  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Зрители: 10689
Аустрия Вена
0:0
Конец матча
ЛАСК
0'
43' Желтая карточка
Таловеров Максим
48' Желтая карточка
Хандль Йоханнес
51' Желтая карточка
Пинто Ленни
54' Желтая карточка
Стойкович Филип
67' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
73' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
85' Желтая карточка
Michael Wimmer
90' Желтая карточка
Любичич Марин
90'+6
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
66
Мартинс
Марвин
40
Мейсль
Маттео
26
Ранфтль
Райнхольд
77
Джукич
Александар
19
Поцманн
Марвин
11
Польстер
Мануэль
17
Грубер
Андреас
10
Асллани
Фисник
30
Фишер
Манфред
1
Лаваль
Тобиас
22
Стойкович
Филип
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
27
Гойгингер
Томас
11
Коне
Мусса
II
18
Йовичич
Бранко
55
Дарбо
Эбрима
7
Реннер
Рене
19
Пинто
Ленни
17
Усор
Мозес
Аустрия Вена
3-4-3
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Аустрия Вена
ЛАСК

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед

37 матчей

35.1%
18.9%
46%
13 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

24.3%
45.9%
29.8%
9 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

27%
27%
46%
10 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

Б
2:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:2
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
5:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
К
1:0
ТМС
2:0
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
4:1
Б(M
3:4
Б(M
0:1
К
1:0
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
4:5
Б(M
4:0
Б(M
4:0
Б(M
5:0
Б(M
0:1
Б(M
2:1
Б(M
0:0

Голы

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.94
1.3

Среднее время на гол

46
69

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.95
1.18

Среднее время на гол

46
76

Всего голов

72
46

Голов в среднем за матч

1.95
1.24

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 57%
Меньше 43%
16
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

46
72

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 8 0.5
Асллани Фисник 2 0.13
Шмидт Александер 1 0.06
Гуэнуш Хаким 1 0.06
Хандль Йоханнес 1 0.06
Вучич Ромео 1 0.06
Ранфтль Райнхольд 0 0
Фитц Доминик 0 0
Джукич Александар 0 0
Польстер Мануэль 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 7 0.44
Любичич Марин 3 0.19
Хавель Элиас 2 0.13
Цирайс Филипп 2 0.13
Гойгингер Томас 2 (1) 0.13
Флеккер Флориан 1 0.06
Стойкович Филип 1 0.06
Люкенедер Феликс 1 0.06
Балик Гусейн 1 0.06
Усор Мозес 1 0.06
Хорват Саша 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Марвин 3 2
Галвао Лукас 3 2
Джукич Александар 4 0
Хандль Йоханнес 4 0
Холланд Джеймс 2 1
Грубер Андреас 3 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Балтакса Матан 3 0
Фитц Доминик 3 0
Хускович Муарем 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Фишер Манфред 2 0
Гуэнуш Хаким 2 0
Michael Wimmer 2 0
Кос Мирко 0 1
Поцманн Марвин 1 0
Шмидт Александер 1 0
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 0
Хорват Саша 6 0
Стойкович Филип 4 0
Йовичич Бранко 4 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Белло Джордж 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Любичич Марин 1 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Андраде Андреас 1 0
Пинто Ленни 1 0
Дарбо Эбрима 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
5
Аустрия Вена
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ЛАСК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

5
12
Аустрия Вена
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
ЛАСК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
2
22%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
3
43%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Пропущено

9
2
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

14
21
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
4
29%
2
10%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
21%
7
33%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
7
33%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:0
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Аустрия Вена - Рапид Вена 0:0 Санкт-Анна - Аустрия Вена 0:4 Альтах - Аустрия Вена 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Аустрия Вена - Легия 3:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Легия - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Борац Баня-Лука - Аустрия Вена 1:2
ЛАСК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0

Результаты матчей

Аустрия Вена
ЛАСК

Точный счет

0:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
3
13
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 16 11 3 2 33 - 10 36
2.
Штурм Грац
 16 10 4 2 27 - 12 34
3.
ЛАСК
 16 8 5 3 21 - 13 29
4.
Хартберг
 15 7 4 4 26 - 21 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 15 6 6 3 20 - 20 24
6.
Вольфсбергер
 16 6 5 5 23 - 22 23
7.
Рапид Вена
 15 5 6 4 28 - 16 21
8.
Аустрия Вена
 16 5 5 6 14 - 14 20
9.
Блау-Вайсс Линц
 16 4 5 7 18 - 28 17
10.
Альтах
 15 3 4 8 10 - 23 13
11.
Сваровски Тироль
 15 2 2 11 15 - 29 8
12.
Аустрия Лустенау
 15 0 3 12 7 - 34 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
3.
Штурм Грац
 8 5 2 1 13 - 5 17
4.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 5 1 9 - 10 11
8.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 12 10
9.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 3 2 8 - 11 9
10.
Альтах
 7 2 1 4 4 - 8 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 3 0 19 - 6 18
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
5.
Хартберг
 7 3 2 2 14 - 8 11
6.
Вольфсбергер
 8 2 4 2 11 - 12 10
7.
Аустрия Вена
 8 3 0 5 7 - 9 9
8.
ЛАСК
 8 2 3 3 9 - 11 9
9.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 4 - 13 4
12.
Аустрия Лустенау
 7 0 3 4 3 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
Аустрия Вена Мартинс Марвин 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Хандль Йоханнес получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Maksym Talovierov получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 ЛАСК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     