  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Будё-Глимт
2:0
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
1:0
20' Гол
Пеллегрино Амаль
48' Желтая карточка
Скиппер Антон
63' Желтая карточка
Сёренсен Адам
2:0
75' Гол
Зугеля Нино
89' Желтая карточка
Капскармо Оскар
90'+2
1
Лунд
Юлиан
Файе
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
6
Амундсен
Исак
30
Сёренсен
Адам
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
25
Гулликсен
Тобиас
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Кьетил
Хауг
32
Вишне
Эйрик
31
Скиппер
Антон
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
29
Торп
Виктор
23
Сандберг
Никлас
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
25
Майгор
Миккел
14
Бергет
Йо
Инге
Будё-Глимт
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

109.1%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:2
Э
1:4
Э
4:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:0
К
4:0
Э
1:2
Э
0:2
ТМК
4:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
3:4
Э
2:1
ПД
2:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

2.4
1.64

Среднее время на гол

37
55

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.81
1.57

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
57

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 24 (4) 0.8
Мумбанья Фарис 15 0.5
Грёнбек Альберт 9 0.3
Салтнес Ульрик 6 0.2
Берг Патрик 3 0.1
Ветлесен Уго 3 0.1
Мугиша Джоэл 3 0.1
Сёрли Сондре 3 0.1
Зугеля Нино 2 0.07
Вембангомо Брис 1 0.03
Бьоркан Фредерик 1 0.03
Мо Бреде 1 0.03
Капскармо Оскар 1 0.03
Сёренсен Адам 0 0
Фет Сондре 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 9 0.3
Упсет Кристиан 8 0.27
Торп Виктор 7 0.23
Лундквист Рамон-Паскаль 6 (1) 0.2
Солтведт Йоахим 4 0.13
Утвик Бьорн 4 0.13
Сандберг Никлас 3 0.1
Бергет Йо Инге 3 0.1
Вишне Эйрик 2 0.07
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0.07
Сандер Кристиансен 2 0.07
Зехнини Рафик 1 0.03
Henrik Meister 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Сколевик Стеффен 1 0.03
Тибблинг Симон 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Peter Reinhardsen 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 5 0
Пеллегрино Амаль 4 0
Грёнбек Альберт 4 0
Берг Патрик 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Бьортуфт Один Лурас 3 0
Лоде Мариус 1 1
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Капскармо Оскар 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Фет Сондре 1 0
Хайкин Никита 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 4 1
Скиппер Антон 3 1
Майгор Миккел 4 0
Сколевик Стеффен 4 0
Мартинссон-Нгуали Серж 3 0
Зехнини Рафик 3 0
Вишне Эйрик 3 0
Торп Виктор 3 0
Баа Кристофер 3 0
Лундквист Рамон-Паскаль 2 0
Упсет Кристиан 0 1
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс II 1 0
Тибблинг Симон 1 0
Кьетил Хауг 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Henrik Meister 1 0
Тебо Франклин 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Сарпсборг-08
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

4
11
Будё-Глимт
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

35
31
Будё-Глимт
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Сарпсборг-08
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

39
42

Голы по времени матча

Забито

38
21
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
7
18%
3
14%
1-15
7
18%
5
24%
16-30
2
5%
4
19%
31-45
7
18%
4
19%
46-60
5
13%
0
0%
61-75
10
26%
5
24%
76-90

Пропущено

17
27
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
5
29%
29%
3
11%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
4
24%
4
15%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
3
18%
6
22%
61-75
1
6%
7
26%
76-90

Забито

39
36
19 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
7
18%
5
14%
1-15
7
18%
8
22%
16-30
5
13%
6
17%
31-45
9
23%
4
11%
46-60
7
18%
3
8%
61-75
4
10%
10
28%
76-90

Пропущено

22
23
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
5
23%
5
22%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
2
9%
5
22%
76-90

Забито

77
57
35 В 1-м тайме 31
42 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 19
3 Не забивали 5
14
18%
8
14%
1-15
14
18%
13
23%
16-30
7
9%
10
18%
31-45
16
21%
8
14%
46-60
12
16%
3
5%
61-75
14
18%
15
26%
76-90

Пропущено

39
50
24 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 22
10
26%
8
16%
1-15
6
15%
5
10%
16-30
8
21%
9
18%
31-45
6
15%
7
14%
46-60
6
15%
9
18%
61-75
3
8%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2
Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4

Результаты матчей

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
3
8 раз 27%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
1
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
13
2
1.5
10
5
7
8
2.5
6
9
4
11
3.5
3
12
1
14
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
13
2
1.5
6
9
8
7
2.5
2
13
3
12
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
25
5
26
4
1.5
16
14
15
15
2.5
8
22
7
23
3.5
3
27
2
28
4.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 30 19 4 7 55 - 35 61
3.
Тромсё
 30 19 4 7 48 - 33 61
4.
Викинг
 30 18 4 8 61 - 48 58
5.
Молде
 30 15 6 9 65 - 39 51
6.
Лиллестрём
 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 30 13 3 14 37 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 30 11 6 13 46 - 50 39
10.
Одд
 30 10 8 12 42 - 44 38
11.
Хам-Кам
 30 10 4 16 39 - 59 34
12.
Хёугесунн
 30 9 6 15 34 - 40 33
13.
Саннефьёрд
 30 8 7 15 47 - 55 31
14.
Волеренга
 30 7 8 15 39 - 50 29
15.
Стабек
 30 7 8 15 30 - 48 29
16.
Олесунн
 30 5 3 22 23 - 73 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 15 10 2 3 39 - 28 32
4.
Молде
 15 9 3 3 37 - 16 30
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 15 8 1 6 22 - 15 25
9.
Одд
 15 7 4 4 22 - 15 25
10.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Хёугесунн
 15 7 2 6 24 - 20 23
12.
Саннефьёрд
 15 6 5 4 26 - 17 23
13.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
14.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 15 2 4 9 19 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 15 10 2 3 25 - 18 32
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 15 7 2 6 20 - 20 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Русенборг
 15 4 3 8 22 - 30 15
9.
Сарпсборг-08
 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Лиллестрём
 15 4 3 8 15 - 26 15
11.
Хам-Кам
 15 4 1 10 18 - 37 13
12.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
15.
Стабек
 15 1 5 9 13 - 32 8
16.
Олесунн
 15 1 0 14 10 - 46 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Фарис Мумбанья сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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