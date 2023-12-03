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  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Jan Morten Tennoey
Молде
0:1
Второй тайм: 83'
Хам-Кам
0'
0:1
28' Гол
Йонссон Видар

Ход матча

28'
0:1
Йонссон Видар
(Julian Bakkeli Gonstad)
46'
Хагельскьер Андерс
Бьорнбак Мартин
 
61'
 
Мава Мозес
Julian Bakkeli Gonstad
71'
 
John Olav Norheim
Шельстад Фредрик
74'
Хёуген Кристоффер
Эйванн Каспер
 
74'
Линнес Мартин
Ловик Матиас
 
76'
 
Kristian Loenstad Onsrud
Tore Andre Soeraas

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
Хам-Кам
4.80
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7.00
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9.50
Все Коэффициенты
12
Петерсен
Оливер
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
2
Бьорнбак
Мартин
20
Эриксен
Кристиан
I
50
Нихейм
Густав
16
Брейвик
Эмиль
22
Грёдем
Магнус
31
Ловик
Матиас
33
Эдегор
Никлас
10
Китолано
Эрик
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
21
Йонссон
Видар
19
Куртович
Виллиам
11
Tore
Andre
Soeraas
2
Конгсро
Вегар
20
Julian
Bakkeli
Gonstad
16
Киркеволд
Пол
8
Кьяергор
Оливер
Молде
3-5-2
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Молде
Хам-Кам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:4
Э
5:0
Э
0:0
ТМК
5:0
ВД
2:2
ВД
2:3
ВД
2:4
ВД
0:0
КН
2:3

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

3.5
1.8

Среднее время на гол

25
50

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.75

Среднее время на гол

112
51

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

2
1.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 7 (1) 0.23
Брюнхильдсен Ола 7 0.23
Эйкрем Магнус 6 0.2
Грёдем Магнус 6 0.2
Бериша Ветон 5 (1) 0.17
Линнес Мартин 5 0.17
Хёуген Кристоффер 4 0.13
Эриксен Кристиан I 4 0.13
Китолано Эрик 4 0.13
Хестад Эйрик 3 0.1
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.1
Ловик Матиас 2 0.07
Гульбрандсен Фредрик 2 0.07
Эдегор Никлас 2 0.07
Хансен Беньямин 1 0.03
Эллингсен Мартин 1 0.03
Хауган Эйрик 0 0
Коса Маркус Андреас 0 0
Карлстрём Якоб 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 7 (3) 0.23
Киркеволд Пол 6 0.2
Kristian Loenstad Onsrud 4 0.13
John Olav Norheim 3 0.1
Кьяергор Оливер 2 0.07
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.07
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.07
Мава Мозес 2 0.07
Конгсро Вегар 2 0.07
Бьёрло Мортен 1 0.03
Jonas Enkerud 1 0.03
Йонссон Видар 1 0.03
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.03
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.03
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.03
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.03
Куртович Виллиам 0 0
Julian Bakkeli Gonstad 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хауган Эйрик 4 1
Ловик Матиас 4 1
Брюнхильдсен Ола 4 0
Брейвик Эмиль 4 0
Хагельскьер Андерс 4 0
Эйкрем Магнус 2 1
Бьорнбак Мартин 3 0
Эриксен Кристиан I 3 0
Маннсверк Сиверт 3 0
Карлстрём Якоб 1 1
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Хансен Беньямин 2 0
Коса Маркус Андреас 2 0
Риса Бирк 2 0
Петерсен Оливер 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киркеволд Пол 4 0
Halvor Roedoelen Opsahl 4 0
Шельстад Фредрик 2 1
Бьёрло Мортен 3 0
Сандберг Маркус 1 1
Конгсро Вегар 1 1
Aleksander Melgalvis 2 0
John Olav Norheim 2 0
Удаль Хенрик 2 0
Jakob Michelsen 2 0
Jonas Enkerud 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Результаты матчей

Молде
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хам-Кам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
10
Молде
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Хам-Кам
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

22
19
Молде
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Хам-Кам
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

30
29

Голы по времени матча

Забито

38
16
19 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
5
13%
1
6%
1-15
8
21%
1
6%
16-30
6
16%
5
31%
31-45
5
13%
3
19%
46-60
6
16%
1
6%
61-75
8
21%
5
31%
76-90

Пропущено

13
37
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
8%
1
3%
1-15
2
15%
8
22%
16-30
3
23%
6
16%
31-45
2
15%
9
24%
46-60
2
15%
7
19%
61-75
3
23%
6
16%
76-90

Забито

27
21
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
5
19%
2
10%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
3
11%
7
33%
61-75
5
19%
5
24%
76-90

Пропущено

24
22
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
17%
1
5%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
6
25%
4
18%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
8
33%
7
32%
76-90

Забито

65
37
33 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 11
3 Не забивали 10
10
15%
3
8%
1-15
11
17%
3
8%
16-30
12
18%
8
22%
31-45
10
15%
5
14%
46-60
9
14%
8
22%
61-75
13
20%
10
27%
76-90

Пропущено

37
59
14 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 38
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
5
14%
2
3%
1-15
3
8%
12
20%
16-30
6
16%
7
12%
31-45
8
22%
13
22%
46-60
4
11%
12
20%
61-75
11
30%
30%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3
Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0
Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5

Результаты матчей

Молде
Хам-Кам

Точный счет

4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
10 раз 34%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Молде
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
6
9
5
1.5
7
8
7
7
2.5
4
11
5
9
3.5
1
14
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
5
9
4
11
2.5
2
12
3
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
3
0.5
Больше Меньше
19
10
17
12
1.5
12
17
11
18
2.5
6
23
8
21
3.5
1
28
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 0:2 30 19 4 7 55 - 34 61
3.
Тромсё
 0:1 30 19 3 8 47 - 33 60
4.
Викинг
 1:3 30 18 4 8 61 - 46 58
5.
Молде
 0:1 30 15 5 10 64 - 39 50
6.
Лиллестрём
 0:1 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 30 13 3 14 36 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 0:2 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 3:1 30 11 6 13 44 - 50 39
10.
Одд
 2:1 30 10 8 12 40 - 44 38
11.
Хам-Кам
 1:0 30 11 3 16 39 - 58 36
12.
Саннефьёрд
 1:0 30 8 7 15 47 - 55 31
13.
Хёугесунн
 0:0 30 8 7 15 31 - 40 31
14.
Волеренга
 1:0 30 8 7 15 39 - 49 31
15.
Стабек
 0:0 30 7 9 14 30 - 45 30
16.
Олесунн
 1:2 30 5 3 22 23 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 0:2 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 1:3 15 10 2 3 39 - 26 32
4.
Молде
 0:1 15 9 2 4 36 - 16 29
5.
Тромсё
 0:1 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 0:1 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 0:2 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 8 1 6 21 - 15 25
9.
Одд
 2:1 15 7 4 4 20 - 15 25
10.
Русенборг
 3:1 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Саннефьёрд
 1:0 15 6 5 4 26 - 17 23
12.
Стабек
 0:0 15 6 3 6 17 - 16 21
13.
Хёугесунн
 0:0 15 6 3 6 21 - 20 21
14.
Хам-Кам
 1:0 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 1:2 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 1:0 15 3 3 9 19 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 0:1 15 10 1 4 24 - 18 31
3.
Викинг
 1:3 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 0:2 15 7 2 6 20 - 19 23
5.
Молде
 0:1 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 1:0 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Хам-Кам
 1:0 15 5 0 10 18 - 36 15
9.
Сарпсборг-08
 0:2 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Русенборг
 3:1 15 4 3 8 20 - 30 15
11.
Лиллестрём
 0:1 15 4 3 8 15 - 26 15
12.
Одд
 2:1 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 0:0 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Стабек
 0:0 15 1 6 8 13 - 29 9
15.
Саннефьёрд
 1:0 15 2 2 11 21 - 38 8
16.
Олесунн
 1:2 15 1 0 14 10 - 44 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Julian Bakkeli Gonstad сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Йонссон Видар бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 79% завершится победой Молде.
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Молде
Ничья
Хам-Кам
4.80
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7.00
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9.50
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Хам-Кам
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