Тур: 30. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0'
1:0
13' Гол в свои воротаДиоп Амиду
24' Желтая карточкаHaakon Butli Hammer
2:0
31' ГолИнгебритсен Микаэль
2:1
38' ГолДиоп Моктар
45' Желтая карточкаХарам Симен
3:1
83' ГолЙоргенсен Филип
4:1
90' ГолJesper Svenungsen Skau
90' Желтая карточкаКристенсен Бьорн Мартин
90'+4
Ход матча
13'
1:0
31'
38'
2:1
45'
83'
3:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 4
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
23 Anders Ryste
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Erik FroeysaЗащитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
-
33 Харам СименЗащитник
- Защитник
-
40 Колве ЭйвиндПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Одд
Олесунн
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
2.6
2
Среднее время на гол
34
45
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.8
Среднее время на гол
70
50
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.83
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
46
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоргенсен Филип
|7
|0.23
|Ингебритсен Микаэль
|6
|0.2
|Faniel Temesgen Tewelde
|5
|0.17
|Рууд Эспен
|4 (1)
|0.13
|Мидтскуген Оле-Эрик
|3
|0.1
|Dennis Gjengaar
|2
|0.07
|Юхансен Сондре
|2
|0.07
|Овусу Соломон
|1
|0.03
|Валлем Конрад
|1
|0.03
|Свендсен Тобиас
|1
|0.03
|Баккай Йосеф Бриан
|1
|0.03
|Томас Диого
|1
|0.03
|Thomas Rekdal
|1
|0.03
|Евтович Милан
|1
|0.03
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0.03
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.03
|Leon Hien
|1
|0.03
|Овусу Леонард
|0
|0
|Anders Ryste
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|5 (2)
|0.17
|Атанга Исаак
|5
|0.17
|Кристенсен Бьорн Мартин
|4
|0.13
|Эбийе Мозес
|3 (1)
|0.1
|Сегберг Эрленд
|2
|0.07
|Диоп Моктар
|2
|0.07
|Рамсланн Мартин
|1
|0.03
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.03
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Диоп Амиду I
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овусу Соломон
|6
|1
|Рууд Эспен
|6
|0
|Валлем Конрад
|6
|0
|Овусу Леонард
|6
|0
|Томас Диого
|5
|0
|Юхансен Сондре
|3
|1
|Баккай Йосеф Бриан
|4
|0
|Leon Hien
|4
|0
|Хаген Стеффен
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|2
|0
|Магиес Закария
|2
|0
|Бротвейт Пер-Кристиан
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Dennis Gjengaar
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|4
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Сегберг Эрленд
|4
|0
|Кителано Йон
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Nikolai Soeyset Hopland
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Атанга Исаак
|3
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|3
|0
|Haakon Butli Hammer
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Мюррей Трейс
|1
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0
|Эбийе Мозес
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Мелланд Хенрик
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
|Харам Симен
|1
|0
Результаты матчей
Одд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Олесунн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
11
Одд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Олесунн
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (3)
80% (12)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
22
22
Упущенные победы
12
11
Одд
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
Олесунн
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
17% (5)
57% (17)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
27
23
Упущенные победы
15
22
Голы по времени матча
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
5%
4
31%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
5
38%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
7
35%
2
15%
76-90
Пропущено
17
43
10 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
4
24%
3
7%
1-15
2
12%
7
16%
16-30
4
24%
7
16%
31-45
3
18%
7
16%
46-60
2
12%
5
12%
61-75
2
12%
14
33%
76-90
Забито
22
14
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
5
23%
0
0%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
2
9%
3
21%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
23%
3
21%
76-90
Пропущено
27
26
6 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
4%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
4
15%
7
27%
46-60
9
33%
4
15%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90
Забито
42
27
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 12
8 Не забивали 12
6
14%
4
15%
1-15
5
12%
3
11%
16-30
8
19%
9
33%
31-45
6
14%
4
15%
46-60
5
12%
2
7%
61-75
12
29%
5
19%
76-90
Пропущено
44
69
16 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 43
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 26
5
11%
7
10%
1-15
2
5%
8
12%
16-30
9
20%
11
16%
31-45
7
16%
14
20%
46-60
11
25%
9
13%
61-75
10
23%
20
29%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Олесунн
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Олесунн - Викинг 0:4 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3
Результаты матчей
Одд
Олесунн
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
5:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
0
13 раз 43%
1
13 раз 43%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Одд
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
69
312
312
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
510
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
1713
1119
426
525
228
327
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5