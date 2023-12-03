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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Одд
2:1
Второй тайм: 82'
Олесунн
0'
1:0
13' Гол в свои ворота
Диоп Амиду
24' Желтая карточка
Haakon Butli Hammer
2:0
31' Гол
Ингебритсен Микаэль
2:1
38' Гол
Диоп Моктар
45' Желтая карточка
Харам Симен

Ход матча

8'
 
Лэнсинг Майкл
Грютебуст Стен
13'
Диоп Амиду
1:0
24'
 
Haakon Butli Hammer
31'
Ингебритсен Микаэль
(Рууд Эспен)
2:0
38'
2:1
Диоп Моктар
(Карлсбакк Маркус)
45'
 
Харам Симен
57'
Faniel Temesgen Tewelde
Свендсен Тобиас
 
72'
Jesper Svenungsen Skau
Thomas Rekdal
 
74'
 
Рамсланн Мартин
Колве Эйвинд
74'
 
Одемарксбаккен Кристоффер
Sander Hestetun Kilen

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Олесунн
1.51
5.76
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Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
4
Leon
Hien
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
2
Рууд
Эспен
16
Casper
Glenna
6
Овусу
Леонард
20
Thomas
Rekdal
10
Ингебритсен
Микаэль
14
Свендсен
Тобиас
7
Йоргенсен
Филип
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
33
Харам
Симен
2
Мюррей
Трейс
40
Колве
Эйвинд
8
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
27
Диоп
Моктар
39
Sander
Hestetun
Kilen
Одд
3-4-2-1
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Одд
Олесунн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:3
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
Э
3:2
Э
3:2
Э
5:1
ТМК
1:3
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
1:1

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.6
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.8

Среднее время на гол

70
50

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.83
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
46

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 6 0.2
Йоргенсен Филип 6 0.2
Faniel Temesgen Tewelde 5 0.17
Рууд Эспен 4 (1) 0.13
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.1
Dennis Gjengaar 2 0.07
Юхансен Сондре 2 0.07
Овусу Соломон 1 0.03
Валлем Конрад 1 0.03
Свендсен Тобиас 1 0.03
Баккай Йосеф Бриан 1 0.03
Томас Диого 1 0.03
Thomas Rekdal 1 0.03
Евтович Милан 1 0.03
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.03
Leon Hien 1 0.03
Овусу Леонард 0 0
Anders Ryste 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 5 (2) 0.17
Атанга Исаак 5 0.17
Кристенсен Бьорн Мартин 4 0.13
Эбийе Мозес 3 (1) 0.1
Сегберг Эрленд 2 0.07
Диоп Моктар 2 0.07
Рамсланн Мартин 1 0.03
Haakon Butli Hammer 1 0.03
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Диоп Амиду I 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Соломон 6 1
Рууд Эспен 6 0
Валлем Конрад 6 0
Овусу Леонард 6 0
Томас Диого 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Баккай Йосеф Бриан 4 0
Leon Hien 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Свендсен Тобиас 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Магиес Закария 2 0
Бротвейт Пер-Кристиан 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Dennis Gjengaar 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 4 1
Фельман Давид 4 0
Сегберг Эрленд 4 0
Кителано Йон 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Nikolai Soeyset Hopland 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Атанга Исаак 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Кристенсен Бьорн Мартин 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Диоп Моктар 1 0
Харам Симен 1 0

Результаты матчей

Одд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Олесунн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
9
Одд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Олесунн
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
22

Упущенные победы

12
11
Одд
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Олесунн
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
17% (5)
55% (16)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

25
23

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
1
6%
3
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
4
36%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90

Пропущено

15
40
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
20%
3
8%
1-15
2
13%
7
18%
16-30
3
20%
6
15%
31-45
3
20%
7
18%
46-60
2
13%
5
13%
61-75
2
13%
12
30%
76-90

Забито

22
14
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
5
23%
0
0%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
2
9%
3
21%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
23%
3
21%
76-90

Пропущено

27
26
6 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
4%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
4
15%
7
27%
46-60
9
33%
4
15%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90

Забито

39
25
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
6
15%
3
12%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
7
18%
8
32%
31-45
6
15%
4
16%
46-60
5
13%
2
8%
61-75
10
26%
5
20%
76-90

Пропущено

42
66
14 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 41
12 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 25
4
10%
7
11%
1-15
2
5%
8
12%
16-30
8
19%
10
15%
31-45
7
17%
14
21%
46-60
11
26%
9
14%
61-75
10
24%
18
27%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Олесунн
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Олесунн - Викинг 0:4 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3

Результаты матчей

Одд
Олесунн

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
5:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
13 раз 45%
1
12 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Одд
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
7
5
9
1.5
3
12
2
12
2.5
2
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
10
1.5
1
13
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
16
13
10
19
1.5
4
25
4
25
2.5
2
27
2
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 0:2 30 19 4 7 55 - 34 61
3.
Тромсё
 0:1 30 19 3 8 47 - 33 60
4.
Викинг
 1:3 30 18 4 8 61 - 46 58
5.
Молде
 0:1 30 15 5 10 64 - 39 50
6.
Лиллестрём
 0:1 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 30 13 3 14 36 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 0:2 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 3:1 30 11 6 13 44 - 50 39
10.
Одд
 2:1 30 10 8 12 40 - 44 38
11.
Хам-Кам
 1:0 30 11 3 16 39 - 58 36
12.
Саннефьёрд
 1:0 30 8 7 15 47 - 55 31
13.
Хёугесунн
 0:0 30 8 7 15 31 - 40 31
14.
Волеренга
 1:0 30 8 7 15 39 - 49 31
15.
Стабек
 0:0 30 7 9 14 30 - 45 30
16.
Олесунн
 1:2 30 5 3 22 23 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 0:2 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 1:3 15 10 2 3 39 - 26 32
4.
Молде
 0:1 15 9 2 4 36 - 16 29
5.
Тромсё
 0:1 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 0:1 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 0:2 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 8 1 6 21 - 15 25
9.
Одд
 2:1 15 7 4 4 20 - 15 25
10.
Русенборг
 3:1 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Саннефьёрд
 1:0 15 6 5 4 26 - 17 23
12.
Стабек
 0:0 15 6 3 6 17 - 16 21
13.
Хёугесунн
 0:0 15 6 3 6 21 - 20 21
14.
Хам-Кам
 1:0 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 1:2 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 1:0 15 3 3 9 19 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 0:1 15 10 1 4 24 - 18 31
3.
Викинг
 1:3 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 0:2 15 7 2 6 20 - 19 23
5.
Молде
 0:1 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 1:0 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Хам-Кам
 1:0 15 5 0 10 18 - 36 15
9.
Сарпсборг-08
 0:2 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Русенборг
 3:1 15 4 3 8 20 - 30 15
11.
Лиллестрём
 0:1 15 4 3 8 15 - 26 15
12.
Одд
 2:1 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 0:0 15 1 6 8 13 - 29 9
15.
Саннефьёрд
 1:0 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 1:2 15 1 0 14 10 - 44 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Харам Симен получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Карлсбакк Маркус сделал результативную передачу.
  • 38'
    Г О О О О Л - Диоп Моктар бьет в цель!
  • 31'
    Рууд Эспен сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Ингебритсен Микаэль бьет в цель!
  • 24'
    Haakon Butli Hammer получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Г О О О О Л - Диоп Амиду I уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 8'
    Грютебуст Стен уходит с поля. Лэнсинг Майкл выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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