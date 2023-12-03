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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Стеен Кай
Викинг
1:3
Второй тайм: 77'
Русенборг
0'
2' Желтая карточка
Корник Лео
0:1
26' Гол
Торвальдссон Исак
45' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
45' Желтая карточка
Адегбенро Самуэль
0:2
47' Гол
Перейра Адриан
57' Желтая карточка
Тангвик Сандер
0:3
59' Гол
Торвальдссон Исак
69' Вторая желтая карточка
Тангвик Сандер
1:3
71' Пенальти
Трипич Златко

Ход матча

2'
 
Корник Лео
26'
0:1
Торвальдссон Исак
(Скарсем Олаус)
29'
 
Нипан Сверре Халсет
Корник Лео
45'
 
Вяянянен Сантери
45'
Адегбенро Самуэль
 
46'
 
Ростен Хокон
Бёркеейет Тобиас
46'
Сальвесен Ларс-Йорген
Де Ланлай Янн-Эрик
 
46'
Танген Харальд
Язбек Патрик
 
46'
Паттинама Шейн
Урбанчич Йошт
 
47'
0:2
Перейра Адриан
(Нельсон Джейден)
57'
 
Тангвик Сандер
59'
0:3
Торвальдссон Исак
(Нельсон Джейден)
68'
 
Хансен Андре
Нельсон Джейден
69'
 
Тангвик Сандер
71'
Трипич Златко
1:3
73'
Белл Джо
Хауген Херман
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Русенборг
6.85
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7.04
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7.00
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Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
5
Диоп
Джибрил
3
Веватне
Вильяр
23
Урбанчич
Йошт
14
Язбек
Патрик
8
Сольбаккен
Маркус
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
19
Эукленн
Сондре
27
Адегбенро
Самуэль
10
Трипич
Златко
24
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
8
Бёркеейет
Тобиас
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
25
Андерссон
Адам
21
Скарсем
Олаус
10
Сельнес
Оле
6
Вяянянен
Сантери
11
Нельсон
Джейден
17
Торвальдссон
Исак
19
Перейра
Адриан
Викинг
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Русенборг

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед

38 матчей

18.4%
28.9%
52.7%
7 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
6 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.1%
34.2%
44.7%
8 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

Э
1:0
К
2:0
Э
4:1
Э
1:1
К
3:1
Э
2:1
Э
5:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
4:0
ТМК
1:1
Э
2:0
Э
1:4
ТМК
4:2
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
4:1
ТМС
4:0
Э
3:2
Э
0:0
ТМС
3:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
ТМС
1:5
Э
0:1
Э
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

29
10

Голов в среднем за матч

1.32
0.63

Среднее время на гол

68
144

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

2.63
1.23

Среднее время на гол

34
73

Всего голов

71
37

Голов в среднем за матч

1.87
0.97

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

48
92

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 12 (5) 0.4
Сальвесен Ларс-Йорген 10 0.33
Свеннсен Сандер 5 0.17
Бьёрсхоль Сондре 4 0.13
Адегбенро Самуэль 4 0.13
Д'Агостино Николас 3 0.1
Танген Харальд 3 0.1
Брекало Давид 3 0.1
Язбек Патрик 2 0.07
Сандберг Никлас 2 (1) 0.07
Бьярнасон Биркир 2 0.07
Сольбаккен Маркус 2 0.07
Паттинама Шейн 1 0.03
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.03
Эукленн Сондре 1 0.03
Лёкберг Кристоффер 1 0.03
Стенснесс Джанни 1 0.03
Sondre Klingen Langaas 1 0.03
Диоп Джибрил 1 0.03
Хауген Херман 0 0
Edvin Austboe 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (3) 0.27
Торвальдссон Исак 5 0.17
Нельсон Джейден 4 (1) 0.13
Нипан Сверре Халсет 4 0.13
Хольсе Карло 3 0.1
Фредериксен Эмиль 2 0.07
Бьёрло Мортен 2 0.07
Скарсем Олаус 2 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 2 0.07
Перейра Адриан 2 0.07
Йенссен Ульрик 2 0.07
Ростен Хокон 2 0.07
Корник Лео 1 0.03
Ага Оскар 1 0.03
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.03
Magnus Holte 1 0.03
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.03
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Андерссон Адам 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Язбек Патрик 6 0
Трипич Златко 5 0
Диоп Джибрил 5 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Паттинама Шейн 2 1
Адегбенро Самуэль 3 0
Д'Агостино Николас 3 0
Брекало Давид 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Хауген Херман 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Белл Джо 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торвальдссон Исак 6 0
Нельсон Джейден 4 1
Тагсет Эдвард 5 0
Перейра Адриан 5 0
Корник Лео 5 0
Йенссен Ульрик 4 0
Вяянянен Сантери 4 0
Сэтер Оле Кристиан 2 1
Хенриксен Маркус 3 0
Сельнес Оле 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Бёркеейет Тобиас 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Хансен Андре 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Фредериксен Эмиль 1 0
Ростен Хокон 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Викинг
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (10)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Русенборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

7
10
Викинг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Русенборг
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

22
21
Викинг
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (4)
55% (16)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (14)
21% (6)
31% (9)
Русенборг
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

27
15

Упущенные победы

29
31

Голы по времени матча

Забито

37
16
7 В 1-м тайме 5
30 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
4
11%
3
19%
1-15
2
5%
2
13%
16-30
1
3%
0
0%
31-45
6
16%
3
19%
46-60
12
32%
5
31%
61-75
12
32%
3
19%
76-90

Пропущено

24
30
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
13%
8
27%
1-15
4
17%
1
3%
16-30
5
21%
8
27%
31-45
2
8%
6
20%
46-60
3
13%
1
3%
61-75
7
29%
29%
6
20%
76-90

Забито

23
24
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
5
22%
2
8%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
8
35%
5
21%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
4
20%
1-15
5
26%
5
25%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
7
37%
4
20%
76-90

Забито

60
40
16 В 1-м тайме 14
44 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
9
15%
5
13%
1-15
5
8%
6
15%
16-30
2
3%
3
8%
31-45
9
15%
9
23%
46-60
15
25%
9
23%
61-75
20
33%
8
20%
76-90

Пропущено

43
50
19 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 23
5
12%
12
24%
1-15
9
21%
6
12%
16-30
5
12%
12
24%
31-45
4
9%
7
14%
46-60
6
14%
3
6%
61-75
14
33%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Олесунн - Викинг 0:4 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0
Викинг - Тромсё 3:4 Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Молде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3
Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2

Результаты матчей

Викинг
Русенборг

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
3:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
12 раз 41%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Викинг
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
5
10
8
6
2.5
4
11
2
12
3.5
2
13
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
4
7
8
1.5
6
8
3
12
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
23
6
18
11
1.5
11
18
11
18
2.5
5
24
3
26
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 0:2 30 19 4 7 55 - 34 61
3.
Тромсё
 0:1 30 19 3 8 47 - 33 60
4.
Викинг
 1:3 30 18 4 8 61 - 46 58
5.
Молде
 0:1 30 15 5 10 64 - 39 50
6.
Лиллестрём
 0:1 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 30 13 3 14 36 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 0:2 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 3:1 30 11 6 13 44 - 50 39
10.
Одд
 2:1 30 10 8 12 40 - 44 38
11.
Хам-Кам
 1:0 30 11 3 16 39 - 58 36
12.
Саннефьёрд
 1:0 30 8 7 15 47 - 55 31
13.
Хёугесунн
 0:0 30 8 7 15 31 - 40 31
14.
Волеренга
 1:0 30 8 7 15 39 - 49 31
15.
Стабек
 0:0 30 7 9 14 30 - 45 30
16.
Олесунн
 1:2 30 5 3 22 23 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 0:2 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 1:3 15 10 2 3 39 - 26 32
4.
Молде
 0:1 15 9 2 4 36 - 16 29
5.
Тромсё
 0:1 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 0:1 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 0:2 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 8 1 6 21 - 15 25
9.
Одд
 2:1 15 7 4 4 20 - 15 25
10.
Русенборг
 3:1 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Саннефьёрд
 1:0 15 6 5 4 26 - 17 23
12.
Стабек
 0:0 15 6 3 6 17 - 16 21
13.
Хёугесунн
 0:0 15 6 3 6 21 - 20 21
14.
Хам-Кам
 1:0 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 1:2 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 1:0 15 3 3 9 19 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 0:1 15 10 1 4 24 - 18 31
3.
Викинг
 1:3 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 0:2 15 7 2 6 20 - 19 23
5.
Молде
 0:1 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 1:0 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Хам-Кам
 1:0 15 5 0 10 18 - 36 15
9.
Сарпсборг-08
 0:2 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Русенборг
 3:1 15 4 3 8 20 - 30 15
11.
Лиллестрём
 0:1 15 4 3 8 15 - 26 15
12.
Одд
 2:1 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 0:0 15 1 6 8 13 - 29 9
15.
Саннефьёрд
 1:0 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 1:2 15 1 0 14 10 - 44 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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