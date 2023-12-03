Тур: 30. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Marius Hansen Groetta
2:0
Второй тайм: 80'
0'
1:0
20' ГолПеллегрино Амаль
48' Желтая карточкаСкиппер Антон
63' Желтая карточкаСёренсен Адам
2:0
75' ГолЗугеля Нино
Ход матча
20'
48'
63'
75'
2:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
109.1%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
21 матч
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
2.4
1.64
Среднее время на гол
37
55
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.81
1.57
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
57
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|24 (4)
|0.8
|Мумбанья Фарис
|15
|0.5
|Грёнбек Альберт
|9
|0.3
|Салтнес Ульрик
|6
|0.2
|Берг Патрик
|3
|0.1
|Ветлесен Уго
|3
|0.1
|Мугиша Джоэл
|3
|0.1
|Сёрли Сондре
|3
|0.1
|Вембангомо Брис
|1
|0.03
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.03
|Зугеля Нино
|1
|0.03
|Мо Бреде
|1
|0.03
|Капскармо Оскар
|1
|0.03
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|9
|0.3
|Упсет Кристиан
|8
|0.27
|Торп Виктор
|7
|0.23
|Лундквист Рамон-Паскаль
|6 (1)
|0.2
|Солтведт Йоахим
|4
|0.13
|Утвик Бьорн
|4
|0.13
|Сандберг Никлас
|3
|0.1
|Бергет Йо Инге
|3
|0.1
|Вишне Эйрик
|2
|0.07
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.07
|Сандер Кристиансен
|2
|0.07
|Зехнини Рафик
|1
|0.03
|Henrik Meister
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Сколевик Стеффен
|1
|0.03
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Peter Reinhardsen
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|1
|Скиппер Антон
|3
|1
|Майгор Миккел
|4
|0
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|3
|0
|Зехнини Рафик
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Торп Виктор
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
14% (2)
14% (2)
Сарпсборг-08
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
4
11
Будё-Глимт
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сарпсборг-08
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
35
31
Будё-Глимт
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Сарпсборг-08
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
39
42
Голы по времени матча
Забито
36
21
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
7
19%
3
14%
1-15
6
17%
5
24%
16-30
2
6%
4
19%
31-45
7
19%
4
19%
46-60
4
11%
0
0%
61-75
10
28%
5
24%
76-90
Пропущено
17
25
11 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
29%
29%
3
12%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
4
24%
4
16%
31-45
2
12%
3
12%
46-60
3
18%
5
20%
61-75
1
6%
7
28%
76-90
Забито
39
36
19 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
7
18%
5
14%
1-15
7
18%
8
22%
16-30
5
13%
6
17%
31-45
9
23%
4
11%
46-60
7
18%
3
8%
61-75
4
10%
10
28%
76-90
Пропущено
22
23
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
5
23%
5
22%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
2
9%
5
22%
76-90
Забито
75
57
34 В 1-м тайме 31
41 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 19
3 Не забивали 4
14
19%
8
14%
1-15
13
17%
13
23%
16-30
7
9%
10
18%
31-45
16
21%
8
14%
46-60
11
15%
3
5%
61-75
14
19%
15
26%
76-90
Пропущено
39
48
24 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 21
10
26%
8
17%
1-15
6
15%
4
8%
16-30
8
21%
9
19%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
3
8%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2
Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4
Результаты матчей
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
Точный счет
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:3
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 34%
3
8 раз 28%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
1
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
8 раз 28%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
132
122
105
77
69
410
312
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
122
132
68
87
212
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
254
254
1613
1514
821
722
326
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|22
|4
|4
|78 - 38
|70
|2.
|0:2
|30
|19
|4
|7
|55 - 34
|61
|3.
|0:1
|30
|19
|3
|8
|47 - 33
|60
|4.
|1:3
|30
|18
|4
|8
|61 - 46
|58
|5.
|0:1
|30
|15
|5
|10
|64 - 39
|50
|6.
|0:1
|30
|13
|4
|13
|49 - 49
|43
|7.
|2:0
|30
|13
|3
|14
|36 - 35
|42
|8.
|0:2
|30
|12
|5
|13
|55 - 52
|41
|9.
|3:1
|30
|11
|6
|13
|44 - 50
|39
|10.
|2:1
|30
|10
|8
|12
|40 - 44
|38
|11.
|1:0
|30
|11
|3
|16
|39 - 58
|36
|12.
|1:0
|30
|8
|7
|15
|47 - 55
|31
|13.
|0:0
|30
|8
|7
|15
|31 - 40
|31
|14.
|1:0
|30
|8
|7
|15
|39 - 49
|31
|15.
|0:0
|30
|7
|9
|14
|30 - 45
|30
|16.
|1:2
|30
|5
|3
|22
|23 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|12
|2
|1
|39 - 16
|38
|2.
|0:2
|15
|12
|2
|1
|35 - 15
|38
|3.
|1:3
|15
|10
|2
|3
|39 - 26
|32
|4.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|36 - 16
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 15
|29
|6.
|0:1
|15
|9
|1
|5
|34 - 23
|28
|7.
|0:2
|15
|8
|2
|5
|35 - 24
|26
|8.
|2:0
|15
|8
|1
|6
|21 - 15
|25
|9.
|2:1
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|25
|10.
|3:1
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|11.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|26 - 17
|23
|12.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|13.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 20
|21
|14.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|15.
|1:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 27
|15
|16.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|10
|2
|3
|39 - 22
|32
|2.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|24 - 18
|31
|3.
|1:3
|15
|8
|2
|5
|22 - 20
|26
|4.
|0:2
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|28 - 23
|21
|6.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|7.
|2:0
|15
|5
|2
|8
|15 - 20
|17
|8.
|1:0
|15
|5
|0
|10
|18 - 36
|15
|9.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|10.
|3:1
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|11.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|15 - 26
|15
|12.
|2:1
|15
|3
|4
|8
|20 - 29
|13
|13.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|10 - 20
|10
|14.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|15.
|1:0
|15
|2
|2
|11
|21 - 38
|8
|16.
|1:2
|15
|1
|0
|14
|10 - 44
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5