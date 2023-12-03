Тур: 30. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Marius Hansen Groetta
2:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолПеллегрино Амаль
48' Желтая карточкаСкиппер Антон
63' Желтая карточкаСёренсен Адам
2:0
75' ГолЗугеля Нино
89' Желтая карточкаКапскармо Оскар
90'+2
Ход матча
20'
48'
63'
75'
2:0
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
99 Зугеля НиноНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
109.1%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
21 матч
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
2.4
1.64
Среднее время на гол
37
55
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.5
Среднее время на гол
70
60
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.81
1.57
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
57
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|24 (4)
|0.8
|Мумбанья Фарис
|15
|0.5
|Грёнбек Альберт
|9
|0.3
|Салтнес Ульрик
|6
|0.2
|Берг Патрик
|3
|0.1
|Ветлесен Уго
|3
|0.1
|Мугиша Джоэл
|3
|0.1
|Сёрли Сондре
|3
|0.1
|Зугеля Нино
|2
|0.07
|Вембангомо Брис
|1
|0.03
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.03
|Мо Бреде
|1
|0.03
|Капскармо Оскар
|1
|0.03
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|9
|0.3
|Упсет Кристиан
|8
|0.27
|Торп Виктор
|7
|0.23
|Лундквист Рамон-Паскаль
|6 (1)
|0.2
|Солтведт Йоахим
|4
|0.13
|Утвик Бьорн
|4
|0.13
|Сандберг Никлас
|3
|0.1
|Бергет Йо Инге
|3
|0.1
|Вишне Эйрик
|2
|0.07
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0.07
|Сандер Кристиансен
|2
|0.07
|Зехнини Рафик
|1
|0.03
|Henrik Meister
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Сколевик Стеффен
|1
|0.03
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Peter Reinhardsen
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|5
|0
|Пеллегрино Амаль
|4
|0
|Грёнбек Альберт
|4
|0
|Берг Патрик
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Капскармо Оскар
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Фет Сондре
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|4
|1
|Скиппер Антон
|3
|1
|Майгор Миккел
|4
|0
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|3
|0
|Зехнини Рафик
|3
|0
|Вишне Эйрик
|3
|0
|Торп Виктор
|3
|0
|Баа Кристофер
|3
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|2
|0
|Упсет Кристиан
|0
|1
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс II
|1
|0
|Тибблинг Симон
|1
|0
|Кьетил Хауг
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Сарпсборг-08
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
7% (1)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
4
11
Будё-Глимт
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
35
31
Будё-Глимт
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
40% (12)
20% (6)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
17% (5)
40% (12)
Сарпсборг-08
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
27% (8)
47% (14)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
39
42
Голы по времени матча
Забито
38
21
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
7
18%
3
14%
1-15
7
18%
5
24%
16-30
2
5%
4
19%
31-45
7
18%
4
19%
46-60
5
13%
0
0%
61-75
10
26%
5
24%
76-90
Пропущено
17
27
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
5
29%
29%
3
11%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
4
24%
4
15%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
3
18%
6
22%
61-75
1
6%
7
26%
76-90
Забито
39
36
19 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
7
18%
5
14%
1-15
7
18%
8
22%
16-30
5
13%
6
17%
31-45
9
23%
4
11%
46-60
7
18%
3
8%
61-75
4
10%
10
28%
76-90
Пропущено
22
23
13 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
5
23%
5
22%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
4
18%
5
22%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
2
9%
5
22%
76-90
Забито
77
57
35 В 1-м тайме 31
42 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 19
3 Не забивали 5
14
18%
8
14%
1-15
14
18%
13
23%
16-30
7
9%
10
18%
31-45
16
21%
8
14%
46-60
12
16%
3
5%
61-75
14
18%
15
26%
76-90
Пропущено
39
50
24 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 22
10
26%
8
16%
1-15
6
15%
5
10%
16-30
8
21%
9
18%
31-45
6
15%
7
14%
46-60
6
15%
9
18%
61-75
3
8%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2
Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 3:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:2
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 3:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Тромсё 4:0 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Молде - Сарпсборг-08 5:1 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Молде - Сарпсборг-08 3:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Согндаль - Сарпсборг-08 3:4
Результаты матчей
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:3
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
4:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
3
8 раз 27%
4
5 раз 17%
0
2 раза 7%
1
2 раза 7%
5
2 раза 7%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
132
105
78
69
411
312
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
132
69
87
213
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
255
264
1614
1515
822
723
327
228
228
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5