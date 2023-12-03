Тур: 30. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Нильсен Ола
3:0
Конец матча
0'
1:0
23' Гол в свои воротаСери Яфет
28' Желтая карточкаКрасники Крешник
61' Желтая карточкаЛейфссон Ари
2:0
65' ГолСтенгель Херман
82' Желтая карточкаДингеланд Матиас
3:0
83' ПенальтиСтенгель Херман
90'+4
Ход матча
23'
1:0
28'
61'
65'
2:0
82'
83'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Энерсен ОлеНападающий
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Бранн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2.15
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
1.81
0.92
Среднее время на гол
49
97
Всего голов
57
28
Голов в среднем за матч
1.97
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
45
93
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стенгель Херман
|6 (5)
|0.2
|Браут-Брюнес Джонатан
|6
|0.2
|Валсвик Густав
|5
|0.17
|Менерт Маркус
|4
|0.13
|Мелькерсен Элиас Хофф
|4
|0.13
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.1
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.07
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.03
|Стеневик Халлдор
|1
|0.03
|Томассон Логи
|1
|0.03
|Ипалибо Джек
|1
|0.03
|Лейфссон Ари
|1
|0.03
|Ханссен Сондре
|1
|0.03
|Энерсен Оле
|1
|0.03
|Marko Lawk Farji
|1
|0.03
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|16 (1)
|0.53
|Нильсен Сиверт
|9 (6)
|0.3
|Кастро Никлас
|7 (1)
|0.23
|Бёстринг Фредерик
|5
|0.17
|Хорн Майер
|4
|0.13
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.1
|Матисен Ульрик
|2
|0.07
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.07
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.07
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.03
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.03
|Jonas Torsvik
|1
|0.03
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Красники Крешник
|5
|1
|Fredrik Kristensen Dahl
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Гулликсен Тобиас
|4
|0
|Валсвик Густав
|3
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Лейфссон Ари
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Грогард Томас
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|Сери Яфет
|5
|0
|Кнудсен Фредрик
|4
|0
|Финне Бор
|2
|1
|Кроне Свенн
|3
|0
|Бёстринг Фредерик
|3
|0
|Хорн Майер
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Педерсен Торе
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Дингеланд Матиас
|1
|0
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Бранн
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
6
Стрёмсгодсет
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Бранн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
10
36
Стрёмсгодсет
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Бранн
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
15
42
Голы по времени матча
Забито
22
20
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
4
18%
2
10%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
6
27%
5
25%
76-90
Пропущено
15
20
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
3
15%
1-15
5
33%
1
5%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
1
7%
6
30%
76-90
Забито
16
36
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
0
0%
4
11%
1-15
2
13%
5
14%
16-30
3
19%
8
22%
31-45
1
6%
8
22%
46-60
5
31%
5
14%
61-75
5
31%
6
17%
76-90
Пропущено
19
14
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
7
37%
6
43%
76-90
Забито
38
56
15 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
4
11%
6
11%
1-15
5
13%
10
18%
16-30
6
16%
13
23%
31-45
3
8%
11
20%
46-60
9
24%
5
9%
61-75
11
29%
11
20%
76-90
Пропущено
34
34
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
4
12%
4
12%
1-15
9
26%
3
9%
16-30
4
12%
5
15%
31-45
4
12%
3
9%
46-60
5
15%
7
21%
61-75
8
24%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Русенборг - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Викинг 1:0
Стрёмсгодсет - Одд 3:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Стабек 2:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 1:3 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 0:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0
Бранн
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бранн - Будё-Глимт 4:2 Хёугесунн - Бранн 0:2 Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1
Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Бранн
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 20%
1:0
6 раз 20%
2:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:2
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
9 раз 30%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
2
10 раз 33%
1
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
510
114
312
78
114
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
411
78
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
255
921
1812
525
822
129
327
129
129
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|24 (14)
|Бранн
|Финне Бор
|16 (10)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (4)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Лиллестрём
|Ольсен Томас
|14 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 6
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 5
|Стрёмсгодсет
|Красники Крешник
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5