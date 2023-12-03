Тур: 30. Стадион: Акер. Главный судья: Jan Morten Tennoey
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
-
25 Jonas Rasen
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Молде
Хам-Кам
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
3.5
1.8
Среднее время на гол
25
50
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.75
Среднее время на гол
112
51
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
2
1.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|7 (1)
|0.23
|Брюнхильдсен Ола
|7
|0.23
|Эйкрем Магнус
|6
|0.2
|Грёдем Магнус
|6
|0.2
|Бериша Ветон
|5 (1)
|0.17
|Линнес Мартин
|5
|0.17
|Хёуген Кристоффер
|4
|0.13
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.13
|Китолано Эрик
|4
|0.13
|Хестад Эйрик
|3
|0.1
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.1
|Ловик Матиас
|2
|0.07
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.07
|Эдегор Никлас
|2
|0.07
|Хансен Беньямин
|1
|0.03
|Эллингсен Мартин
|1
|0.03
|Хауган Эйрик
|0
|0
|Коса Маркус Андреас
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|7 (3)
|0.23
|Киркеволд Пол
|6
|0.2
|Kristian Loenstad Onsrud
|4
|0.13
|John Olav Norheim
|3
|0.1
|Кьяергор Оливер
|2
|0.07
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.07
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.07
|Мава Мозес
|2
|0.07
|Конгсро Вегар
|2
|0.07
|Бьёрло Мортен
|1
|0.03
|Jonas Enkerud
|1
|0.03
|Йонссон Видар
|1
|0.03
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.03
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.03
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.03
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.03
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Julian Bakkeli Gonstad
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хауган Эйрик
|4
|1
|Ловик Матиас
|4
|1
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0
|Брейвик Эмиль
|4
|0
|Хагельскьер Андерс
|4
|0
|Эйкрем Магнус
|2
|1
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Маннсверк Сиверт
|3
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|1
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Хансен Беньямин
|2
|0
|Коса Маркус Андреас
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Петерсен Оливер
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киркеволд Пол
|4
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|4
|0
|Шельстад Фредрик
|2
|1
|Бьёрло Мортен
|3
|0
|Сандберг Маркус
|1
|1
|Конгсро Вегар
|1
|1
|Aleksander Melgalvis
|2
|0
|John Olav Norheim
|2
|0
|Удаль Хенрик
|2
|0
|Jakob Michelsen
|2
|0
|Jonas Enkerud
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Результаты матчей
Молде
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Хам-Кам
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
10
Молде
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Хам-Кам
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
22
19
Молде
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
34% (10)
21% (6)
Хам-Кам
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
31% (9)
38% (11)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
30
29
Голы по времени матча
Забито
38
16
19 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 20
5
13%
1
6%
1-15
8
21%
1
6%
16-30
6
16%
5
31%
31-45
5
13%
3
19%
46-60
6
16%
1
6%
61-75
8
21%
5
31%
76-90
Пропущено
13
37
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 22
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 12
1
8%
1
3%
1-15
2
15%
8
22%
16-30
3
23%
6
16%
31-45
2
15%
9
24%
46-60
2
15%
7
19%
61-75
3
23%
6
16%
76-90
Забито
27
21
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
5
19%
2
10%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
3
11%
7
33%
61-75
5
19%
5
24%
76-90
Пропущено
24
22
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
17%
1
5%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
6
25%
4
18%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
8
33%
7
32%
76-90
Забито
65
37
33 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 11
3 Не забивали 10
10
15%
3
8%
1-15
11
17%
3
8%
16-30
12
18%
8
22%
31-45
10
15%
5
14%
46-60
9
14%
8
22%
61-75
13
20%
10
27%
76-90
Пропущено
37
59
14 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 38
11 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 22
5
14%
2
3%
1-15
3
8%
12
20%
16-30
6
16%
7
12%
31-45
8
22%
13
22%
46-60
4
11%
12
20%
61-75
11
30%
30%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3 Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3
Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Молде - Волеренга 0:0 Молде - Клаксвик 2:0
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Волеренга 0:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:0 Одд - Хам-Кам 2:0
Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Саннефьёрд - Хам-Кам 0:1 Стабек - Хам-Кам 5:2 Хам-Кам - Сарпсборг-08 1:1 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Хам-Кам - Русенборг 3:0 Олесунн - Хам-Кам 0:2 Хам-Кам - Бранн 0:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Стабек 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1 Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5
Результаты матчей
Молде
Хам-Кам
Точный счет
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
3:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
5:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 31%
2
6 раз 21%
4
6 раз 21%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
5
2 раза 7%
0
10 раз 34%
1
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Молде
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
96
95
78
77
411
59
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
87
59
411
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
263
Больше Меньше
1910
1712
1217
1118
623
821
128
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|30
|22
|4
|4
|78 - 38
|70
|2.
|0:2
|30
|19
|4
|7
|55 - 34
|61
|3.
|0:1
|30
|19
|3
|8
|47 - 33
|60
|4.
|1:3
|30
|18
|4
|8
|61 - 46
|58
|5.
|0:1
|30
|15
|5
|10
|64 - 39
|50
|6.
|0:1
|30
|13
|4
|13
|49 - 49
|43
|7.
|2:0
|30
|13
|3
|14
|36 - 35
|42
|8.
|0:2
|30
|12
|5
|13
|55 - 52
|41
|9.
|3:1
|30
|11
|6
|13
|44 - 50
|39
|10.
|2:1
|30
|10
|8
|12
|40 - 44
|38
|11.
|1:0
|30
|11
|3
|16
|39 - 58
|36
|12.
|1:0
|30
|8
|7
|15
|47 - 55
|31
|13.
|0:0
|30
|8
|7
|15
|31 - 40
|31
|14.
|1:0
|30
|8
|7
|15
|39 - 49
|31
|15.
|0:0
|30
|7
|9
|14
|30 - 45
|30
|16.
|1:2
|30
|5
|3
|22
|23 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|12
|2
|1
|39 - 16
|38
|2.
|0:2
|15
|12
|2
|1
|35 - 15
|38
|3.
|1:3
|15
|10
|2
|3
|39 - 26
|32
|4.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|36 - 16
|29
|5.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 15
|29
|6.
|0:1
|15
|9
|1
|5
|34 - 23
|28
|7.
|0:2
|15
|8
|2
|5
|35 - 24
|26
|8.
|2:0
|15
|8
|1
|6
|21 - 15
|25
|9.
|2:1
|15
|7
|4
|4
|20 - 15
|25
|10.
|3:1
|15
|7
|3
|5
|24 - 20
|24
|11.
|1:0
|15
|6
|5
|4
|26 - 17
|23
|12.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|17 - 16
|21
|13.
|0:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 20
|21
|14.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|15.
|1:2
|15
|4
|3
|8
|13 - 27
|15
|16.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|19 - 28
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|15
|10
|2
|3
|39 - 22
|32
|2.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|24 - 18
|31
|3.
|1:3
|15
|8
|2
|5
|22 - 20
|26
|4.
|0:2
|15
|7
|2
|6
|20 - 19
|23
|5.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|28 - 23
|21
|6.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 21
|19
|7.
|2:0
|15
|5
|2
|8
|15 - 20
|17
|8.
|1:0
|15
|5
|0
|10
|18 - 36
|15
|9.
|0:2
|15
|4
|3
|8
|20 - 28
|15
|10.
|3:1
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|11.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|15 - 26
|15
|12.
|2:1
|15
|3
|4
|8
|20 - 29
|13
|13.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|10 - 20
|10
|14.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|13 - 29
|9
|15.
|1:0
|15
|2
|2
|11
|21 - 38
|8
|16.
|1:2
|15
|1
|0
|14
|10 - 44
|3
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5