  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Стрёмсгодсет
3:0
Конец матча
Бранн
0'
1:0
23' Гол в свои ворота
Сери Яфет
28' Желтая карточка
Красники Крешник
61' Желтая карточка
Лейфссон Ари
2:0
65' Гол
Стенгель Херман
82' Желтая карточка
Дингеланд Матиас
3:0
83' Пенальти
Стенгель Херман
90'+4

Ход матча

23'
Сери Яфет
1:0
28'
Красники Крешник
 
61'
Лейфссон Ари
 
65'
Стенгель Херман
2:0
67'
 
Картум Сандер Эрик
Матисен Ульрик
67'
 
Йенсен Вассберг Никлас
Кастро Никлас
67'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
76'
Андерсен Эйрик Улланд
Красники Крешник
 
76'
Стеневик Халлдор
Jonas Torrissen Therkelsen
 
76'
Грогард Томас
Томассон Логи
 
82'
 
Дингеланд Матиас
83'
Стенгель Херман
3:0
89'
Энерсен Оле
Менерт Маркус
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
77
Менерт
Маркус
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
10
Бёстринг
Фредерик
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Бранн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
6:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:0
КН
4:3
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
4:2
Э
2:1
ТМС
1:3
Э
2:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.15
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.81
0.92

Среднее время на гол

49
97

Всего голов

57
28

Голов в среднем за матч

1.97
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

45
93

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 6 (5) 0.2
Браут-Брюнес Джонатан 6 0.2
Валсвик Густав 5 0.17
Менерт Маркус 4 0.13
Мелькерсен Элиас Хофф 4 0.13
Гулликсен Тобиас 3 0.1
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.03
Стеневик Халлдор 1 0.03
Томассон Логи 1 0.03
Ипалибо Джек 1 0.03
Лейфссон Ари 1 0.03
Ханссен Сондре 1 0.03
Энерсен Оле 1 0.03
Marko Lawk Farji 1 0.03
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 16 (1) 0.53
Нильсен Сиверт 9 (6) 0.3
Кастро Никлас 7 (1) 0.23
Бёстринг Фредерик 5 0.17
Хорн Майер 4 0.13
Картум Сандер Эрик 3 0.1
Матисен Ульрик 2 0.07
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.07
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.07
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.03
Кнудсен Фредрик 1 0.03
Jonas Torsvik 1 0.03
Расмуссен Матиас 0 0
Кроне Свенн 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Красники Крешник 5 1
Fredrik Kristensen Dahl 5 0
Стеневик Халлдор 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Гулликсен Тобиас 4 0
Валсвик Густав 3 0
Стенгель Херман 3 0
Лейфссон Ари 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 2 0
Менерт Маркус 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Грогард Томас 1 0
Сормо Бент 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Сери Яфет 5 0
Кнудсен Фредрик 4 0
Финне Бор 2 1
Кроне Свенн 3 0
Бёстринг Фредерик 3 0
Хорн Майер 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Педерсен Торе 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Дингеланд Матиас 1 0
Солтведт Йоахим 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Бранн
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
6
Стрёмсгодсет
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Бранн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

10
36
Стрёмсгодсет
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Бранн
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

15
42

Голы по времени матча

Забито

22
20
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
4
18%
2
10%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
5
25%
76-90

Пропущено

15
20
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
3
15%
1-15
5
33%
1
5%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Забито

16
36
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
0
0%
4
11%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
3
19%
8
22%
31-45
1
6%
8
22%
46-60
5
31%
5
14%
61-75
5
31%
6
17%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
7
37%
6
43%
76-90

Забито

38
56
15 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
4
11%
6
11%
1-15
5
13%
10
18%
16-30
6
16%
13
23%
31-45
3
8%
11
20%
46-60
9
24%
5
9%
61-75
11
29%
11
20%
76-90

Пропущено

34
34
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
4
12%
4
12%
1-15
9
26%
3
9%
16-30
4
12%
5
15%
31-45
4
12%
3
9%
46-60
5
15%
7
21%
61-75
8
24%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0
Бранн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бранн - Будё-Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Бранн

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
6 раз 20%
1:0
6 раз 20%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
0
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
5
10
1.5
11
4
3
12
2.5
7
8
1
14
3.5
3
12
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
7
8
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
25
5
9
21
1.5
18
12
5
25
2.5
8
22
1
29
3.5
3
27
1
29
4.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 30 22 4 4 78 - 38 70
2.
Бранн
 30 19 4 7 55 - 35 61
3.
Тромсё
 30 19 4 7 48 - 33 61
4.
Викинг
 30 18 4 8 61 - 48 58
5.
Молде
 30 15 6 9 65 - 39 51
6.
Лиллестрём
 30 13 4 13 49 - 49 43
7.
Стрёмсгодсет
 30 13 3 14 37 - 35 42
8.
Сарпсборг-08
 30 12 5 13 55 - 52 41
9.
Русенборг
 30 11 6 13 46 - 50 39
10.
Одд
 30 10 8 12 42 - 44 38
11.
Хам-Кам
 30 10 4 16 39 - 59 34
12.
Хёугесунн
 30 9 6 15 34 - 40 33
13.
Саннефьёрд
 30 8 7 15 47 - 55 31
14.
Волеренга
 30 7 8 15 39 - 50 29
15.
Стабек
 30 7 8 15 30 - 48 29
16.
Олесунн
 30 5 3 22 23 - 73 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 12 2 1 39 - 16 38
2.
Бранн
 15 12 2 1 35 - 15 38
3.
Викинг
 15 10 2 3 39 - 28 32
4.
Молде
 15 9 3 3 37 - 16 30
5.
Тромсё
 15 9 2 4 23 - 15 29
6.
Лиллестрём
 15 9 1 5 34 - 23 28
7.
Сарпсборг-08
 15 8 2 5 35 - 24 26
8.
Стрёмсгодсет
 15 8 1 6 22 - 15 25
9.
Одд
 15 7 4 4 22 - 15 25
10.
Русенборг
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Хёугесунн
 15 7 2 6 24 - 20 23
12.
Саннефьёрд
 15 6 5 4 26 - 17 23
13.
Стабек
 15 6 3 6 17 - 16 21
14.
Хам-Кам
 15 6 3 6 21 - 22 21
15.
Олесунн
 15 4 3 8 13 - 27 15
16.
Волеренга
 15 2 4 9 19 - 29 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 15 10 2 3 39 - 22 32
2.
Тромсё
 15 10 2 3 25 - 18 32
3.
Викинг
 15 8 2 5 22 - 20 26
4.
Бранн
 15 7 2 6 20 - 20 23
5.
Молде
 15 6 3 6 28 - 23 21
6.
Волеренга
 15 5 4 6 20 - 21 19
7.
Стрёмсгодсет
 15 5 2 8 15 - 20 17
8.
Русенборг
 15 4 3 8 22 - 30 15
9.
Сарпсборг-08
 15 4 3 8 20 - 28 15
10.
Лиллестрём
 15 4 3 8 15 - 26 15
11.
Хам-Кам
 15 4 1 10 18 - 37 13
12.
Одд
 15 3 4 8 20 - 29 13
13.
Хёугесунн
 15 2 4 9 10 - 20 10
14.
Саннефьёрд
 15 2 2 11 21 - 38 8
15.
Стабек
 15 1 5 9 13 - 32 8
16.
Олесунн
 15 1 0 14 10 - 46 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 24 (14)
Бранн Финне Бор 16 (10)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (4)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Лиллестрём Ольсен Томас 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 6
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 5
Стрёмсгодсет Красники Крешник 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Красники Крешник получил желтую карточку от судьи
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    • 23'
      Г О О О О Л - Сери Яфет уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 3:0 Бранн онлайн

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