:0 15 6 3 6 17 - 16 21
13.
Хёугесунн
 0:0 15 6 3 6 21 - 20 21
14.
Хам-Кам
 1:0 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 1:2 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 1:0 15 3 3 9 19 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 0:1 15 10 1 4 24 - 18 31
3.
Викинг
 1:3 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 0:2 15 7 2 6 20 - 19 23
5.
Молде
 0:1 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 1:0 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Хам-Кам
 1:0 15 5 0 10 18 - 36 15
9.
Сарпсборг-08
 0:2 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Русенборг
 3:1 15 4 3 8 20 - 30 15
11.
Лиллестрём
 0:1 15 4 3 8 15 - 26 15
12.
Одд
 2:1 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 0:0 15 1 6 8 13 - 29 9
15.
Саннефьёрд
 1:0 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 1:2 15 1 0 14 10 - 44 3
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • 46'
    Вишне Эйрик уходит с поля. Peter Reinhardsen выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Фарис Мумбанья сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Сарпсборг-08
1.44
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5.60
Реклама, pari.ru
5.40
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Будё-Глимт 2:0 Сарпсборг-08 онлайн

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Сарпсборг-08
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