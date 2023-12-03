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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Одд
4:1
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
13' Гол в свои ворота
Диоп Амиду
24' Желтая карточка
Haakon Butli Hammer
2:0
31' Гол
Ингебритсен Микаэль
2:1
38' Гол
Диоп Моктар
45' Желтая карточка
Харам Симен
3:1
83' Гол
Йоргенсен Филип
4:1
90' Гол
Jesper Svenungsen Skau
90' Желтая карточка
Кристенсен Бьорн Мартин
90'+4
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
4
Leon
Hien
17
Овусу
Соломон
21
Хаген
Стеффен
2
Рууд
Эспен
16
Casper
Glenna
6
Овусу
Леонард
20
Thomas
Rekdal
10
Ингебритсен
Микаэль
14
Свендсен
Тобиас
7
Йоргенсен
Филип
1
Грютебуст
Стен
23
Erik
Froeysa
21
Диоп
Амиду
I
33
Харам
Симен
2
Мюррей
Трейс
40
Колве
Эйвинд
8
Haakon
Butli
Hammer
22
Карлсбакк
Маркус
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
27
Диоп
Моктар
39
Sander
Hestetun
Kilen
Одд
3-4-2-1
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Одд
Олесунн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:3
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:3
Э
3:2
Э
3:2
Э
5:1
ТМК
1:3
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:3
Э
1:1

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.6
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.8

Среднее время на гол

70
50

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.83
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
46

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоргенсен Филип 7 0.23
Ингебритсен Микаэль 6 0.2
Faniel Temesgen Tewelde 5 0.17
Рууд Эспен 4 (1) 0.13
Мидтскуген Оле-Эрик 3 0.1
Dennis Gjengaar 2 0.07
Юхансен Сондре 2 0.07
Овусу Соломон 1 0.03
Валлем Конрад 1 0.03
Свендсен Тобиас 1 0.03
Баккай Йосеф Бриан 1 0.03
Томас Диого 1 0.03
Thomas Rekdal 1 0.03
Евтович Милан 1 0.03
Jesper Svenungsen Skau 1 0.03
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.03
Leon Hien 1 0.03
Овусу Леонард 0 0
Anders Ryste 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 5 (2) 0.17
Атанга Исаак 5 0.17
Кристенсен Бьорн Мартин 4 0.13
Эбийе Мозес 3 (1) 0.1
Сегберг Эрленд 2 0.07
Диоп Моктар 2 0.07
Рамсланн Мартин 1 0.03
Haakon Butli Hammer 1 0.03
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Диоп Амиду I 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овусу Соломон 6 1
Рууд Эспен 6 0
Валлем Конрад 6 0
Овусу Леонард 6 0
Томас Диого 5 0
Юхансен Сондре 3 1
Баккай Йосеф Бриан 4 0
Leon Hien 4 0
Хаген Стеффен 3 0
Свендсен Тобиас 3 0
Мидтскуген Оле-Эрик 2 0
Магиес Закария 2 0
Бротвейт Пер-Кристиан 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Dennis Gjengaar 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 4 1
Фельман Давид 4 0
Сегберг Эрленд 4 0
Кителано Йон 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Nikolai Soeyset Hopland 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Атанга Исаак 3 0
Кристенсен Бьорн Мартин 3 0
Haakon Butli Hammer 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Стёлос Александер 1 0
Мюррей Трейс 1 0
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0
Эбийе Мозес 1 0
Erik Froeysa 1 0
Мое Еппе 1 0
Мелланд Хенрик 1 0
Диоп Моктар 1 0
Харам Симен 1 0

Результаты матчей

Одд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Олесунн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
11
Одд
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Олесунн
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (3)
80% (12)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
22

Упущенные победы

12
11
Одд
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (15)
27% (8)
23% (7)
Олесунн
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
17% (5)
57% (17)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

27
23

Упущенные победы

15
22

Голы по времени матча

Забито

20
13
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
5%
4
31%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
5
25%
5
38%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
7
35%
2
15%
76-90

Пропущено

17
43
10 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
4
24%
3
7%
1-15
2
12%
7
16%
16-30
4
24%
7
16%
31-45
3
18%
7
16%
46-60
2
12%
5
12%
61-75
2
12%
14
33%
76-90

Забито

22
14
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
5
23%
0
0%
1-15
4
18%
3
21%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
2
9%
3
21%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
5
23%
3
21%
76-90

Пропущено

27
26
6 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
1
4%
4
15%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
5
19%
4
15%
31-45
4
15%
7
27%
46-60
9
33%
4
15%
61-75
8
30%
30%
6
23%
76-90

Забито

42
27
19 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 12
8 Не забивали 12
6
14%
4
15%
1-15
5
12%
3
11%
16-30
8
19%
9
33%
31-45
6
14%
4
15%
46-60
5
12%
2
7%
61-75
12
29%
5
19%
76-90

Пропущено

44
69
16 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 43
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 26
5
11%
7
10%
1-15
2
5%
8
12%
16-30
9
20%
11
16%
31-45
7
16%
14
20%
46-60
11
25%
9
13%
61-75
10
23%
20
29%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Лиллестрём - Одд 4:4 Одд - Тромсё 1:2 Бранн - Одд 2:1 Одд - Хам-Кам 2:0
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Одд - Викинг 1:1 Одд - Хёугесунн 1:1 Молде - Одд 4:1 Одд - Саннефьёрд 3:2 Волеренга - Одд 2:2 Одд - Сарпсборг-08 0:3 Одд - Стабек 4:0 Русенборг - Одд 3:2 Одд - Волеренга 2:1 Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1 Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1
Олесунн
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Олесунн - Викинг 0:4 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Олесунн - Саннефьёрд 0:3 Хёугесунн - Олесунн 6:1
Олесунн - Сарпсборг-08 3:2 Тромсё - Олесунн 1:2 Олесунн - Стабек 1:1 Волеренга - Олесунн 3:1 Олесунн - Лиллестрём 1:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Бранн - Олесунн 5:1 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Олесунн 3:1 Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0 Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3

Результаты матчей

Одд
Олесунн

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
3:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
5:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
0
13 раз 43%
1
13 раз 43%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Одд
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
3
12
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
1
14
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
17
13
11
19
1.5
4
26
5
25
2.5
2
28
3
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 30 19 4 7 55 - 35 61
3.
Тромсё
 30 19 4 7 48 - 33 61
4.
Викинг
 30 18 4 8 61 - 48 58
5.
Молде
 30 15 6 9 65 - 39 51
6.
Лиллестрём
 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 30 13 3 14 37 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 30 11 6 13 46 - 50 39
10.
Одд
 30 10 8 12 42 - 44 38
11.
Хам-Кам
 30 10 4 16 39 - 59 34
12.
Хёугесунн
 30 9 6 15 34 - 40 33
13.
Саннефьёрд
 30 8 7 15 47 - 55 31
14.
Волеренга
 30 7 8 15 39 - 50 29
15.
Стабек
 30 7 8 15 30 - 48 29
16.
Олесунн
 30 5 3 22 23 - 73 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 15 10 2 3 39 - 28 32
4.
Молде
 15 9 3 3 37 - 16 30
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 15 8 1 6 22 - 15 25
9.
Одд
 15 7 4 4 22 - 15 25
10.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Хёугесунн
 15 7 2 6 24 - 20 23
12.
Саннефьёрд
 15 6 5 4 26 - 17 23
13.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
14.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 15 2 4 9 19 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 15 10 2 3 25 - 18 32
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 15 7 2 6 20 - 20 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Русенборг
 15 4 3 8 22 - 30 15
9.
Сарпсборг-08
 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Лиллестрём
 15 4 3 8 15 - 26 15
11.
Хам-Кам
 15 4 1 10 18 - 37 13
12.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
15.
Стабек
 15 1 5 9 13 - 32 8
16.
Олесунн
 15 1 0 14 10 - 46 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
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