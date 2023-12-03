Тур: 16. Стадион: Дженерали Арена.
0:0
Второй тайм: 80'
0'
43' Желтая карточкаТаловеров Максим
48' Желтая карточкаХандль Йоханнес
51' Желтая карточкаПинто Ленни
54' Желтая карточкаСтойкович Филип
67' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
73' Желтая карточкаДарбо Эбрима
Ход матча
43'
48'
51'
54'
73'
55
Дарбо
Эбрима
19
Пинто
Ленни
17
Усор
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
27 Вучич РомеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Коне МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аустрия Вена
ЛАСК
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед
37 матчей
35.1%
18.9%
46%
13 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.94
1.3
Среднее время на гол
46
69
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
1.95
1.18
Среднее время на гол
46
76
Всего голов
72
46
Голов в среднем за матч
1.95
1.24
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
46
72
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|8
|0.5
|Асллани Фисник
|2
|0.13
|Шмидт Александер
|1
|0.06
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.06
|Хандль Йоханнес
|1
|0.06
|Вучич Ромео
|1
|0.06
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Фитц Доминик
|0
|0
|Джукич Александар
|0
|0
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|7
|0.44
|Любичич Марин
|3
|0.19
|Хавель Элиас
|2
|0.13
|Цирайс Филипп
|2
|0.13
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.13
|Флеккер Флориан
|1
|0.06
|Стойкович Филип
|1
|0.06
|Люкенедер Феликс
|1
|0.06
|Балик Гусейн
|1
|0.06
|Усор Мозес
|1
|0.06
|Хорват Саша
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Галвао Лукас
|3
|2
|Джукич Александар
|4
|0
|Хандль Йоханнес
|4
|0
|Холланд Джеймс
|2
|1
|Грубер Андреас
|3
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Фитц Доминик
|3
|0
|Хускович Муарем
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Гуэнуш Хаким
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
|Michael Wimmer
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|0
|Хорват Саша
|6
|0
|Стойкович Филип
|4
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Пинто Ленни
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
5
Аустрия Вена
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ЛАСК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
5
12
Аустрия Вена
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
ЛАСК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
3
43%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
42%
76-90
Пропущено
9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
14
21
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
4
29%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
7
33%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
7
33%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2
ЛАСК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
ЛАСК
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
71
25
44
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
411
69
114
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|33 - 10
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|27 - 12
|34
|3.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|21 - 13
|29
|4.
|15
|7
|4
|4
|26 - 21
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|20 - 20
|24
|6.
|16
|6
|5
|5
|23 - 22
|23
|7.
|15
|5
|6
|4
|28 - 16
|21
|8.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 14
|20
|9.
|16
|4
|5
|7
|18 - 28
|17
|10.
|15
|3
|4
|8
|10 - 23
|13
|11.
|15
|2
|2
|11
|15 - 29
|8
|12.
|15
|0
|3
|12
|7 - 34
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|8
|2
|5
|1
|9 - 10
|11
|8.
|8
|2
|4
|2
|15 - 12
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|10.
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|19 - 6
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 8
|11
|6.
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|7.
|0:0
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|8.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|9.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 13
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|7 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|Аустрия Вена
|Мартинс Марвин
|2 3