Тур: 30. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Стеен Кай
0'
2' Желтая карточкаКорник Лео
0:1
27' ГолТорвальдссон Исак
45' Желтая карточкаВяянянен Сантери
45' Желтая карточкаАдегбенро Самуэль
0:2
47' ГолПерейра Адриан
57' Желтая карточкаТангвик Сандер
0:3
59' ГолТорвальдссон Исак
67' Вторая желтая карточкаТангвик Сандер
1:3
71' ПенальтиТрипич Златко
80' Желтая карточкаБелл Джо
90' Желтая карточкаSondre Klingen Langaas
90' Желтая карточкаТрипич Златко
1:4
90' ГолВидесхейм-Пауль Расмус
90' Желтая карточкаПаттинама Шейн
1:5
90' ГолНипан Сверре Халсет
90'+11
Ход матча
2'
27'
45'
47'
57'
59'
67'
71'
1:3
80'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
13 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
14
Язбек
Патрик
32
Корник
Лео
10
Сельнес
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Simen Havig
-
Главный тренер: Маален Свейн
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Викинг
Русенборг
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 17 побед
38 матчей
18.4%
28.9%
52.7%
7 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
6 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.1%
34.2%
44.7%
8 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
10
Голов в среднем за матч
1.32
0.63
Среднее время на гол
68
144
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
2.63
1.23
Среднее время на гол
34
73
Всего голов
71
37
Голов в среднем за матч
1.87
0.97
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
48
92
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|13 (6)
|0.43
|Сальвесен Ларс-Йорген
|10
|0.33
|Свеннсен Сандер
|5
|0.17
|Бьёрсхоль Сондре
|4
|0.13
|Адегбенро Самуэль
|4
|0.13
|Д'Агостино Николас
|3
|0.1
|Танген Харальд
|3
|0.1
|Брекало Давид
|3
|0.1
|Язбек Патрик
|2
|0.07
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.07
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.07
|Сольбаккен Маркус
|2
|0.07
|Паттинама Шейн
|1
|0.03
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0.03
|Эукленн Сондре
|1
|0.03
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.03
|Стенснесс Джанни
|1
|0.03
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0.03
|Диоп Джибрил
|1
|0.03
|Хауген Херман
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (3)
|0.27
|Нипан Сверре Халсет
|5
|0.17
|Торвальдссон Исак
|5
|0.17
|Нельсон Джейден
|4 (1)
|0.13
|Хольсе Карло
|3
|0.1
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.1
|Скарсем Олаус
|2
|0.07
|Фредериксен Эмиль
|2
|0.07
|Бьёрло Мортен
|2
|0.07
|Перейра Адриан
|2
|0.07
|Йенссен Ульрик
|2
|0.07
|Ростен Хокон
|2
|0.07
|Корник Лео
|1
|0.03
|Ага Оскар
|1
|0.03
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.03
|Magnus Holte
|1
|0.03
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.03
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|6
|0
|Язбек Патрик
|6
|0
|Диоп Джибрил
|5
|0
|Паттинама Шейн
|3
|1
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Адегбенро Самуэль
|3
|0
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Белл Джо
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торвальдссон Исак
|6
|0
|Нельсон Джейден
|4
|1
|Тагсет Эдвард
|5
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Корник Лео
|5
|0
|Йенссен Ульрик
|4
|0
|Вяянянен Сантери
|4
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|1
|Тангвик Сандер
|2
|1
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Сельнес Оле
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Фредериксен Эмиль
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (10)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Русенборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
8
10
Викинг
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Русенборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
22
21
Викинг
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (16)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Русенборг
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
27
16
Упущенные победы
30
31
Голы по времени матча
Забито
38
21
7 В 1-м тайме 6
31 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
4
11%
3
14%
1-15
2
5%
3
14%
16-30
1
3%
0
0%
31-45
6
16%
5
24%
46-60
13
34%
5
24%
61-75
12
32%
5
24%
76-90
Пропущено
29
31
13 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
10%
8
26%
1-15
5
17%
1
3%
16-30
5
17%
8
26%
31-45
4
14%
6
19%
46-60
3
10%
2
6%
61-75
9
31%
6
19%
76-90
Забито
23
24
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
5
22%
2
8%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
8
35%
5
21%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
4
20%
1-15
5
26%
5
25%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
7
37%
4
20%
76-90
Забито
61
45
16 В 1-м тайме 15
45 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
9
15%
5
11%
1-15
5
8%
7
16%
16-30
2
3%
3
7%
31-45
9
15%
11
24%
46-60
16
26%
9
20%
61-75
20
33%
10
22%
76-90
Пропущено
48
51
20 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 24
5
10%
12
24%
1-15
10
21%
6
12%
16-30
5
10%
12
24%
31-45
6
13%
7
14%
46-60
6
13%
4
8%
61-75
16
33%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Олесунн - Викинг 0:4 Викинг - Сарпсборг-08 2:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0
Викинг - Тромсё 3:4 Викинг - Санднес 2:1 Одд - Викинг 1:1 Молде - Викинг 4:0 Викинг - Саннефьёрд 4:3 Хёугесунн - Викинг 0:2 Викинг - Волеренга 1:1 Викинг - Стабек 1:0 Лиллестрём - Викинг 1:3 Викинг - Будё-Глимт 3:2 Бранн - Викинг 0:2 Викинг - Олесунн 3:1 Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Саннефьёрд - Русенборг 3:2 Русенборг - Молде 3:1 Волеренга - Русенборг 1:3
Русенборг - Стабек 1:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 5:2 Лиллестрём - Русенборг 3:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Тромсё - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 4:0 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Хартс - Русенборг 3:1 Русенборг - Хартс 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Русенборг - Крузейдерс 3:2 Русенборг - Одд 3:2 Крузейдерс - Русенборг 2:2 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2
Результаты матчей
Викинг
Русенборг
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
7:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
0
4 раза 13%
4
2 раза 7%
7
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Викинг
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
510
87
411
213
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
78
78
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
246
1812
1218
1119
624
327
327
129
129
129
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5