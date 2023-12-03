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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Стрёмсгодсет
2:0
Второй тайм: 77'
Бранн
0'
1:0
23' Гол в свои ворота
Сери Яфет
28' Желтая карточка
Красники Крешник
61' Желтая карточка
Лейфссон Ари
2:0
65' Гол
Стенгель Херман

Ход матча

23'
Сери Яфет
1:0
28'
Красники Крешник
 
61'
Лейфссон Ари
 
65'
Стенгель Херман
2:0
67'
 
Картум Сандер Эрик
Матисен Ульрик
67'
 
Йенсен Вассберг Никлас
Кастро Никлас
67'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Бранн
5.20
9.43
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Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
77
Менерт
Маркус
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
10
Бёстринг
Фредерик
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Бранн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
6:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
КН
4:3
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
4:2
Э
2:1
ТМС
1:3
Э
2:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.15
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.81
0.92

Среднее время на гол

49
97

Всего голов

57
28

Голов в среднем за матч

1.97
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

45
93

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.2
Стенгель Херман 5 (4) 0.17
Валсвик Густав 5 0.17
Менерт Маркус 4 0.13
Мелькерсен Элиас Хофф 4 0.13
Гулликсен Тобиас 3 0.1
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.03
Стеневик Халлдор 1 0.03
Томассон Логи 1 0.03
Ипалибо Джек 1 0.03
Лейфссон Ари 1 0.03
Ханссен Сондре 1 0.03
Энерсен Оле 1 0.03
Marko Lawk Farji 1 0.03
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 16 (1) 0.53
Нильсен Сиверт 9 (6) 0.3
Кастро Никлас 7 (1) 0.23
Бёстринг Фредерик 5 0.17
Хорн Майер 4 0.13
Картум Сандер Эрик 3 0.1
Матисен Ульрик 2 0.07
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.07
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.07
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.03
Кнудсен Фредрик 1 0.03
Jonas Torsvik 1 0.03
Расмуссен Матиас 0 0
Кроне Свенн 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красники Крешник 5 1
Fredrik Kristensen Dahl 5 0
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Валсвик Густав 3 0
Стенгель Херман 3 0
Лейфссон Ари 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Грогард Томас 1 0
Сормо Бент 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Сери Яфет 5 0
Кнудсен Фредрик 4 0
Финне Бор 2 1
Кроне Свенн 3 0
Бёстринг Фредерик 3 0
Хорн Майер 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Педерсен Торе 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Солтведт Йоахим 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Бранн
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
5
Стрёмсгодсет
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Бранн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

10
36
Стрёмсгодсет
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Бранн
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

15
41

Голы по времени матча

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
4
20%
2
11%
1-15
3
15%
4
21%
16-30
3
15%
5
26%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
5
25%
5
26%
76-90

Пропущено

14
18
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
14%
3
17%
1-15
4
29%
1
6%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
1
7%
5
28%
76-90

Забито

16
36
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
0
0%
4
11%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
3
19%
8
22%
31-45
1
6%
8
22%
46-60
5
31%
5
14%
61-75
5
31%
6
17%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
7
37%
6
43%
76-90

Забито

36
55
15 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
4
11%
6
11%
1-15
5
14%
9
16%
16-30
6
17%
13
24%
31-45
3
8%
11
20%
46-60
8
22%
5
9%
61-75
10
28%
11
20%
76-90

Пропущено

33
32
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
4
12%
4
13%
1-15
8
24%
3
9%
16-30
4
12%
5
16%
31-45
4
12%
3
9%
46-60
5
15%
6
19%
61-75
8
24%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0
Бранн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бранн - Будё-Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Бранн

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:0
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
2
10 раз 34%
1
7 раз 24%
3
5 раз 17%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
4
10
1.5
11
4
2
12
2.5
7
8
1
13
3.5
3
12
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
11
1.5
7
7
2
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
25
4
8
21
1.5
18
11
4
25
2.5
8
21
1
28
3.5
3
26
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 0:2 30 19 4 7 55 - 34 61
3.
Тромсё
 0:1 30 19 3 8 47 - 33 60
4.
Викинг
 1:3 30 18 4 8 61 - 46 58
5.
Молде
 0:1 30 15 5 10 64 - 39 50
6.
Лиллестрём
 0:1 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 30 13 3 14 36 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 0:2 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 3:1 30 11 6 13 44 - 50 39
10.
Одд
 2:1 30 10 8 12 40 - 44 38
11.
Хам-Кам
 1:0 30 11 3 16 39 - 58 36
12.
Хёугесунн
 1:0 30 9 6 15 32 - 40 33
13.
Саннефьёрд
 1:0 30 8 7 15 47 - 55 31
14.
Волеренга
 1:0 30 8 7 15 39 - 49 31
15.
Стабек
 0:1 30 7 8 15 30 - 46 29
16.
Олесунн
 1:2 30 5 3 22 23 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 0:2 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 1:3 15 10 2 3 39 - 26 32
4.
Молде
 0:1 15 9 2 4 36 - 16 29
5.
Тромсё
 0:1 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 0:1 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 0:2 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 8 1 6 21 - 15 25
9.
Одд
 2:1 15 7 4 4 20 - 15 25
10.
Русенборг
 3:1 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Хёугесунн
 1:0 15 7 2 6 22 - 20 23
12.
Саннефьёрд
 1:0 15 6 5 4 26 - 17 23
13.
Стабек
 0:1 15 6 3 6 17 - 16 21
14.
Хам-Кам
 1:0 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 1:2 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 1:0 15 3 3 9 19 - 28 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:0 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 0:1 15 10 1 4 24 - 18 31
3.
Викинг
 1:3 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 0:2 15 7 2 6 20 - 19 23
5.
Молде
 0:1 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 1:0 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 2:0 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Хам-Кам
 1:0 15 5 0 10 18 - 36 15
9.
Сарпсборг-08
 0:2 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Русенборг
 3:1 15 4 3 8 20 - 30 15
11.
Лиллестрём
 0:1 15 4 3 8 15 - 26 15
12.
Одд
 2:1 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 1:0 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Саннефьёрд
 1:0 15 2 2 11 21 - 38 8
15.
Стабек
 0:1 15 1 5 9 13 - 30 8
16.
Олесунн
 1:2 15 1 0 14 10 - 44 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Красники Крешник получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Г О О О О Л - Сери Яфет уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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Бранн
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