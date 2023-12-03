Тур: 30. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0'
1:0
13' Гол в свои воротаДиоп Амиду
24' Желтая карточкаHaakon Butli Hammer
2:0
31' ГолИнгебритсен Микаэль
2:1
38' ГолДиоп Моктар
45' Желтая карточкаХарам Симен
Ход матча
13'
1:0
31'
38'
2:1
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
-
33 Харам СименЗащитник
- Защитник
-
40 Колве ЭйвиндПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Одд
Олесунн
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
2.6
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.8
Среднее время на гол
70
50
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.83
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
46
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|6
|0.2
|Йоргенсен Филип
|6
|0.2
|Faniel Temesgen Tewelde
|5
|0.17
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.13
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.1
|Dennis Gjengaar
|2
|0.07
|Юхансен Сондре
|2
|0.07
|Овусу Соломон
|1
|0.03
|Валлем Конрад
|1
|0.03
|Свендсен Тобиас
|1
|0.03
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0.03
|Томас Диого
|1
|0.03
|Thomas Rekdal
|1
|0.03
|Евтович Милан
|1
|0.03
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.03
|Leon Hien
|1
|0.03
|Овусу Леонард
|0
|0
|Anders Ryste
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|5 (2)
|0.17
|Атанга Исаак
|5
|0.17
|Кристенсен Бьорн Мартин
|4
|0.13
|Эбийе Мозес
|3 (1)
|0.1
|Сегберг Эрленд
|2
|0.07
|Диоп Моктар
|2
|0.07
|Рамсланн Мартин
|1
|0.03
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.03
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Диоп Амиду I
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Соломон
|6
|1
|Рууд Эспен
|6
|0
|Валлем Конрад
|6
|0
|Овусу Леонард
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Баккай Йосеф Бриан
|4
|0
|Leon Hien
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Магиес Закария
|2
|0
|Бротвейт Пер-Кристиан
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|4
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Сегберг Эрленд
|4
|0
|Кителано Йон
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Атанга Исаак
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Эбийе Мозес
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Мелланд Хенрик
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
|Харам Симен
|1
|0
Результаты матчей
Одд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Олесунн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
9
Одд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Олесунн
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
21% (3)
79% (11)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
22
22
Упущенные победы
12
11
Одд
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (7)
52% (15)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
28% (8)
24% (7)
Олесунн
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
17% (5)
55% (16)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
25
23
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
1
6%
3
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
4
36%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
2
12%
1
9%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90
Пропущено
15
40
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
20%
3
8%
1-15
2
13%
7
18%
16-30
3
20%
6
15%
31-45
3
20%
7
18%
46-60
2
13%
5
13%
61-75
2
13%
12
30%
76-90
Забито
22
14
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
5
23%
0
0%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
2
9%
3
21%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
23%
3
21%
76-90
Пропущено
27
26
6 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
4%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
4
15%
7
27%
46-60
9
33%
4
15%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90
Забито
39
25
18 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
6
15%
3
12%
1-15
5
13%
3
12%
16-30
7
18%
8
32%
31-45
6
15%
4
16%
46-60
5
13%
2
8%
61-75
10
26%
5
20%
76-90
Пропущено
42
66
14 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 41
12 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 25
4
10%
7
11%
1-15
2
5%
8
12%
16-30
8
19%
10
15%
31-45
7
17%
14
21%
46-60
11
26%
9
14%
61-75
10
24%
18
27%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Олесунн
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Олесунн - Викинг 0:4 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3
Результаты матчей
Одд
Олесунн
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:1
4 раза 14%
0:3
3 раза 10%
5:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
0
13 раз 45%
1
12 раз 41%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Одд
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
87
59
312
212
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
86
510
113
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
1613
1019
425
425
227
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|22
|4
|4
|78 - 38
|70
|2.
|0:2
|30
|19
|4
|7
|55 - 34
|61
|3.
|0:1
|30
|19
|3
|8
|47 - 33
|60
|4.
|1:3
|30
|18
|4
|8
|61 - 46
|58
|5.
|0:1
|30
|15
|5
|10
|64 - 39
|50
|6.
|0:1
|30
|13
|4
|13
|49 - 49
|43
|7.
|2:0
|30
|13
|3
|14
|36 - 35
|42
|8.
|0:2
|30
|12
|5
|13
|55 - 52
|41
|9.
|3:1
|30
|11
|6
|13
|44 - 50
|39
|10.
|2:1
|30
|10
|8
|12
|40 - 44
|38
|11.
|1:0
|30
|11
|3
|16
|39 - 58
|36
|12.
|1:0
|30
|8
|7
|15
|47 - 55
|31
|13.
|0:0
|30
|8
|7
|15
|31 - 40
|31
|14.
|1:0
|30
|8
|7
|15
|39 - 49
|31
|15.
|0:0
|30
|7
|9
|14
|30 - 45
|30
|16.
|1:2
|30
|5
|3
|22
|23 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|12
|2
|1
|39 - 16
|38
|2.
|0:2
|15
|12
|2
|1
|35 - 15
|38
|3.
|1:3
|15
|10
|2
|3
|39 - 26
|32
|4.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|36 - 16
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 15
|29
|6.
|0:1
|15
|9
|1
|5
|34 - 23
|28
|7.
|0:2
|15
|8
|2
|5
|35 - 24
|26
|8.
|2:0
|15
|8
|1
|6
|21 - 15
|25
|9.
|2:1
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|25
|10.
|3:1
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|11.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|26 - 17
|23
|12.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|13.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 20
|21
|14.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|15.
|1:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 27
|15
|16.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|10
|2
|3
|39 - 22
|32
|2.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|24 - 18
|31
|3.
|1:3
|15
|8
|2
|5
|22 - 20
|26
|4.
|0:2
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|28 - 23
|21
|6.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|7.
|2:0
|15
|5
|2
|8
|15 - 20
|17
|8.
|1:0
|15
|5
|0
|10
|18 - 36
|15
|9.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|10.
|3:1
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|11.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|15 - 26
|15
|12.
|2:1
|15
|3
|4
|8
|20 - 29
|13
|13.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|10 - 20
|10
|14.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|15.
|1:0
|15
|2
|2
|11
|21 - 38
|8
|16.
|1:2
|15
|1
|0
|14
|10 - 44
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5